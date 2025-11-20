Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: le nuove superbike costano meno delle vecchie

Le Ninja ZX-10R e ZX-10RR, come il resto della famiglia Kawasaki – qui tutti i prezzi dei nuovi modelli – , si aggiornano e rimodulano il listino. Scopriamo quanto costano le nuove superbike (spoiler: meno delle precedenti).

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: i prezzi delle superbike

Vi abbiamo raccontato Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026 da EICMA, ma ora è venuto il momento di svelarvi i prezzi. La nuova Ninja ZX-10R 2026 è proposta a 18.990 euro, vale a dire 2.600 euro meno rispetto al model year 2025, proposto a 21.590 euro. Per la più sofisticata Ninja ZX-10RR 2026, invece, il prezzo è di 28.990 euro, 1.000 euro in meno rispetto alla versione 2025 (a 29.990 euro).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 20/11/2025