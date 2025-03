Toyota C-HR+: scopri come il best seller Toyota diventa un SUV elettrico

Scopri Toyota C-HR+, il nuovo SUV-coupé elettrico a batteria da 600 km di autonomia. Arrivo previsto in Europa dal 2026

Svelata la nuova Toyota C-HR+ elettrica, da non confondere con quella Toyota C-HR che, nelle sue varianti ibride, è stato ed è tuttora un grande successo per la casa giapponese. La versione full electric completa una gamma di SUV a emissioni zero composta dal fratello minore Urban Cruiser (leggi qui l'approfondimento) e dal maggiore bZ4X appena aggiornato.

Toyota C-HR+ di lato: meno spigoli e coda diversa rispetto a C-HR

Stile coupé e aerodinamica avanzata

Il Toyota C-HR+ si presenta con linee coupé affusolate, pensate per unire estetica e funzionalità aerodinamica. Il frontale moderno e il posteriore scolpito enfatizzano il carattere sportivo del veicolo, mentre la silhouette aerodinamica ottimizza i flussi d'aria, migliorando l'efficienza energetica.

Il design perde per strada parecchi spigoli, a dare superfici più omogenee e levigate. Aumenta l'altezza delle vetrature, specie quelle posteriori, per portare più luce a chi siede dietro e risolvere un annoso difetto della C-HR standard.

Dettagli esclusivi e firma luminosa

Gli elementi distintivi includono fari full-LED, una griglia anteriore dal design innovativo e uno spoiler posteriore integrato. Il lunotto dal profilo marcato conferisce ulteriore dinamismo alla vettura, mantenendo un aspetto elegante e moderno, anche se il terzo montante potrebbe portare alla memoria la Nissan Qashqai (qui la prova) e la Omoda 5 che a essa si ispira.

Toyota C-HR+, le luci posteriori

Abitacolo ampio e tecnologico

Con una lunghezza di 4,52 m e un passo di 2.750 mm, Toyota C-HR+ guadagna quasi 20 centimetri sulla C-HR a motore ternico, a tutto vantaggio dello spazio a bordo.

Ampia l'abitabilità per tutti i passeggeri e il bagagliaio ha una capienza di 416 litri: la forma poco regolare lo rende meno sfruttabile, mentre il piano di carico diviso in due agevola l'accesso al doppiofondo quando vi siano già valige appoggiate sopra.

Tra le dotazioni figurano sedili e volante riscaldati, e il climatizzatore a pompa di calore, per ottimizzare consumi di energia, efficienza e autonomia.

Toyota C-HR+, lo schermo da 14 pollici dell'infotainment

Tecnologia e connettività avanzata

I comandi a bordo della Toyota C-HR+ trovano la sintesi perfetta tra design minimalista e praticità, con comandi fisici per audio e clima e il colpo d'ala dei display all'interno delle ghiere di regolazione della temperatura.

L'infotainment si basa su un display multimediale da 14 pollici con navigazione ottimizzata per i veicoli elettrici, che come di consueto propone i percorsi con punti di ricarica strategici. L'app MyToyota permette il monitoraggio remoto della batteria e della ricarica.

La strumentazione, dal display non molto grande, è ben leggibile e la consueta piastra per la ricarica wireless degli smartphone, qui, è ''matrimoniale'' per alimentare due telefoni contemporaneamente.

Toyota C-HR+, doppia piastra di ricarica per smartphone

Due opzioni di batteria

Il Toyota C-HR+ sarà disponibile con due batterie e tre varianti:

Toyota C-HR+ a trazione anteriore con batteria da 57,7 kWh e potenza di 167 CV

Toyota C-HR+ a trazione anteriore con batteria da 77 kWh e potenza di 224 CV

Toyota C-HR+ a trazione integrale con batteria da 77 kWh e potenza di 343 CV (0-100 km/h in 5,2'')

Toyota C-HR+, il piano di carico sdoppiato

Autonomia e ricarica

Grazie a nuove batterie e alla funzione di precondizionamento, che porta gli accumulatori alla temperatura ideale in anticipo rispetto all'inizio della ricarica, aumenta l'autonomia e calano i tempi per il rifornimento.

L'autonomia massima stimata in base al ciclo WLTP raggiunge i 600 km, a seconda della configurazione. Il caricatore di bordo è da 11 kW (22 kW nella versione High), mentre la ricarica rapida in corrente continua accetta fino a 150 kW.

La garanzia sul pacco batterie viene estesa automaticamente fino a 10 anni e 1 milione di chilometri a fronte di ispezioni annuali presso le officine autorizzate.

Toyota C-HR+, 3/4 posteriore

Stabilità e piacere di guida

Grazie alla piattaforma BEV dedicata, il Toyota C-HR+ intende offrire una guida precisa e reattiva. La configurazione a trazione integrale migliora l'aderenza su ogni tipo di terreno, mentre la rigidità strutturale e il baricentro basso ottimizzano la stabilità.

Tecnologie di sicurezza avanzate

Il pacchetto Toyota T-Mate include i sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense, con funzioni di frenata automatica, rilevamento ostacoli e assistenza alla sterzata. Il Blind Spot Monitor e il Park Assist garantiscono maggiore sicurezza nelle manovre.

L'arrivo della nuova Toyota C-HR+ è previsto per la fine del 2025 a prezzi non ancora comunicati. Tieni d'occhio il sito ufficiale per scoprire tempestivamente l'arrivo del configuratore.

Toyota C-HR+, il frontale

1. Qual è l’autonomia del Toyota C-HR+?

L’autonomia varia a seconda della versione: il modello base con batteria da 57,7 kWh dovrebbe offre fino a 400 km circa (dato in attesa di conferma), mentre la versione Long Range da 77 kWh arriva fino a 600 km con una singola ricarica.

2. Quanto tempo impiega la ricarica

Toyota non ha ancora rilasciato dati ufficiali, ma il SUV supporterà la ricarica rapida fino a 150 kW, che potrebbe permettere di passare dal 15% al 70% in circa 30 minuti (anche questo dato è in attesa di conferma).

3. Il Toyota C-HR+ sarà disponibile anche in versione ibrida?

No, il Toyota C-HR+ sarà esclusivamente elettrico a batteria (BEV). Per chi cerca un’alternativa ibrida, rimarrà disponibile la gamma Toyota C-HR Hybrid.

4. Quali sono gli allestimenti disponibili?

Toyota non ha ancora comunicato gli allestimenti ufficiali, ma si prevedono diverse versioni, con dotazioni che includono sedili riscaldati, impianto audio premium e pacchetti di assistenza alla guida avanzati.

5. Quando sarà disponibile e a che prezzo?

Il Toyota C-HR+ arriverà in Europa ,entro la fine del 2025 con un prezzo che possiamo immaginare nei dintorni dei 40.000 euro, in linea con i concorrenti del segmento.

Nissan Ariya Nismo: il SUV elettrico diventa più sportivo

Toyota C-HR+ vs le concorrenti: quale scegliere?

Il Toyota C-HR+ 2026 entra in un segmento sempre più competitivo, sfidando modelli come Hyundai Kona Electric, Volkswagen ID.4, Nissan Ariya e Ford Explorer Electric.

Autonomia : con un massimo di 600 km dichiarati , il C-HR+ supererebbe le rivali. Hyundai Kona Electric si ferma a 454 km, mentre Volkswagen ID.4 e Nissan Ariya superano i 500 km, ma non di molto.

: con un massimo di , il C-HR+ supererebbe le rivali. Hyundai Kona Electric si ferma a 454 km, mentre Volkswagen ID.4 e Nissan Ariya superano i 500 km, ma non di molto. Prestazioni : La versione AWD del C-HR+ con 343 CV batte molti concorrenti in accelerazione (0-100 km/h in 5,2 secondi ), simile alla Nissan Ariya Nismo e-4ORCE .

: La versione AWD del C-HR+ con batte molti concorrenti in accelerazione (0-100 km/h in ), simile alla . Design : C-HR+ mantiene il suo look coupé e aerodinamico , mentre rivali come ID.4 e Ford Explorer puntano su forme più tradizionali.

: C-HR+ mantiene il suo look , mentre rivali come ID.4 e Ford Explorer puntano su forme più tradizionali. Tecnologia : Il display da 14 pollici , la doppia ricarica wireless e l’app MyToyota offrono un buon livello di connettività, in linea con la concorrenza.

: Il , la doppia ricarica wireless e l’app MyToyota offrono un buon livello di connettività, in linea con la concorrenza. Prezzo: vedremo se anche sotto questo aspetto la C-HR+ si posizionerà in modo competitivo rispetto alle rivali.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/03/2025