Le migliori adventure e globetrotter 2026: quali sono, data di arrivo e prezzi

Le migliori adventure e globetrotter 2026 - Quella delle tuttoterreno è una categoria davvero vivace, e lo è da molti anni. Indice forse del fatto che chi più, chi meno, sono moltissimi i motociclisti che coltivano la voglia, o anche solo il sogno, di lasciare l'asfalto per avventurarsi verso l'ignoto o, se non altro, verso il... meno noto. Anche all'ultima edizione di EICMA le novità tassellate in arrivo sul mercato nei prossimi mesi sono state parecchie e un po' per tutti i gusti, le età e le possibilità di spesa. Abbiamo selezionato le più interessanti. Ne parliamo di seguito in ordine alfabetico, inquadrando il motivo per cui sono degne di nota, le caratteristiche tecniche salienti e quello che sappiamo riguardo prezzo e data di arrivo. Qualcuna abbiamo scelto di escluderla: non perché meno meritevole di attenzione ma per via del fatto che, a dispetto dei cerchi a raggi, si tratta di moto quasi esclusivamente orientate alla guida su asfalto, che poco hanno dello spirito globetrotter. Si tratta delle Benelli TRK 902 e TRK 602 e della QJ Motor Rino 900 ADV, delle quali potete comunque scoprire le caratteristiche cliccando sui rispettivi link.

La Benellina non poteva mancare per un motivo semplice eppure importante, quello di essere una 125 ovvero una moto destinata ai sedicenni. Bello constatare che, tra tante nuove proposte, almeno una sia rivolta ai giovani che vogliono poter lasciare l'asfalto.

Motore: monocilindrico raffreddato a liquido, 125 cc, 15 CV a 9.500 giri/min e 12 Nm a 7.000 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: cerchi a raggi di 19''-17'', forcella completamente regolabile, ''mono'' regolabile in precarico ed estensione, escursione ruote 180 mm. Peso 144 kg in ordine di marcia, sella a 860 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: 3.790 euro f.c., da gennaio 2026.

La BMW F 450 GS entra nell'ormai affollato segmento delle tuttoterreno guidabili con patente A2 a modo suo, a livello sia tecnico sia di posizionamento. Prima di tutto, non è una vera e propria adventure perché ha la ruota anteriore di 19''. Questo la colloca nel segmento delle globetrotter e ci parla di come a Monaco abbiano tenuto in grande considerazione la resa su asfalto. Probabilmente la nuova Giessina non avrà l'efficacia di una CFMoto 450MT in off, però sarà più brillante e sportiva su un bel misto. Ma questo lo verificheremo quando, finalmente, l'avremo tra le mani. Di sicuro si pone un gradino sopra le avversarie a livello di prezzo e allestimento. Vedremo se questa nuova idea di adventure/globetrotter A2 premium avrà una sua domanda.

Motore: bicilindrico in linea fronte marcia raffreddato a liquido, 420 cc, 48 CV a 8.750 giri/min e 43 Nm a 6.750 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: cerchi in alluminio di 19''-17'', forcella non regolabile, ''mono'' regolabile in precarico ed estensione, escursione ruote 180 mm. Peso 178 kg a vuoto, sella a 845 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: a partire da 7.590 euro f.c., da gennaio 2026.

La Thunderbolt, tra le adventure in arrivo nel 2026, è tra le più interessanti per varie ragioni. BSA è un marchio storico ora di proprietà del colosso indiano Mahindra, ed è bello osservare lo sviluppo, l'evoluzione, la direzione che sta prendendo. Di fatto BSA sta un po' seguendo le impronte di Royal Enfield con prodotti che mescolano caratteristiche classiche e moderne, e la Thunderbolt è un esempio perfetto di questa strategia. Disegnata da Kiska Design, tra le moto di questa categoria viste a EICMA è tra le più belle.

Motore: monocilindrico raffreddato a liquido, 334 cc, 29 CV a 8.000 giri/min e 26 Nm a 5.800 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: cerchi a raggi di 21''-17'', forcella non regolabile, ''mono'' regolabile in precarico, escursione ruote 200 mm l'anteriore e 180 mm la posteriore. Peso 185 kg a secco, sella a 815 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: non dichiarato (la Bantam costa circa 4.100 euro in UK), seconda metà 2026.

La CFMoto 800MT-X è una gran moto ed ecco perché ci aspettiamo moltissimo dalla sua sorella 1000MT-X. La formula non cambia: prezzo super interessante con un gran allestimento, il comfort che serve per viaggiare a lungo e una ciclistica a prova di (quasi) ogni percorso. Con, in più, prestazioni (ancora più) grintose. Anche lei sarà disponibile in due versioni, con escursione delle ruote di 230 o 190 mm. Non conosciamo ancora tutti i dati tecnici, per esempio quelli peso e altezza della sella. Riportiamo quelli della sorellina, sapendo che quelli della ''1000'' saranno simili.

Motore: bicilindrico in linea fronte marcia raffreddato a liquido, 990 cc, circa 110 CV. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: cerchi a raggi di 21''-18'', sospensioni completamente regolabili, escursione ruote 230 mm (alta) o 190 mm (bassa). Peso (della 800MT-X) 205 kg a vuoto, sella (della 800MT-X) a 870 mm (moto in versione ''alta'') o 830 (moto in versione ''bassa'') mm da terra.

Prezzo e disponibilità: 9.990 euro f.c., da febbraio.

Poteva mancare in questa rassegna la Ducati DesertX? Dal momento che è una delle adventure più belle e interessanti del panorama, certo che no. Tanto più in questa versione 2026 che nasce attorno al nuovo cuore bicilindrico, e che promette di essere ancora più leggera e più efficace fuoristrada. Per ora l'abbiamo vista in una veste solo parzialmente definitiva (la Casa sta lavorando sugli ultimi dettagli del look) ma sappaimo già quando arriverà nelle concessionarie.

Motore: bicilindrico a V di 90°, 890 cc, 110 CV a 9.000 giri/min e 92 Nm a 7.000 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: cerchi a raggi di 21''-18'', sospensioni completamente regolabili, escursione ruote 230 mm l'anteriore e 220 mm la posteriore. Peso 206 kg a vuoto, altezza sella non dichiarata.

Prezzo e disponibilità: prezzo non dichiarato, da maggio.

Le ragioni che rendono la KLE500 una proposta particolarmente interessante sono due e vanno al di là delle sue indubbie qualità intrinseche. La prima è il ritorno sul mercato di un nome storico. La KLE originale, decenni prima del boom delle adventure A2, era nientemeno che... una ottima adventure A2. Prezzo invitante, guida facile, capacità di affronare percorsi anche mediamente impegnativi. Era un modello davvero apprezzato che, infatti, ha avuto una carriera lunghissima. Guardando oggi il segmento sembra che i Costruttori indiani e cinesi l'abbiano inventato e popolato, in realtà hanno solo avuto il grande merito di riproporre in forma attuale una ricetta già collaudata. La seconda ragione ha a che fare col suo prezzo, che è di fatto allineato a quello delle proposte più invitanti. Questo ci parla del fatto che l'arrivo massivo sul mercato di proposte cinesi e indiane ha fatto da stimolo ai grandi Costruttori giapponesi, che, nel caso specifico di Kawasaki, hanno dovuto ingegnarsi per poter proporre mezzi con un prezzo allineato a quelli dei prodotti più economici. Così, oggi, possiamo acquistare una Kawasaki pagandola quanto un'altra moto con blasone diverso.

Motore: bicilindrico in linea fronte marcia, 451 cc, 45 CV a 9.000 giri/min e 43 Nm a 6.000 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: cerchi a raggi di 21''-17'', forcella non regolabile, ''mono'' regolabile nel precarico, escursione ruote 210 mm l'anteriore e 196 mm la posteriore. Peso 194 kg in ordine di marcia, sella a 870 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: a partire da 6.340 euro f.c., già in vendita.

La Kove 800 ha davvero lasciato il segno nel mondo adventure, tra le medie cilindrate, grazie al suo peso piuma. Si è affermata subito come modello tra i più apprezzati e chi partecipa a cavalcate ed eventi offroad per bicilindriche avrà visto coi propri occhi quanti motociclisti l'hanno scelta. Nel 2026 arriva la versione GT che declina l'apprezzata ricetta delle sorelle adventure in versione globetrotter, quindi parzialmente più stradale, col cerchio anteriore di 19''. Anche lei promette un peso interessante: 215 kg col pieno di un serbatoio di ben 22 litri di capacità.

Motore: bicilindrico in linea fronte marcia, 799 cc, 93 CV a 9.000 giri/min e 79 Nm a 7.500 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: cerchi a raggi di 19''-17'', sospensioni regolabili in precarico ed estensione, escursione ruote 210 mm. Peso 215 kg col pieno, sella a 825 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: non dichiarato (la 800X Pro costa 10.290 euro f.c.), prima metà 2026.

Morbidelli è da poco arrivata sul mercato con una globetrotter A2 molto interessante, la T502X, la quale nel 2026 sarà affiancata da una versione adventure, la T502XR. Si tratta di una moto davvero significativa, e sapete perché? Ha contenuti degni di nota, certo. Ma, soprattutto, è la testimonianza di quanto Morbidelli (ovvero MBP, ovvero Keeway) stia lavorando con convinzione e capacità per affermarsi come Casa tra le più credibili. Per realizzare la T502XR avrebbe potuto limitarsi a piccole modifiche ciclistiche, partendo dalla T502X. Invece la moto è stata rivista profondamente, tanto da dimagrire di ben 12 kg rispetto alla sorella. Insomma... occhio a Morbidelli!

Motore: bicilindrico in linea fronte marcia, 486 cc, 48 CV a 8.500 giri/min e 45 Nm a 6.750 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: cerchi a raggi di 21''-18'', sospensioni regolabili, escursione ruote 200 mm. Peso 198 kg in ordine di marcia, sella a 860 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: prezzo non dichiarato (la T502X costa 5.990 euro f.c.), prima metà 2026.

Ok le cavalcate, ok i percorsi scorrevoli. Ma per fare vero offroad, si sa, non esiste nulla come le monocilindriche. Tendenzialmente, le ''mono'' da enduro sono specialistiche e costose. Per questo, Moto Morini ha pensato a chi non può permettersi di spendere grandi cifre ma vuole comunque un mezzo capace che, perché no, permetta anche di sciropparsi un trasferimento senza impazzire. Per il momento, l'icona tra i mezzi di questo tipo è la Honda CRF300 Rally, che però costa quasi 7.000 euro. Della nuova Kanguro Rally 300 non conosciamo ancora il prezzo ma, poiché la sua sorella AlltrHike costa meno di 6.000 euro f.c., immaginiamo che si tratterà di una cifra ben più invitante.

Motore: monocilindrico raffreddato a liquido, 300 cc, 34 CV a 9.000 giri/min e 27 Nm a 8.500 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: cerchi a raggi di 21''-18'', forcella non regolabile, ''mono'' regolabile in precarico ed estensione, escursione ruote 250 mm. Peso 153 kg a secco, sella a 880 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: prezzo non dichiarato, seconda metà 2026.

Perché la Ténéré sia presente in questa rassegna non dovrebbe nemmeno essere necessario specificarlo. Pronunci al suo nome e pensi al deserto; tanto basta. Ma c'è altro. Se citiamo la nuova World Raid tra le adventure più significative in arrivo nel 2026 è (anche) per via dei suoi contenuti, a suo modo rivoluzionari. Ebbene sì: con lei, finisce l'era delle Ténéré semplici, quasi analogiche. Prima della sua stirpe con piattaforma inerziale, ora è dotata di moltissimi dei più attuali sistemi elettronici di supporto alla guida: ABS cornering, mappature di erogazione, controllo di trazione, controllo della derapata, cruise control, limitatore di velocità.

Motore: bicilindrico in linea fronte marcia, 689 cc, 73 CV a 9.000 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: cerchi a raggi di 21''-18'', sospensioni completamente regolabili, escursione ruote 230 mm l'anteriore e 220 mm la posteriore. Peso 220 kg col pieno, sella a 890 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: prezzo non dichiarato, da aprile 2026.

