Cyber X, ecco il nuovo SUV MG anti "baby" Classe G

Di parola, gli amici di MG Motor. Che ci avevano promesso un'auto che con le attuali MG non c'entra niente, e che al Salone di Shanghai scodellano questo oggetto un po' strano che si chiama MG Cyber X, e che in effetti con le altre MG c'azzecca proprio poco.

MG Cyber X, il nuovo SUV offroad di MG (credit: SAIC)

Cyber X-Files

Stlisticamente, Cyber X non è parente nè di MG ZS, né di MG HS, infine neanche - nonostante il nome adotti quel prefisso - della sportiva di casa MG Motor, vale a dire MG Cyberster. È una scheggia impazzita, e già ci sta simpatica. E questo nonostante sia un'elettrica.

MG Cyber X, uno stile ''boxy'' (credit: SAIC)

MG vs Land Rover e Mercedes?

Un design squadrato, assai robusto ed essenziale, grandi ruote tassellate, una notevole altezza da terra. MG Cyber X rispecchia l'immagine di un fuoristrada in piena regola ed è per questo che, unitamente a dimensioni piuttosto compatte, azzardiamo una possibile futura rivalità con le rispettive edizioni in scala ridotta sia di Mercedes Classe G (già ufficiosamente battezzata baby G), sia di Land Rover Defender (o Defender Sport, come è probabile che si registrerà all'anagrafe).

MG Cyber X possibile rivale di Defender Sport? (credit: SAIC)

Un virtuale accostamento con due dei prossimi SUV fuoristrada di tendenza non è fantascienza nemmeno in termini commerciali. Chiamarsi Cyber, nel lessico MG, implica un posizionamento premium. Vedi sempre Cyberster, che non è certo regalata (da 63.000 euro).

Accostamenti con i mostri sacri dell'offroad a parte, altre concorrenti di MG Cyber ​​X rispondono a nomi quali Kia EV3, Smart #1, Skoda Elroq, Opel Frontera.

MG Cyber X anche per l'Italia?

Un momento: siamo certi che Mr Cyber X, modello presentato in Cina per il pubblico cinese, sbarcherà un bel giorno anche in Europa? No, non siamo affatto sicuri di ciò. Noi speriamo di sì.

MG Cyber X visto da dietro (credit: SAIC)

Dettagli intriganti

Secondo MG, nuova Cyber ​​X è un SUV che ''riflette lo spirito esplorativo dei giovani''. Che quindi, a una vocazione all terrain, abbina espliciti richiami al mondo digitale. Tipo le barre luminose coast-to-coast sul muso e al posteriore, con logo MG illuminato al centro, i fari a scomparsa e, all'interno, connettività firmata Oppo (smartphone).

Batterie portanti

Spina dorsale di MG Cyber ​​X è la nuovissima architettura elettrica E3 della Casa madre SAIC. La piattaforma integra la tecnologia cell-to-body, quindi con batterie annegate nell'autotelaio, a tutto beneficio di un maggiore spazio in abitacolo e di una maggiore distanza dal suolo.

MG Cyber X, una MG... spaziale (credit: SAIC)

Stay tuned se vuoi conoscere le specifiche tecniche (le stiamo aspettando anche noi).

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 23/04/2025