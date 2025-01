Toyota Yaris Cross 2025, ecco quali (non) novità

Per Yaris SUV, un micro-aggiornamento come per Yaris berlina. Scopri cosa cambia per il MY25 e cosa, invece, no. Arriva a maggio

Per quest'anno, non cambiare. O quasi. D'altra parte se a Toyota Yaris Cross, cioè la numero 5 della graduatoria dei modelli più venduti nel 2024 sul mercato Italia, modifichi i connotati in maniera pesante, corri il rischio di combinare un pasticcio.

Yaris Cross 2025 è uguale a Yaris Cross 2024, tranne piccoli particolari. Specie per la top di gamma Yaris Cross GR Sport.

Un po' come succede alla sua sorellina. A proposito: le conosci le novità di Toyota Yaris 2025?

L'UNICA VERA NOVITÀ DI YARIS CROSS MY25

Toyota Yaris Cross 2025, nuovo colore Forest Green

Nemmeno scansionando foto e descrizione al microscopio quantico, dell'aggiornamento 2025 del gettonatissimo crossover compatto giapponese si registrano interventi, se non il nuovo colore esterno Forest Green, un elegante tinta verde disponibile sia in configurazione monotono, sia in edizione bicolore, in combinazione con tetto nero a contrasto.

Stop.

Tutto il resto rimane invariato, dal design esterno e interno alle dimensioni da B-SUV (Yaris Cross è lunga 4 metri e 18), passando per l'offerta motori.

Toyota Yaris Cross 2025: uguale a se stessa

E visto che abbiamo accennato al tema propulsori, che è una delle principali ragioni della fortuna del modello. Yaris Cross restyling, o per meglio dire colouring, sempre disponibile in due varianti (quattro, se prendiamo in esame anche la forma di trazione) della familiare soluzione Full Hybrid Electric by Toyota:

1.5 Hybrid 115 2WD (potenza di 116 CV, trazione anteriore);

1.5 Hybrid 115 AWD-i (potenza di 115 CV, trazione integrale elettrificata);

1.5 Hybrid 130 2WD (potenza di 131 CV, trazione anteriore);

1.5 Hybrid 130 AWD-i (potenza di 131 CV, trazione integrale elettrificata).

Per tutte, il solito cambio automatico a variazione continua e-CVT.

Vale la pena ricordare come la versione a trazione integrale AWD-i aggiunga solo un piccolo motore elettrico sull'asse posteriore, utile per migliorare il grip e neutralizzare il pattinamento in condizioni come salite o fondi scivolosi. Non un 4x4 vero e proprio, insomma.

Clicca Play qui sotto per la nostra prova video di Toyota Yaris Cross Hybrid 130.

Yaris Cross GR Sport 2025

Una manciata di miglioramenti in più interessano semmai l'allestimento GR Sport (vedi foto di cover). Pure in questo caso, tuttavia, trattasi giusto di dettagli:

nuovo colore esterno bicolore Storm Grey;

nuovi cerchi in lega opachi da 18 pollici;

nuovo logo in rilievo sui poggiatesta per gli interni.



Toyota Yaris Cross GR Sport 2025, nuovi cerchi in lega



Gamma, tempi di uscita e prezzi

Gli aggiornamenti a Toyota Yaris Cross entrano in vigore a maggio 2025. Salvo contrordini, gamma sempre declinata su cinque allestimenti, distribuiti in maniera progressiva sulle due motorizzazioni. Sotto, di ognuno, ecco tre dei principali equipaggiamento di serie.

Yaris Cross Active (solo Hybrid 115)



Cerchi in lega da 16''

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Telecamera posteriore



Yaris Cross Trend



Cerchi in lega da 17''

Vetri posteriori oscurati

Smart Entry & Start System



Yaris Cross Lounge (solo Hybrid 130)



Cerchi in lega da 18''

Tetto panoramico

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)



Yaris Cross GR Sport (solo Hybrid 130)



Cerchi in lega da 18''

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Telecamera posteriore



Toyota Yaris Cross GR Sport 2025, la console centrale

Yaris Cross Premiere (solo Hybrid 130)



Portellone posteriore ad azionamento elettrico

Blind Spot Monitor (BSM)

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)



Non si prevede una variazione significativa dei prezzi di listino. Che a gennaio 2025, al netto degli Hybrid Bonus Toyota, partono rispettivamente da:

28.650 euro (1.5 Hybrid 115 2WD);

33.700 euro (1.5 Hybrid 115 AWD-i);

31.700 euro (1.5 Hybrid 130 2WD);

34.200 euro (1.5 Hybrid 130 AWD-i).



Per rimanere aggiornato, tieni d'occhio il configuratore Yaris Cross sul sito web Toyota Italia.

Toyota Yaris Cross 2025 in vendita da maggio

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/01/2025