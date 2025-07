China Attacks: sbarca in Italia LEPAS, terzo marchio Chery

Non c'è due senza tre e così dopo Omoda & Jaecoo, il brand che vale due, Chery Holding Group rafforza la sua presenza in Italia con un terzo marchio. Che si chiama Lepas e che esprime il genere di auto che piace alla gente: SUV.

SUV ibridi, in modo particolare. O meglio, ''super'' ibridi plug-in. Sulla falsariga di Jaecoo 7 Super Hybrid, quel modello che Emanuele ha messo alla frusta su e giù per l'Europa.

Piattaforma T1X in comune coi crossover Omoda & Jaecoo, registro - a quanto sembra - più orientato al lusso.

Lepas L8, il primo SUV del nuovo marchio Chery per l'Italia

Lepas, quali modelli

Primo modello Lepas in vendita in Italia sarà con ogni probabilità Lepas L8, un SUV di medio grandi dimensioni (4,70 metri circa) dal design ricercato (vedi foto) e dagli interni - scommettiamo - ben equipaggiati, specie in chiave di funzioni digitali.

Lepas L8 dovrebbe debuttare sul mercato italiano a primavera 2026.

Lepas L8, 4 metri e 70 di SUV (super) plug-in hybrid

Seguiranno i più piccini Lepas L6 e Lepas L4, sempre - pare - ibridi plug-in.

Ne sapremo di più a settembre, quando Chery si pronuncerà in forma ufficiale.

Nel frattempo, una curiosità: il nome ''Lepas'' è la crasi di ''Leopard'' e ''Passion'' (non ci saresti mai arrivato).

Non solo Lepas

Lepas non è il solo nuovo marchio del Gruppo Cinese con sede a Wuhu in arrivo nel prossimi anni: nel 2027 è in previsione l'approdo in Italia sia del brand iCaur (SUV e fuoristrada elettrici), sia di Jetour (sempre SUV e crossover).

iCaur produce SUV e off-road EV

Jetour, in realtà, è un marchio che con lo Stivale ha già una certa familiarità. Sotto mentite spoglie: hai presente Sportequipe 6 GT e 7 GTW, ma anche Ich-X K2, modelli dei sub-brand di Dr Automobiles? Ecco...

A presto per un report (molto) più completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/07/2025