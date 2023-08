Luxeed EH3: dalla Cina ecco la BEV di Huawei e Chery che sfida Tesla Model 3

Un’altra BEV è in arrivo dalla Cina e si aggiungerà presto alle numerose concorrenti della Tesla Model 3. Anche se non sappiamo tutt'ora a quali mercati è destinato - preseumibilmente è destinato ai quelli principali a livello mondiale - questo inedito modello nasce dalla collaborazione tra due società con credenziali impressionanti nei rispettivi settori e cioè il gigante tecnologico Huawei e il colosso automobilistico Chery. La nuova auto a marchio Luxeed, nome in codice EH3, è stata presentata in anteprima sui social media prima del suo prossimo debutto in Cina. L'unica immagine della BEV è stata condivisa su Weibo da Yu Chengdong, l'amministratore delegato di Huawei, che l'ha definita una “coupé elettrica pura” anche se sembra più una berlina a quattro porte con una linea elegante. Nonostante la descrizione un po' superficiale del dirigente cinese, l’auto mostra un’immagine premium, con fianchi belli muscolosi e spunti stilistici moderni, come la sottile barra LED a tutta larghezza nella parte anteriore che è del tutto priva di griglia.

Nuova Luxeed EH3: avanzati sistemi di assistenza con software HuaweiA BORDO CON LA MIGLIORE TECNOLOGIA HUAWEI È stato confermato che la Luxeed sarà il primo veicolo a ricevere il software HarmonyOS 4 di Huawei, di cui ne sono stati descritte le caratteristiche lo scorso 4 agosto in occasione della Huawei Developers Conference 2023. Ciò significa che offrirà molte funzionalità di connettività avanzate, ovviamente con i device del brand cinese. Inoltre, pare che Luxeed sia costruita sull'architettura E0X, che sarà utilizzata anche sui modelli premium di Chery Exeed Sterra ES ed ET. Ciò significa che probabilmente utilizzerà un pacco batteria di origine CATL che offre circa 700 km di autonomia e due motori elettrici. In termini di sicurezza, il modello otterrà il nuovo sistema di guida intelligente Huawei ADS 2.0 che utilizza un LiDAR montato sul tetto, 11 telecamere ad alta definizione, 12 radar a ultrasuoni e 3 radar a onde millimetriche per capacità avanzate di guida autonoma.

VEDI ANCHE

Nuova Luxeed EH3: il frontale aggressivo con barra luminosa a LEDVICINA AL DEBUTTO E PREZZO POPOLARE? Yu Chengdong ha dichiarato che la Luxeed sarà lanciata entro il terzo trimestre del 2023, quindi dovremmo avere notizie più precise nelle prossime settimane. La kermesse del Chengdu Auto Show il 25 agosto potrebbe fare da palcoscenico al debutto in anteprima, ma non ci sono state conferme da parte dei vertici di Huawei e Chery. Infine, il media web Car News China azzarda un’ipotesi sul prezzo di partenza del veicolo elettrico, che potrebbe essere di circa 200.000 yuan (poco più di 25.000 euro) che, se confermato, lo renderà più economico della Tesla Model 3, che sarà presto aggiornata con l’obiettivo di tenere il passo con la concorrenza sempre più agguerrita.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/08/2023