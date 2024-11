E venne il giorno: nuova Suzuki eVitara, foto, video e dati chiave

Prima EV Suzuki in vendita in Italia da metà 2025. Dimensioni superiori alla Vitara termica, due step di autonomia batterie. Anche 4x4

Mancava solo un brand, almeno tra i generalisti. Mancava un'auto elettrica a marchio Suzuki, la lacuna viene ora colmata da Suzuki e Vitara (sì, la grafia giusta è col prefisso ''e'' separato). Oggi è la volta della cerimonia di presentazione: la commercializzazione vera e propria dista ancora tre trimestri circa, visto che la produzione presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India partirà a primavera 2025, mentre le vendite sui mercati internazioni (Italia inclusa) sono attese per l'estate del 2025. Clicca Play sulla foto di cover per un mini video a 360 gradi. Sotto, prime informazioni chiave (no, i prezzi non esistono ancora).

Suzuki e Vitara: anche Suzuki sperimenta il full electric

L'ALTRA VITARA Suzuki e Vitara si ispira alla concept car Suzuki eVX presentata a gennaio 2023 all'Auto Expo in India. eVX sta per “Emotional Versatile Cruiser” e un registro emozionale positivo è proprio ciò che mira a stabilire la prima auto elettrica Suzuki, un SUV dalle dimensioni leggermente superiori alla odierna Suzuki Vitara Hybrid (lunghezza di 4 metri e 27), costruito sulla piattaforma “Heartect-e” sviluppata in partnership con Toyota e Dahiatsu, infine dal design moderno, del quale spiccano gli pneumatici di grande circonferenza (cerchi da 18 o 19 pollici), gli sbalzi ridotti e la notevole altezza da terra (18 cm).

Suzuki e Vitara più lunga di Vitara di 8 cm



IN ABITACOLO Innovativi risultano soprattutto gli interni, individuati da un display widescreen con funzionalità avanzate, pannelli e console centrale con rivestimenti dall'aspetto robusto, inoltre un notevole spazio per gli occupanti grazie al passo di 2,70 metri.

Un primo sguardo all'abitacolo



POWERTRAIN Il gruppo motopropulsore è costituito da un sistema eAxle (assale elettrico) che integra, a seconda della versione, un motore elettrico da 144 CV, 174 CV o 184 CV, l'inverter, inoltre batterie al litio ferro-fosfato dalla capacità di 49 kWh o 61 kWh. Ignoti, per il momento, i valori di consumi, autonomia, tempi di ricarica.

Anche a trazione 4x4 elettrica



4X2 O 4X4 Ciò che invece è già noto, è che la versione da 184 CV di sistema e batterie da 61 kWh sarà equipaggiata di trazione integrale elettrica. Mosso da due eAxle indipendenti, uno all’anteriore e uno al posteriore (da 65 CV), il sistema cosiddetto “Allgrip-e” includerà una sofisticata modalità “Trail” di controllo della trazione, per trarsi di impaccio anche in situazioni di scarsissima aderenza, in pieno stile Suzuki. Per ora è tutto, sfoglia la gallery e fatti un'idea.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/11/2024