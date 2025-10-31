Benelli presenta nuova TRK 602 X, l'erede della 502 è servita

Benelli TRK 602 X è la nuova crossover della Casa di Pesaro che prende sulle spalle l'eredità della TRK 502, best seller del Marchio. Scopriamo tutto sulla nuova moto.

Benelli TRK 602 X 2026: novità e caratteristiche

Benelli TRK 602 X 2026: laterale sinistra

Per la nuova TRK 602 X superfici più levigate e look moderno, con l'immancabile becco e l'aria da moto pronta all'avventura. Bella la scelta della cover serbatoio che, senza soluzione di continuità, si allunga fino al frontale. La TRK 602 ha fatto un bel... lifting di sostanza, che va ben oltre il look: nuovo è il bicilindrico da 554 cc con fasatura a 270°, che ha debuttato sulla Tornado 550 e che equipaggerà la futura Tornado Naked Twin 550, capace di 56 CV a 8.250 giri/min e 54 Nm a 5.500 giri/minuto, anche grazie ad airbox e scarico nuovi.

Ciclistica

Sul fronte ciclistica, la TRK 602 X sfodera un telaio in tubi di acciaio a traliccio ma arriva, a sostegno del frontale e della torretta della strumentazione, una nuova struttura, in tubi di alluminio. Il telaietto reggisella posteriore, più leggero del precedente, permette un’altezza sella di 825 mm. Inedita la forcella Up-side down da 43 mm con escursione ruota di 140 mm e il forcellone in alluminio con monoammortizzatore regolabile nel precarico molla e nel freno idraulico in estensione e compressione (escursione di 173 mm). Anche l'impianto frenante si aggiorna e sceglie un doppio disco da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini, mentre al posteriore il disco è da 260 mm con pinza flottante a singolo pistoncino. Benelli presenta solo la versione X della 602, quindi con cerchi a raggiin lega di alluminio da 19” e 17”, che calzano pneumatici 110/80 e 150/70. Il peso della TRK 602 X? Di 235 kg in ordine di marcia (serbatoio da 20 litri).

Elettronica e dotazione

Benelli TRK 602 X 2026: la nuova strumentazione

Sulla nuova Benelli TRK 602 X troviamo un dashboard TFT a colori da 5'' ad alta risoluzione con interfaccia Bluetooth e Wi-Fi (con navigazione turn by turn e cartografica). Ci sono 2 riding mode: Normal e Sport e il TCS (al pari dell'ABS, disinseribile). Di serie i paramani con indicatori di direzione integrati, presa USB, cavalletto centrale, barre di protezione laterali e paramotore in alluminio. Valigie laterali, bauletto, sella e manopole riscaldabili saranno optional. Data di arrivo e prezzo della TRK 602 X 2026 – che sarà prodotta anche in versione per patente A2 entro la fine del prossimo anno – non sono stati ufficializzati: speriamo di saperne di più da EICMA.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025