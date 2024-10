Pimp My Ride alla Zuckerberg maniera: la Cayenne diventa un minivan

Quando sei il boss di Meta, ossia Instagram, Facebook, Whatsapp, Messenger, ecc, è normale che i tuoi post diventino virali sulle piattaforme social. Un po' meno scontato è che questi post riguardino argomenti da petrolhead, come il profondo restomod per trasformare in minivan la tua Porsche Cayenne Turbo GT, commissionato ai ragazzi della West Coast Customs, quelli del programma Pimp My Ride. Tutti ne parlano, vuoi sapere perché?

SERVIVA A SUA MOGLIE A sentire Mark Zuckerberg, sua moglie Priscilla voleva un minivan e viste le sue capacità di spesa, piuttosto che puntare sul pret-à-porter, si è rivolto all'haute couture, per avere qualcosa di più lussuoso e performante. Secondo le fonti, pare che West Coast Customs abbia tagliato a metà la Cayenne Turbo, allungato la sezione centrale come in una conversione da limousine e aggiunto porte posteriori scorrevoli elettriche per il massimo del comfort. All'interno, pare ci siano tre file di sedili, con una seconda fila attrezzata con due poltrone analoghe a quelle dei sedili anteriori.

La Porsche Cayenne ''minivan'' allestita per Priscilla Zuckerberg

PER LEI E PER LUI Di fatto, la Cayenne così ottenuta è più una limousine che un minivan: di certo perde la maneggevolezza e le doti fuoristradistiche del modello di serie, ma conserva la grinta del poderoso V8 biturbo da 650 CV. D'altra parte, quando un banca hai 206 miliardi di dollari puoi ben soddisfare qualche piccolo capriccio, ogni tanto. Ed ecco che, se per la moglie ha fatto allestire la Cayenne, per sé Zuckerberg ha voluto una Porsche 911 GT3 con cambio manuale. La vedete nelle foto...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/10/2024