NIO Battery Swap 3.0: la batteria si smonta e sostituisce in 4 minuti! Video

Il produttore cinese di auto elettriche NIO ha presentato la terza generazione di sistemi per la sostituzione delle batterie (Battery Swap 3.0) dei suoi veicoli a zero emissioni. Queste stazioni altamente automatizzate guidano la vettura nella posizione corretta e sono in grado di sostituire in completa autonomia un pacco batterie in soli 3/4 minuti, effettuando circa 408 sostituzioni in un solo giorno. Il video qui sotto vi mostra il processo, che sulla carta dovrebbe essere più veloce rispetto alla precedente versione 2.0. Il costruttore di Shanghai prevede d’installarne 1.000 in tutta la Cina. Di queste, 400 saranno posizionate lungo le grandi arterie autostradali, mentre le 600 restanti saranno disposte nelle aree urbane. Attualmente sul territorio cinese, NIO ne ha già installate 1.300.

PER POCHI FORTUNATI Non tutti i possessori di NIO in Cina possono accedere al servizio di sostituzione della batteria, poiché quest’ultimo viene concesso solo ai clienti che acquistano l’auto con l'opzione del Battery Swap (qui l'approfondimento su NIO ET7). Il South China Morning Post riporta che la sostituzione rapida della batteria verrà estesa nei prossimi mesi anche ai modelli entry-level di NIO. ''Speriamo di espandere ampiamente il nostro servizio e la nostra rete e offrire così una migliore esperienza utente ai proprietari di auto elettriche […] NIO, in qualità di pioniere nei servizi di Battery Swap, accoglie con favore l’opportunità di interfacciarsi con altre Case automobilistiche per condividere la tecnologia e la rete'', commenta il Vicepresidente di NIO Power, Shen Fei.

DIFFUSIONE GLOBALE Nei prossimi anni NIO punta a esportare questa tecnologia anche all’estero: un migliaio di stazioni swap al di fuori della Cina entro il 2025 (qui l'approfondimento su NIO ET5). ''Il sistema Battery Swap non è stato utilizzato intensamente né in Cina né in altri importanti mercati automobilistici. Infatti, questa tecnologia richiede ingenti investimenti e sforzi da parte delle Case automobilistiche e dei produttori di batterie per promuoverne uso e diffusione. In ultima istanza si tratta di una soluzione efficace per alleviare l'ansia da autonomia'', sentenzia Davis Zhang, Dirigente di Suzhou Hazardtex, azienda leader nella produzione di batterie al litio.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/03/2023