Zeekr MIX, la rivale cinese di VW ID.Buzz è una Transformers

''Un salotto intelligente su ruote'', così si auto-definisce la Zeekr MIX (Gruppo Geely), minivan a zero emissioni che per molti versi fa pensare a una risposta cinese al celebre ID. Buzz di Volkswagen (la nostra prova). È spaziosa, moderna ed estremamente versatile. In Cina è già in vendita a un prezzo equivalente a circa 36.000 euro.

Zeekr MIX - Abitacolo

ABITACOLO MODULABILE Nata dal desiderio di andare un po' controcorrente rispetto al design automobilistico tradizionale, la Zeekr MIX adotta un layout a forma di capsula pensato per massimizzare lo spazio interno, che può contare su un passo di 3 metri, su una lunghezza complessiva di 4,69 metri e su un'altezza interna di 1,35 metri. La vettura è dotata di sedili anteriori elettrici che possono ruotare di 270 gradi e guardare gli occupanti dei sedili posteriori (sono rivestiti in pelle Nappa e dispongono di funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio). I sedili anteriori sono invece separati da una consolle centrale elettrica che scorre avanti e indietro su una rotaia lunga circa 2 metri, che può essere dotata di un frigorifero e di un assortimento di accessori, tra cui tavoli di diverse dimensioni. Lo spazio riservato ai bagagli è invece di 568 litri, ossia quello di un normale monovolume. Insomma, quello della Zeekr MIX è un abitacolo che può trasformarsi e adattarsi di volta in volta ai programmi giornalieri (yoga, giochi di società, ufficio e così via).

Zeekr MIX - Design

SICURA ANCHE SENZA MONTANTE B Le doppie porte scorrevoli offrono un ingresso largo 1,48 metri, mentre l’altezza del pavimento del veicolo di soli 390 mm facilita l’accesso per bambini piccoli e anziani. Molto interessanti sono le ruote anteriori che possono girare di oltre 50 gradi, permettendo un raggio di sterzata entro i 5 metri: così le inversioni di marcia e le manovre di parcheggio sono più semplici. Per aggirare la mancanza di un tradizionale montante B, le porte hanno due montanti in acciaio ad altissima resistenza incorporati al loro interno; parliamo di una struttura che offre oltre il 30% di resistenza in più rispetto all'acciaio formato a caldo convenzionale. Dentro spiccano anche un quadro strumenti digitale da 13'' e un sistema di infotainment con display da 15''.

Zeekr MIX - Abitacolo

DUE OPZIONI BATTERIA La Zeekr MIX è dotata di serie di un sistema potenziato a 800V con due opzioni di batteria disponibili: un pacco batteria da 76 kWh a fosfato di ferro e litio che offre un'autonomia di 550 chilometri e un pacco batteria da 102 kWh a nichel-manganese-cobalto con oltre 700 chilometri di autonomia. Nello specifico, le batterie LFP sviluppate dagli ingegneri Zeekr vantano una ricarica ultra-rapida: dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Non mancano infine tutti i più recenti sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, il parcheggio automatico, l'avviso di angolo cieco e un sistema di telecamere con vista panoramica. C'è anche un sensore Lidar che può supportare un sistema di pilota automatico.