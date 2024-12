Honda SH350i 2025: ora c'è anche il prezzo

Honda SH350i 2025 si aggiorna e ritocca il suo prezzo: scopriamo quanto costa il ruota alta, best seller tra gli scooter 350

Honda SH350i è il tremmezzo di maggior successo in Italia, 4° assoluto nella classifica degli scooter più venduti. Per il 2025 il ruota alta di Honda ha deciso di ritoccarsi tanto quanto basta: vi abbiamo raccontato tutto dell'SH in questo articolo e nel video da EICMA. Ora la Casa di Tokio ha annunciato anche il prezzo.

Honda SH350i 2025

QUANTO COSTA Per Honda SH350i 2025 6 colori e una sola versione a listino, quella Smart Top Box che offre, di serie, parabrezza e bauletto da 35 litri. Rispetto al modello precedente il prezzo del nuovo è cresciuto di 100 euro, ma si è arricchita la dotazione, con bauletto e parabrezza inclusi nel prezzo. Nuovo Honda SH350i 2025 è in vendita a 6.090 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/12/2024