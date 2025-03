Toyota bZ4X 2025: più autonomia, potenza e tecnologia. Scopri le novità

Scopri le novità della Toyota bZ4X 2025: nuove batterie, più potenza e tecnologia per un SUV elettrico ancora più efficiente

Toyota bZ4X riceve il primo aggiornamento dal lancio nel 2022, migliorando prestazioni, efficienza e tecnologia. L’aggiornamento introduce nuove opzioni di batteria e più autonomia. Ma anche più potenza, un comportamento più sportivo e confortevole, e ritocchi allo stile, con un profondo rinnovamento degli interni.

Nuova Toyota bZ4X, le nuove luci anteriori

Restyling esterno e interni aggiornati

La nuova bZ4X presenta un design aggiornato in piunta di matita, con un fascione anteriore rivisto: sono nuove le luci anteriori e la barra luminosa che le unisce.

Nuova anche la finitura delle protezioni sui parafanghi: ora lucida e non più opaca, a dare un senso di maggiore eleganza alla silhouette. Che da parte suo già poteva contare su un ottimo equilibrio dei volumi, una caratteristica mantenuta con il facelift.

All’interno, la console centrale è stata riprogettata per una maggiore praticità, mentre il cruscotto ora integra un display multimediale da 14 pollici di serie.

Qui i comandi touch e fisici trovano una sintesi perfetta, grazie alle ghiere di regolazione del clima con un mini display al loro interno (come sulla Lexus NX 450h, leggi qui la prova).

Navigazione ottimizzata per i BEV

La nuova funzione di navigazione BEV seleziona percorsi con stazioni di ricarica strategiche in base all’autonomia residua. Questo aggiornamento è disponibile anche per i modelli precedenti tramite aggiornamenti OTA.

Gli aggiornamenti alla taratura delle sospensioni e alla struttura della carrozzeria riducono rumorosità e vibrazioni, promette Toyota, migliorando il comfort di guida e fornendo, nel contempo, anche una guida più dinamica.

Nuova Toyota bZ4X, l'infotainent e le ghiere con display per regolare il clima

Punti dolenti della precedente bZ4X erano autonomia e tempi di ricarica non proprio allo stato dell'arte (leggi qui la prova): problemi che la casa giapponese ha risolto aggiornando gli accumulatori e introducendo la funzione di precondizionamento, così che la ricarica ora parta subito alla massima velocità.

Doppia scelta di batteria

Toyota introduce due varianti di batteria per il SUV elettrico giapponese:

57,7 kWh per la versione a trazione anteriore.

73,1 kWh per le versioni a trazione anteriore e integrale.

L’autonomia massima stimata (WLTP) raggiunge i 573 km, a seconda dell’allestimento e della motorizzazione.

Nuovo caricabatterie e ricarica rapida

La versione 2025 del SUV elettrico giapponese introduce un caricatore di bordo da 22 kW per una ricarica più rapida in corrente alternata. In corrente continua, la potenza di ricarica raggiunge i 150 kW.

Tecnologia di pre-condizionamento

La funzione di pre-condizionamento della batteria ottimizza le prestazioni di ricarica, garantendo temperature ideali. Attivabile manualmente o automaticamente, migliora i tempi di rifornimento.

Nuova Toyota bZ4X, la presa di ricarica

Tre configurazioni disponibili

L’adozione di semiconduttori al carburo di silicio (SIC) nei motori elettrici consente un miglioramento delle prestazioni. Le configurazioni disponibili sono:

167 CV (123 kW) con batteria da 57,7 kWh (trazione anteriore)

224 CV (165 kW) con batteria da 73,1 kWh (trazione anteriore)

343 CV (252 kW) con batteria da 73,1 kWh (trazione integrale)

La versione AWD offre una capacità di traino fino a 1.500 kg.

Nuova Toyota bZ4X, 3/4 posteriore

Toyota bZ4X aggiornato arriverà nei mercati europei a partire dall’autunno 2025, consolidando l’offerta di SUV elettrici del brand: tieni d'occhio la pagina delle auto elettriche sul sito ufficiale Toyota per scoprire quando arriva. I prezzi non sono ancora stati comunicati ma quando lo saranno, il configuratore ti aiuterà a cucirti addosso la tua bZ4X su misura.

Nuova Toyota bZ4X, il posteriore

Qual è l'autonomia della nuova Toyota bZ4X 2025?

L'autonomia massima stimata (WLTP) arriva fino a 573 km, a seconda della versione e della motorizzazione.

Quali sono le novità principali dell'aggiornamento?

L'aggiornamento introduce nuove batterie con maggiore capacità, un caricatore da 22 kW e un aggiornamento software per accelerare la ricarica. Miglioramenti anche al design e agli interni, oltre a una guida più confortevole grazie a sospensioni ottimizzate.

Quanto tempo impiega la ricarica della Toyota bZ4X?

Con la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 150 kW, è possibile ottenere una ricarica dell'80% in circa 30 minuti.

Quando sarà disponibile in Italia?

La Toyota bZ4X 2025 arriverà nei mercati europei a partire dall'autunno 2025.

Qual è la potenza delle nuove versioni?

Sono disponibili tre configurazioni:

167 CV (123 kW) con batteria da 57,7 kWh (trazione anteriore)

con batteria da 57,7 kWh (trazione anteriore) 224 CV (165 kW) con batteria da 73,1 kWh (trazione anteriore)

con batteria da 73,1 kWh (trazione anteriore) 343 CV (252 kW) con batteria da 73,1 kWh (trazione integrale)

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/03/2025