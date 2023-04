Zeekr e i suoi fratelli: pronti all'invasione dei SUV "made in China"?

In principio, furono gli smartphone, i pc ed altri accessori tecnologici ''portatili''. Poi venne la volta dei prodotti che, anziché tenersi in tasca, ti portano a spasso loro. Quello delle auto cinesi (cinesi in tutto, o in parte: vedi i casi MG, Smart, Polestar) non è certo un fenomeno nuovo in senso assoluto: l'impressione, tuttavia, è che stia per intensificarsi, conquistare spazio nell'immaginario degli utenti, infine accaparrarsi quote di mercato significative. A scapito dei marchi occidentali, non del tutto vaccinati contro un'offensiva che fa leva su armi come prezzi mediamente più concorrenziali, ma anche stile, prestazioni e contenuti digitali orma competitivi. Infine, anche affidabilità, storico tallone d'Achille che a quanto pare, oggi, è guarito. Auto cinese, per la maggior parte, fa rima con SUV/crossover 100% elettrico. Ecco una carrellata delle novità viste ad Auto Shanghai 2023. E che presto o tardi, salvo qualche eccezione, popoleranno anche le strade d'Europa e d'Italia.

ZEEKR

Zeekr X

A Shanghai, Zeekr (Gruppo Geely), che si pronuncia Ziker, annuncia il suo sbarco ufficiale sui mercati europei: testa di ponte saranno Svezia (dove hanno sede un Centro di design e un Centro ricerca & sviluppo) e Olanda (quartier generale di Zeekr Europe) nel quarto trimestre del 2023. Seguiranno altri Paesi e non è escluso che l'Italia sia una delle candidate. I modelli apripista sono Zeekr 001, lussuosa crossover/shooting brake dall'autonomia di circa 600 km, e il SUV compatto che di nome fa Zeekr X. Punti forti di ambedue i modelli, secondo la Casa, sono un alto grado di connettività e un equilibrio armonico tra prestazioni ed efficienza. Vi piacciono?

BYD

BYD Song L Concept

Oltre alla citycar Seagull e alla berlina Destroyer 07, a Shanghai BYD (che è acronimo di Build Your Dreams, un nome che è tutto un programma) mostra il concept di un SUV coupé elettrico, nome BYD Song L, archetipo della futura famiglia di modelli Dinasty e dalle caratteristiche stilistiche e tecniche che ne fanno una diretta rivale di Tesla Model Y. Le specifiche tecniche restano sconosciute, sappiamo tuttavia che il prodotto di serie potrà contare sulle batterie ultrasottili LFP Blade, su sospensioni pneumatiche Disus-A, su un sistema bimotore a trazione integrale. Del design, spiccano le portiere senza cornici, i passaruota generosi, i fari a LED orizzontali, l'alettone attivo al posteriore. BYD Song L in arrivo entro fine 2023 in Cina. E poi, chissà.

NIO

Nuova Nio ES6

Altro brand cinese che ha in mente di sgambettare Tesla e tutti i marchi premium sui mercati europei è Nio, che per il Vecchio Continente ha in cantiere un modello EV su misura, da piazzare al di sotto della berlina ET5, ma anche un sotto-marchio tutto nuovo, la cui identità conosceremo nel 2024. Due le armi con le quali la giovane Casa cinese nata nel 2015 intende contrastare la concorrenza occidentale: il cosiddetto battery swap, cioè la possibilità cioè di sostituire le batterie in tempo reale in base alle proprie esigenze di spostamento, inoltre la composizione chimica delle batterie stesse, che al momento consiste in una chimica allo stato semi-solido e che funge da tecnologia di transizione verso lo stato solido vero e proprio. In Italia, Nio sbarcherà entro fine 2023. Nel frattempo, a Shanghai presenta la seconda generazione di uno dei suoi best seller locali, il SUV Nio ES6.

XPENG

Nuova Xpeng G6

Sempre in anteprima ad Auto Shanghai 2023, Xpeng G6 Ultra Smart Coupé SUV si presenta come primo esperimento di prodotto costruito sulla innovativa piattaforma SEPA2.0. Xpeng G6 un SUV coupé 100% elettrico sportivo, aerodinamico (Cx 0,248), dal passo di 2,89 metri che consente a 5 passeggeri di viaggiare comodi comodi, nonostante l'andamento discendente del tettuccio. Autonomia batterie di 755 km e - grazie alla tecnologia a 800 volt - un recupero di 300 km di autonomia in 10 minuti. Si dice che il processore X-EEA 3.5 offra una velocità di calcolo straordinaria e che permetta a G6 un pacchetto di assistenti di guida molto simile a un concetto di guida autonoma vera e propria. In Europa, Xpeng è già presente con le berline P5 e P7 e il SUV G9: tutto lascia pensare che G6 arriverà presto a fare loro compagnia.

HIPHI

HiPhi Y

Sempre dall'Europa Centrale e Settentrionale, precisamente da Germania e Norvegia, prenderà le mosse l'espansione nel nostro Continente e in Medio Oriente di HiPhi, marchio della società Human Horizons che a Shanghai mostra in anteprima il proprio nuovo modello, HiPhi Y (dove abbiamo già sentito quella lettera?). Trattasi di un SUV elettrico di grandi dimensioni (4 metri e 94 di lunghezza), tecnologicamente all'avanguardia e dal design che si distingue per le porte posteriori a battente: la sezione inferiore si apre verso l'esterno, i cistalli si alzano ad ''ali di gabbiano''. Nel ciclo di omologazione domestico, HiPhy Y ha stabilito un'autonomia di 800 km, facendone un prodotto adatto anche alle lunghe percorrenze. Presto il pubblico europeo avrà due SUV elettrici di nome Y tra i quali scegliere?

POLESTAR

Nuova Polestar 4

Shanghai è la vetrina anche per il SUV coupé del marchio in orbita Geely, parente stretto di Volvo. Sempre realizzato sul pianale Sustainable Experience Architecture (SEA) della Casa madre, Polestar 4 è un SUV di segmento D lungo 4.839 mm, e dal generoso passo di 2.999 mm. Curiosa l’assenza del lunotto, a cui in parte rimedia l’enorme tetto in vetro a tutta lunghezza (su richiesta ad oscuramento elettronico). Polestar 4 è l’auto di serie più veloce della gamma: in versione Dual Motor e con pacchetto Performance, il sistema sviluppa una potenza complessiva di 544 CV, per uno scatto 0-100 km/h in 3,8 secondi. In Europa arriverà nel 2024, prezzo indicativo di 60.000 euro circa.

SMART

Nuova Smart #3

Ebbene sì, chiudiamo la nostra rassegna con un brand il quale, già col SUV Smart #1, aveva inaugurato il proprio nuovo corso a trazione cinese, essendo Smart un'azienda, oggi, per metà di proprietà Daimler, per l'altra metà - sempre lui - del colosso Geely. Rispetto a #1, il SUV coupé Smart #3 aumenta in lunghezza di una manciata di centimetri, arrivando a sfiorare i 4,4 metri. Cresce di 35 mm anche il passo, mentre rimangono sostanzialmente invariate altezza (1,6 m) e larghezza (1,8 m). Le specifiche tecniche e le varianti di batteria dovrebbe rispecchiare quelle di #1. Ancora non abbiamo una data di uscita in Italia. Ne sapremo di più a settembre all’IAA di Monaco 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2023