Zeekr 009 Grand Collector Edition: il minivan elettrico che sfida il lusso

Zeekr 009 Grand Collector Edition ridefinisce il concetto di minivan premium. Presentato in Cina da Geely, ha dettagli in oro e tappetini di Alpaca. In vendita da giugno

Nel panorama automobilistico cinese, i minivan di lusso rappresentano un segmento in rapida espansione. Tra i protagonisti di questa tendenza si inserisce Geely, che con il nuovo Zeekr 009 Grand Collector Edition punta a ridefinire i confini del comfort e del lusso di questo genere di veicoli.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: il minivan di lusso debutta a Shanghai

Basata sullo Zeekr 009 Grand (guarda il minivan sul sito web di Zeekr) modello di attacco, già lanciato lo scorso anno, questa versione introduce una serie di elementi esclusivi che la rendono un unicum nel settore dei minivan premium.

Un minivan con finiture in oro

Lungo 5,22 metri, il veicolo colpisce per l’ampio uso di dettagli dorati: paraurti, cornici dei finestrini, minigonne laterali e cerchi in lega da 20 pollici sono decorati con finiture in oro 24 carati, in contrasto con la carrozzeria nero lucido. Il design e il livello di finiture trae ispirazione dalle linee delle Rolls-Royce, accentuando ulteriormente l’immagine di un minivan fuori dagli schemi.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: un modello che assicura viaggi in first class

L’abitacolo del Zeekr 009 Grand Collector Edition (qui, un altro van costruito da Zeekr) è pensato per offrire un’esperienza simile a quella di una lounge su ruote. La configurazione a quattro posti prevede sedili posteriori regolabili in 24 posizioni, con poggiapiedi, tavolini estraibili e otto modalità di massaggio.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: l'abitacolo lussuoso con 4 posti e schermo da 43''

Tra le dotazioni principali figurano:

Moquette in lana di alpaca proveniente dalle Ande peruviane

Display 4K da 43 pollici

Vetro elettrocromico oscurabile

Impianto audio Yamaha con 31 altoparlanti

Vano da 18 litri con riscaldamento, raffreddamento e sterilizzazione

Queste caratteristiche lo posizionano tra i veicoli più raffinati del suo genere, sottolineando il crescente interesse in Cina e su altri mercati per i minivan con dotazioni da ammiraglia.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: i pregiati tappetini in lana di Alpaca

Sotto il profilo tecnico, il modello conferma l’ambizione di Geely di offrire prestazioni elevate anche in un veicolo di questa categoria.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: motori elettrici per 789 cavalli di potenza complessiva

Performance e autonomia al top

Il minivan Zeekr (qui, guarda tutti i modelli di Zeekr) è spinto da due motori elettrici per una potenza complessiva di 789 CV (580 kW) e 810 Nm di coppia, capaci di farlo scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

La batteria da 108 kWh, fornita da CATL, garantisce un’autonomia fino a 702 km secondo il ciclo CTLC. Sebbene meno stringente rispetto allo standard WLTP europeo, il dato risulta comunque significativo per un veicolo del genere.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: da giugno a circa 107.000 euro al cambio attuale

Lo Zeekr 009 Grand Collector Edition sarà presentato ufficialmente al Salone dell’Auto di Shanghai (qui, il sito ufficiale di Auto Shanghai 2025) e le consegne in Cina inizieranno da giugno dove avrà un prezzo di 899.000 ¥, circa 107.000 euro, ma difficilmente arriverà sul mercato europeo anche se rappresenta un chiaro segnale di come i minivan possano ambire a livelli di lusso finora riservati ad altri segmenti.

Voi cosa ne pensate di questo lussuoso minivan? E degli MPV (Multi Porpose Vehicle) in genere? Sapete che negli anni duemila le multispazio erano un segmento piuttosto apprezzato prima dell’avvento dei SUV?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/04/2025