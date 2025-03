Toyota Urban Cruiser 2025: autonomia e caratteristiche del nuovo SUV elettrico

Svelato il nuovo Toyota Urban Cruiser 2025: SUV elettrico compatto con 400 km di autonomia. Si prepara a sfidare concorrenti come Opel Mokka, Kia EV3 (qui la prova) e BYD Atto 2, con un design moderno, tecnologie avanzate e la possibilità di scegliere tra la trazione anteriore e integrale.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: i cerchi in lega leggera dal design aerodinamico

Il nuovo Toyota Urban Cruiser trae ispirazione dal concept Urban SUV, adottando un design più raffinato e pronto per la produzione. Le sue linee moderne includono fari a LED sottili, verniciatura bi-tone e cerchi in lega aerodinamici da 18 o 19 pollici.

Lungo 4,23 m, il SUV è leggermente più grande di una Yaris Cross, con un passo allungato di 140 mm per migliorare lo spazio interno. Ottimo il risultato, con tanti centimetri a disposizione dei passeggeri.

Il bagagliaio offre una capacità massima di 306 litri e prevede un vano aggiuntivo sotto il piano di carico per riporre i cavi di ricarica. I sedili posteriori, infine, scorrono per modulare lo spazio una soluzione non certo nuova, ma mai abbastanza celebrata.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: bagagliaio

Gli interni del Toyota Urban Cruiser si distinguono per un layout inedito rispetto agli altri modelli del brand. Belli il look tecnologico e il gran senso di spazio che si respira a bordo, accentuato dal bel tetto panoramico - non apribile - opzionale.

Il tatto però rimane deluso dalle plastiche, quasi tutte dure e lasciate a nudo. Sono vestiti solo i braccioli delle porte e la parte superiore della plancia: di tessuto i primi e con un sottile strato di plastica morbida la seconda.

Molto compatta, per non dire decisamente dura, l'imbottitura dei sedili anteriori, che tuttavia rimangono molto confortevoli. Sembra di sdraiarsi su un materasso ortopedico.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: l'abitacolo confortevole e tecnologico

Un abitacolo moderno e funzionale

La plancia ospita un display digitale da 10,25 pollici per il conducente e un touchscreen centrale da 10,1 pollici per l'infotainment.

Tra le caratteristiche di bordo troviamo:

Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie

Console centrale rialzata con nuovo selettore di marcia

Volante riscaldato (disponibile nei modelli Design ed Excel)

Sedili riscaldati nelle versioni superiori

Sistema audio JBL premium nell'allestimento Excel

Inoltre, sarà possibile controllare alcune funzioni dell'auto tramite un'app, come la pre-climatizzazione dell'abitacolo o la chiusura e apertura da remoto.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: l'integrazione con Apple CarPlay

Il Toyota Urban Cruiser sarà disponibile con tre configurazioni di propulsione elettrica, basate su due diversi pacchi batteria agli ioni di litio-fosfato:

Versione Potenza Coppia Batteria Autonomia stimata FWD Standard 144 CV 189 Nm 49 kWh 300 km FWD Long Range 174 CV 189 Nm 61 kWh 400 km AWD Dual Motor 184 CV 300 Nm 61 kWh 350 km

La versione a trazione integrale AWD integra un motore posteriore da 64 CV, con drive mode aggiuntivi e controllo della discesa per una migliore trazione.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: batterie da 49 kWh oppure 61 kWh

Per migliorare le prestazioni in condizioni climatiche rigide, il SUV è dotato di pompa di calore di serie e sistema di pre-riscaldamento remoto.

Toyota non ha ancora rilasciato dati ufficiali sulla ricarica, ma il modello gemello Suzuki e-Vitara (qui l'approfondimento) supporta fino a 150 kW in corrente continua (DC), permettendo di passare dal 15 al 70% di batteria in circa 30 minuti. Lo stesso dato potrebbe essere valido anche per l'Urban Cruiser.

Per chi effettua ispezioni annuali in concessionaria è prevista un'estensione della garanzia sul pacco batterie fino a 10 anni o un milione di chilometri.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: la presa di ricarica sul parafango anteriore sinistro

Il Toyota Urban Cruiser sarà disponibile in tre versioni: Icon, Design ed Excel.

Dotazioni principali per ogni allestimento:

Icon (base)

Cerchi in lega da 18 pollici

Display digitale da 10,25 pollici

Touchscreen infotainment da 10,1 pollici

Telecamera posteriore

Keyless entry

Riscaldamento a pompa di calore (a vantaggio di efficienza e autonomia)

Design (intermedio)

Sedili riscaldati

Volante riscaldato

Specchietti retrovisori ripiegabili automaticamente

Excel (top di gamma)

Sistema audio JBL premium

Ampio tetto panoramico

Nuovo Toyota Urban Cruiser: il tetto panoramico in cristallo

Toyota non ha ancora annunciato il prezzo ufficiale del nuovo Urban Cruiser, ma per competere con i rivali si prevede un prezzo di partenza inferiore ai 40.000 euro. Nelle concessionarie europee arriverà dopo l'autunno 2025, mentre in Italia la vedremo tra fine anno e l'inizio del 2026. Continua a seguirci e tieni d'occhio il configuratore sul sito ufficiale per conoscere le novità su prezzi e dotazioni.

1. Quando sarà disponibile il Toyota Urban Cruiser 2025?

Il nuovo Toyota Urban Cruiser arriverà nelle concessionarie europee dopo l’autunno 2025, mentre in Italia il lancio è previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

2. Qual è l’autonomia del Toyota Urban Cruiser 2025?

L’autonomia varia a seconda della versione:

FWD Standard (49 kWh): fino a 300 km

(49 kWh): fino a FWD Long Range (61 kWh): fino a 400 km

(61 kWh): fino a AWD Dual Motor (61 kWh): fino a 350 km

3. Quali sono i tempi di ricarica?

Toyota non ha ancora rilasciato dati ufficiali, ma il modello gemello Suzuki e-Vitara supporta fino a 150 kW in corrente continua (DC), consentendo una ricarica dal 15% al 70% in circa 30 minuti.

4. Il Toyota Urban Cruiser 2025 sarà disponibile con motore a benzina o solo elettrico?

Il nuovo Urban Cruiser sarà esclusivamente elettrico, senza opzioni ibride o a benzina.

5. Il Toyota Urban Cruiser 2025 ha la trazione integrale?

Sì, sarà disponibile una versione AWD Dual Motor con un secondo motore elettrico posteriore da 64 CV e modalità di guida avanzate per una maggiore trazione.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: la plancia con cruscotto digitale da 10,25

6. Qual è il prezzo del Toyota Urban Cruiser 2025?

Il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato, ma si stima un prezzo di partenza inferiore ai 40.000 euro per competere con Opel Mokka Electric e Kia EV3.

7. Quali sono gli allestimenti disponibili?

Il Toyota Urban Cruiser 2025 sarà offerto in tre versioni:

Icon (base)

(base) Design (intermedio)

(intermedio) Excel (top di gamma con dotazioni premium)

8. Il SUV avrà una garanzia sulla batteria?

Sì, Toyota offrirà un’estensione della garanzia della batteria fino a 10 anni o 1 milione di km, a condizione di effettuare ispezioni annuali presso la rete ufficiale.

9. Quali sono le principali tecnologie di bordo?

Di serie su tutte le versioni:

Apple CarPlay e Android Auto wireless

Touchscreen da 10,1 pollici

Climatizzatore automatico

Keyless entry

Le versioni più avanzate aggiungono sedili e volante riscaldati, sistema audio JBL premium e tetto panoramico.

10. Dove posso trovare maggiori informazioni?

Puoi seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale Toyota Italia o continuare a leggere le nostre news per scoprire prezzi e dettagli sulle configurazioni disponibili.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/03/2025