Toyota C-HR: nel 2025 poche novità, ma "eroiche". I prezzi

Toyota C-HR inizia la stagione 2025 sotto buoni auspici.

Il popolare crossover coupé giapponese si conferma non solo uno dei SUV di medie dimensioni più amati dagli italiani (secondo posto nel segmento C, alle spalle di VW Tiguan), ma anche uno dei 20 modelli auto più venduti in assoluto (a gennaio, occupa la 18esima piazza).

A poco più di un anno dal lancio sul mercato, C-HR di seconda generazione si concede giusto un piccolo check-up dell'offerta di gamma.

Non un restyling vero e proprio. Semmai, Toyota C-HR 2025 significa:

nuovo allestimento top di gamma;

nuove tinte esterne;

una gamma motori un po' più asciutta.



TOYOTA C-HR LOUNGE HERO

Toyota C-HR Lounge Hero (2025)

La ricca versione Premiere Edition nei listini 2025 lascia il posto all'edizione Lounge Hero. Che si distingue rispettivamente per:

le finiture intorno alla griglia anteriore e lo spoiler posteriore in tinta carrozzeria;



intorno alla griglia anteriore e lo spoiler posteriore in tinta carrozzeria; una nuova combinazione di colori bi-tone+ , che genera l'effetto di una linea del tetto più bassa grazie a un forte elemento nero sulle soglie laterali e sul tetto;



, che genera l'effetto di una linea del tetto più bassa grazie a un forte elemento nero sulle soglie laterali e sul tetto; i nuovi cerchi da 19 pollici grigio opaco;



grigio opaco; un sistema di illuminazione ambientale a 64 colori per un'atmosfera serena e una maggiore sicurezza tramite avvisi visivi;



per un'atmosfera serena e una maggiore sicurezza tramite avvisi visivi; la tecnologia nanoeX per una migliore qualità dell'aria.



Toyota C-HR Lounge Hero, gli interni



Prezzo e promo

Con motorizzazione Full Hybrid, Toyota C-HR Lounge Hero costa di listino 42.900 euro, ma la promozione WeHybrid Hybrid Bonus fa calare il prezzo a 37.450 euro, purché in associazione a finanziamento Toyota Easy Next:

anticipo 11.150 euro;

47 rate da 262 euro al mese;

maxirata finale 22.346 euro.



In formato Plug-in Hybrid, prezzo di listino di 44.400 euro, in promo a 38.450 euro.

C-HR MY25: LE ALTRE NOVITÀ

Toyota C-HR 2025, non solo il nuovo allestimento top di gamma

Versione Lounge Hero a parte, l'Hybrid SUV coupé Toyota nel 2025 introduce una manciata di altri aggiornamenti.

C-HR GR Sport Hero

L'allestimento GR Sport Premiere Edition viene rinominata GR Sport Hero, offrendo le stesse dotazioni ispirate al motorsport. Tra queste:

la tecnologia degli ammortizzatori FSC per ottimizzare l’handling in base alle condizioni della strada;



per ottimizzare l’handling in base alle condizioni della strada; lo smorzatore dinamico nella parte anteriore, che riduce la rumorosità e le vibrazioni della strada;



nella parte anteriore, che riduce la rumorosità e le vibrazioni della strada; i cerchi in lega da 20 pollici ;



; la colorazione bi-tone+ ;



; il motivo della griglia a rete;



i sedili anteriori sportivi con logo GR in rilievo;



in rilievo; head-up display e sistema audio premium JBL di serie.



Nuovo colore

Un nuovo ed energico colore denominato Metal Oxide è disponibile dal 2025 per le versioni Lounge, Trend, GR Sport e GR Sport Hero, in abbinamento alle combinazioni bi-tone e bi-tone+.

La nuova tinta conferisce alla silhouete di C-HR una finitura cromata profonda e un sottile effetto cangiante.

Toyota C-HR 2025, la nuova tinta esterna Metal Oxide

C-HR 2025 AL CONFIGURATORE

Nota bene, nel 2025 Toyota C-HR offre la possibilità di scegliere tra le seguenti motorizzazioni:

1.8 Hybrid 140 CV;

140 CV; 2.0 Plug-in Hybrid 223 CV



Scompare perciò dall'offerta la versione 2.0 Hybrid 197 CV.

Sicurezza

Tutte le versioni del Toyota C-HR beneficiano del Toyota T-Mate, che include la terza generazione della gamma Toyota Safety Sense di sicurezza attiva e di assistenza alla guida, di serie. L'ampia gamma di sistemi Toyota T-Mate:

aiuta a prevenire gli incidenti;

fornisce protezione in caso di impatto;

assiste il conducente nelle manovre, sia in fase di parcheggio che di guida nel traffico.



I prezzi 2025

Il lancio della gamma 2025 di Toyota C-HR è in corso in tutta Europa.

Le vetture sono già ordinabili, prezzi a partire dai 35.700 euro di C-HR 1.8 Hybrid Active, in promo a 30.950 euro.

Visita il configuratore Toyota per costruire C-HR 2025 a tua immagine e somiglianza.

20/02/2025