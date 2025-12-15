Prima dei social, alle origini degli stunt in moto: Arto Nyquist e la Z1300 di Kawasaki

Oggi le impennate funamboliche, di stunt professionisti - come Sara Lezito e il nostro connazionale Christian Sperandii - o di improvvisati ragazzini brasiliani in outfit tutt'altro che tecnici, hanno invaso letteralmente il feed di noi appassioanti di moto, con un effetto quasi ipnotico. Lo stunt riding è una disciplina che può sembrare del tutto inutile, in realtà ti fornisce una capacità di controllo estrema della moto e della sua dinamica, ma sapete com'era agli albori? Kawasaki UK ha postato sul suo canala YT un video d'epoca che ritrae il finlandese Arto Nyquist con una Kawasaki Z1300.

L'evoluzione della disciplina

Mettendo a confronto ciò che ci appare sui social con questo video si potrebbe pensare che questo finlandese non è poi sto ''gran manico'' in realtà bisogna contestualizzare: la moto in questione è una bestiona da oltre 320 kg con il pieno, con interasse da camion e un 6 cilindri in linea che per quanto possa essere trattabile non sarà mai ''docile'' come i motori moderni nella gestione dell'acceleratore. Si ha lo stesso effetto di quando si guardano le partite di tennis o calcio degli anni '80: gioco più lento, meno frenetico, ma nel frattempo si è ricercata sempre maggior spettacolarità, si è lavorato sulla tecnica e sui ''materiali''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 20/12/2025