Leapmotor C10 REEV, è lei la vera "elettrica a benzina"? Primo test

C'è Leapmotor C10, che è un SUV cinese a trazione elettrica. E poi c'è Leapmotor C10 REEV, che è un SUV cinese a trazione elettrica.

No, non è un errore. Ho solo omesso di specificare che C10 REEV porta sempre con sé un caricabatterie a benzina. E questo fa tutta la differenza al mondo.

Leapmotor C10 REEV è la variante di C10 a tecnologia Range Extender, una soluzione della quale - chi lo sa - si discuterà sempre più spesso.

Due parole su C10 REEV e su come funziona il suo speciale powertrain (non è facile, ma ci si prova), poi due parole sulle impressioni di guida, poi come al solito il prezzo e un abbozzo di conclusioni.

Leapmotor C10 REEV: elettrica, ma range-extended

About Leapmotor International

Un ripassino per chi non si orienta: Leapmotor (''Leap'' sta per salto, o balzo, o slancio) è un grande Costruttore cinese col quale il Gruppo Stellantis, nel 2023, sigla una partnership per dare vita a una nuova società in joint venture, Leapmotor International, della quale Stellantis detiene il 51% e in base ai cui accordi Stellantis dirige tutte le attività di produzione e commercializzazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della Cina.

Stellatis - Leapmotor, la partnership risale a ottobre 2023

A fine 2024, sbarcano sui mercati europei i primi due modelli:

Leapmotor T03 , una citycar elettrica;

, una citycar elettrica; Leapmotor C10 , che nel 2025 si declina in due varianti: Lepmotor C10 EV, 100% elettrica; Lepmotor C10 REEV, elettrica range extender.

, che nel 2025 si declina in due varianti:



Leapmotor T03

Si aggiungeranno alla compagnia altri modelli, il primo tra i quali sarà Leapmotor B10, un SUV compatto.

Elettrica ad autonomia estesa

La novità del momento è dunque Leapmotor C10 REEV, acronimo che letteralmente sta per Range-Extended Electric Vehicle.

Leapmotor C10 REEV, 4 metri e 75 di SUV

Leapmotor C10 è un SUV di medio grandi dimensioni, dal design esterno robusto e dall'ampia abitabilità interna. Due dati chiave:

lunghezza: 4,75 metri

bagagliaio: 435 litri



Quanto all'aspetto e alle soluzioni di bordo, sfoglia la gallery e fatti un'idea (vedi anche in fondo a questa pagina).

Leapmotor C10 visto da dietro

Non è lo stile, né il pacchetto digitale, l'argomento odierno. È la particolare tecnologia propulsiva di C10 REEV, l'elettrica che va a benzina.

Sì, lo so, è uno slogan che ha già prenotato un altro SUV (vero, Nissan Qashqai e-Power?). Sì, ma forse, nel caso di C10 REEV, è uno slogan che veste ancora più a pennello.

Leapmotor C10 REEV appartiene alla sotto-categoria delle auto elettriche ''ad autonomia estesa'':

un motore elettrico da 158 kW (215 CV);

una batteria da 28,4 kWh;

un motore a benzina 1,5 litri da 50 kW (68 CV).



Leapmotor C10 REEV: motore elettrico + batteria + motore a benzina

C10 EV Range-Extended funziona, di fatto, come un comune veicolo elettrico. Ma con una piccola grande differenza.

Ad azionare le ruote anteriori è sempre e solo il motore elettrico.

Quando la carica della batteria si sta esaurendo, il motore a combustione si accende per generare elettricità, ricaricando la batteria ed estendendo l'autonomia di guida.



Mentre, infatti, l'autonomia elettrica vera e propria è limitata a 145 km (WLTP), l'autonomia totale combinata (grazie a un serbatoio di carburante di 50 litri) supera i 970 km.

Consumo di carburante omologato a soli 0,4 l/100 km in modalità combinata, emissioni di CO2 di 10 g/km: sono valori equivalenti alle più efficienti ibride plug-in in circolazione, categoria alla quale una range extender è equiparata dalla legge (omologazione ibrida), ma rispetto alle quali restituisce il vantaggio di una minore dipendenza dalla ricarica esterna, grazie alla funzione di ricarica on-the-road garantita dal motore a benzina.

La tecnologia è abbastanza complessa, ma la filosofia range extender è semplice:

offrire l’esperienza di guida fluida, silenziosa e reattiva tipica di un veicolo elettrico;

fornire al contempo la flessibilità di un tradizionale motore a benzina per i viaggi più lunghi.



Leapmotor C10 REEV: guidare elettrico, senza ansia da autonomia

A proposito di ricarica batteria. Si può scegliere tra 3 modalità:

da colonnina veloce in corrente continua DC fino a 65 kW;

da colonnina a corrente alternata AC fino a 6,6 kW;

tramite motogeneratore di bordo a benzina da 50 kW.



PS: la ricarica ''a benzina'' è lenta, è semmai un modo per mantenere lo stato di carica della batteria. Ma è già grasso che cola!

Quattro modalità di guida, selezionabili dal display centrale da 14,6 pollici, per modulare il meccanismo di auto-ricarica della batteria, anticipando e ritardando l'accensione del motore termico.

EV+

EV

Fuel

Power+



Leapmotor C10 REEV: quattro modalità di funzionamento

Insomma, all'atto pratico, che effetto fa la guida di Leapmotor C10 REEV?

La risposta alla domanda precedente, è che la guida di Leapmotor C10 REEV somiglia in tutto e per tutto alla guida di un SUV elettrico al 100%.

Con l'unica differenza che, a motore termico in funzione, si avverte un leggero ronzio, mai fastidioso né sotto il profilo acustico, né in termini di vibrazioni. Una colonna sonora di sottofondo, che per chi non avesse un udito particolarmente acuto, potrebbe persino passare sotto silenzio.

Leapmotor C10 REEV: buono il comfort di guida

Vocina del ''millecinque'' a parte, C10 REEV si guida dunque esattamente come un'elettrica:

accelerazioni e riprese brillanti, benché non esplosive (0-100 km/h in 8,5 secondi);

comfort acustico e corporeo di standard elevati;

uno sterzo leggero, nonostante un volante dalla circonferenza molto ampia;

un assetto non sportivo, ma sufficiente a trasmettere una sensazione di sicurezza anche in curva.



Leapmotor C10 REEV: tenuta di strada non sportiva, più... turistica

Per gli occupanti, ampia libertà di movimento sia davanti, grazie a una plancia e a una console minimaliste, senza pulsanti o leve sporgenti, sia in seconda fila, grazie al pavimento piatto e alla buona distanza tra cuscinetti e schienali anteriori.

Leapmotor C10 REEV, gli interni

A proposito di minimalismo: per prendere confidenza con le mille funzioni richiamabili esclusivamente dal display touch, occorre calcolare un periodo di tempo di apprendistato.

Durante il breve test drive, ammetto di non aver individuato né il comando per il cruise control adattivo, né quello per regolare l'intensità della frenata rigenerativa. Le classiche palette al volante sarebbero state gradite.

Leapmotor C10 REEV: il display centrale da 14,6 pollici

C10 REEV: quanto consuma?

Domanda legittima. Dipende in larga misura dal driving mode e dal grado di carica della batteria. Durante un test drive prevalentemente autostradale, si registrano consumi di benzina di circa 5,5 l/100 km e consumi energetici di circa 20 kWh/100 km. Un mix interessante.

Leapmotor C10 REEV: consumi di benzina di circa 6 l/100 km (a motore acceso)

A primavera 2025, Leapmotor C10 REEV è già in vendita allo stesso prezzo di C10 EV, in due allestimenti:

Leapmotor C10 REEV Style 37.400 euro Leapmotor C10 REEV Design 38.900 euro

In promozione

Al lancio, prezzo promozionale di 33.900 euro, anche senza permuta o rottamazione. Rate da 199 euro al mese con finanziamento LeapValue.

Acquistare una Leapmotor non è difficile: in Italia, già in funzione circa 100 punti vendita grazie all'appoggio alla rete Stellantis.

Per maggiori informazioni, puoi sempre visitare il sito web Leapmotor.

Leapmotor C10 REEV: conviene?

In conclusione

La tecnologia innovativa e il prezzo competitivo fanno di Leapmotor C10 REEV una scelta interessante per tutti coloro che cercano i vantaggi della guida elettrica, ma richiedono anche una maggiore flessibilità in termini di autonomia.

Con una range extender, infatti, metti insieme:

il feeling di guida di una full electric;

la comodità di gestione di una full hybrid;

l'autonomia combinata di una plug-in hybrid.



Ma senza alcuna ansia da ricarica.

È la formula magica, secondo voi, oppure no? Il dibatitto è aperto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 11/04/2025