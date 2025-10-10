Prova Honda SH350i: è lui il ruota alta "grande" più apprezzato dagli italiani. Ecco perché

Honda SH350i è il secondo scooter più venduto in Italia nel 2025. Il primo dei ''grandi'' – davanti a lui solo SH125i, qui i dati del mercato aggiornati a novembre – con SH150i che ci prova a tenergli testa, ma niente. Perché? Il segreto del successo del 350 è da ricercare nel suo essere compatto e agile quasi come i piccoli, ma con prestazioni e range da grande. Vi racconto tutto di SH350i 2025 dopo la prova su strada.

Honda SH350i 2025: caratteristiche

Honda SH350i 2025

L'ultimo SH a entrare nella nostra redazione è stato SH350i 2021, protagonista della comparativa con Beverly 300. Il ruota alta di Honda da allora non è stato stravolto ma si è affinato, come solo i grandi maestri riescono a fare, per rimanere al vertice. Nello specifico SH350i 2025 è cambiato nel look, con un restyling dello scudo e del faro a LED – ripreso ora anche da SH125i e SH150i 2026 – e in più sono arrivati la presa di ricarica USB-C riposizionata nel vano portaoggetti e il vano sottosella con illuminazione (più altri affinamenti a livello tecnico, qui i dettagli). SH350i ha un ''cuore'' grande: la scheda tecnica parla di un motore monocilindrico SOHC eSP+ (enhanced Smart Power+) da 330 cc capace di 29,4 CV a 7.500 giri/min, con una coppia di 31,5 Nm a 5.250 giri/min e una velocità massima di oltre 130 km/h effettivi (il tempo dichiarato sullo 0-200 è di 10,2 secondi). A tenere a bada le performance di questo scooter ruota alta c'è il solito HSTC, il controllo di trazione (disattivabile). Lo scheletro di SH350i, invece, è un telaio monotrave inferiore in acciaio, abbinato a forcella telescopica da 35 mm, forcellone in alluminio con leveraggio Oleo-Link e doppio ammortizzatore posteriore regolabile in precarico. I cerchi sono da 16'' con dischi da 256 mm su entrambe le ruote, pinze a doppio e singolo pistoncino e ABS a 2 canali (pneumatici 110/70 e 130/70). Le misure di SH350i non sono le canoniche 90-60-90, bensì 1.450 mm di interasse e 175 kg di peso col pieno – il serbatoio è da 9,1 litri – per un'altezza sella di 805 mm.

Honda SH350i 2025: la prova

Ora che abbiamo visto SH350i ai raggi X, passiamo all'analisi. Pur essendo uno scooter dalle dimensioni tutto sommato contenute – è ben più smilzo degli scooteroni a ruote basse di pari cilindrata – SH350i offre un'ottima abitabilità: la sella è ampia longitudinalmente e anche i più alti (180 cm del sottoscritto, o più) trovano spazio senza difficoltà, con spazio per le gambe e il retroscudo lontano, mentre la pedana piatta e ampia aiuta a caricare la borsa o lo zaino. Questa ottima abitabilità renderà forse un po' meno pratico SH350i per chi non svetta: io tocco con entrambe le piante a terra e le gambe sono leggermente flesse, ma chi misura intorno ai 170 cm o meno potrebbe non avere tutta la confidenza del caso nelle manovre da fermo o a bassa velocità. Il manubrio stretto e le leve vicine, invece, rendono facile la vita anche a chi non ha dita particolarmente affilate e risultano armi impareggiabili nel... corpo a corpo cittadino, tra auto in fila e slalom tra gli specchietti. Bene anche il parabrezza con paramani di serie, vero salvavita d'inverno: ottima protezione per il busto, migliorabile forse solo a livello degli arti (dove qualche spiffero arriva, anche coi guanti).

Dotazione

Ma SH350i 2025 non offre solo un bel parabrezza di serie, bensì anche lo Smart Top Box, per gli amici ''bauletto''. La nomenclatura fighetta, ve lo garantisco, se l'è guadagnata tutta: per aprirlo basta avere le chiavi in tasca, c'è solo da intercettare il pulsante sulla piastra inferiore – vedi foto sopra – operazione che sulle prime vi renderà contorsionisti un po' goffi nel tentativo di trovare il tastino. Grazie a un'ampia capacità di carico nel baule entra uno zaino con pc ed avanza spazio. SH350i aggiunge alla dotazione di serie anche il cavalletto laterale, comodo quando non si vuole coricare sul centrale, mentre col sistema Smart Key la chiave continua a rimanere in tasca, anche per accenderlo. Il sottosella non ha difficoltà ad ospitare un casco integrale.

La guida su strada in città

SH350i è leggero da spostare da fermo ma soprattutto è agile e guizzante e non fa rimpiangere i piccoli della famiglia SH. Nelle rotonde è un furetto muscoloso, tra le macchine in fila una biscia, con quel suo manubrio stretto-stretto. A differenza di 125i e 150i, però, le performance sono da scooter ''grande'': al semaforo si scatta veloci e ci metto un attimo a superare il limite... lo 0-90 all'ora infatti se lo beve in un attimo. Ci metto poco a rendermi conto che SH350i ha nella sua forza proprio questa capacità di essere sì eccellente nel traffico, ma anche un grande commuter.

La guida su strada in extraurbano

SH350i 2025 è poliedrico. Me lo sono portato fuori da Firenze per dare libero sfogo al suo potenziale: imboccata la superstrada mi piazzo ai 110 all'ora di crociera, giusto con un filo di gas, ma il 350 non fatica a viaggiare nemmeno a 130 km/h di tachimetro. Tra le curve del misto, invece, evidenzia un'ottima rapidità a scendere in piega, ma risulta anche stabile e con un'ottima luce a terra (qualche toccata di cavalletto, ma il passo è svelto!). Molto buona anche la frenata, anche se non dispiacerebbe più potenza dal disco anteriore, mentre dietro l'ABS è un filo invasivo, intervenendo un po' prima di quel che desidererei. I consumi, tra città ed extraurbano, si sono attestati nella nostra prova a oltre 24 km/litro secondo il computer di bordo. Andando pian pianino sono piuttosto sicuro che si possa arrivare a quota 30 km/litro.

I difetti

Se il feeling di guida con SH350i non è davvero niente male e lo scooter è capace di tenere un passo molto interessante, l'efficacia delle sospensioni nella guida sportiva deve scendere a patti con un assetto al posteriore un po' sostenuto: quando l'asfalto è rotto o con un passeggero, insomma, qualche scossone è da mettere in conto. Ultime note ''stonate'' – si fa per dire – sono il display, ricco nelle informazioni ma un po' piccolo e non troppo facile da consultare con il sole alto. Ho riscontrato anche una certa dose di vibrazioni a bassa frequenza lato bauletto che si intensificano se si tringe la leva del freno posteriore. Niente di fastidioso ma, per un Honda, fa comunque strano!

Conclusioni

Honda SH350i 2025 è un maestro nell'arte della guida in città, ma si destreggia assai bene anche fuori, nei panni del GT. Un mezzo davvero impareggiabile in termini di polivalenza e non è un caso che sia il re degli scooter sopra i 125 cc. Rasenta la perfezione, tra dotazione, praticità, prestazioni e piacere di guida, ma se dovessi scommettere un euro direi che la prossima versione aggiornerà display e coppia di ammortizzatori, unici aspetti perfettibili. Per SH350i Smart Top Box 2025 servono 6.090 euro, mentre non sono ancora stati ufficializzati i prezzi del model year 2026 (plausibile un rincaro non superiore ai 100 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 05/01/2026