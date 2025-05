Tornado 550 2025: la prova della prima sportiva Benelli del nuovo corso

Benelli torna nel segmento delle sportive con Tornado 550 2025, nuova sportiva di media cilindrata che – dicono dalla Casa di Pesaro – non è che la prima di una lunga serie. Abbiamo provato la nuova moto di Benelli in pista, tra i cordoli del circuito di Modena, banco di prova severo per una sportiva stradale... Mettetevi comodi allora, vi racconto come è fatta, quali novità introduce, quando arriva e quanto costa, ma soprattutto come va la nuova Tornado 550 e quali sono pregi e difetti.

Design

La nuova Tornado 550, frutto di un lavoro congiunto tra reparto R&D e Centro Stile di Benelli a Pesaro, si presenta quel suo frontale aggressivo, merito delle luci DRL che richiamano i denti del leone, simbolo della Casa pesarese, mentre abbagliante e anabbagliante sono posizionati centralmente, uno sopra l'altro. Dietro il piccolo plexi squadrato semimanubri collocati a livello della piastra di sterzo e un serbatoio piuttosto pronunciato. La sella, a 800 mm da terra, e lo smilzo codino – con luci integrate negli indicatori di direzione – rimangono meno pronunciati verso l'alto di quanto non si desidererebbe a colpo d'occhio: d'altra parte è la filosofia delle sportive stradali, per una posizione di guida meno caricata sull'anteriore e quindi estrema.

Motore

Il motore della Tornando 550 è il bicilindrico parallelo frontemarcia con distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro. Il basamento è quello dei modelli 500 già in gamma – come Leoncino e TRK – ma sono stati modificati alesaggio e corsa 70,5mm x 71 mm: la cilindrata è cresciuta fino a 554 cc e così potenza e coppia: sono 56 CV a 8.250 giri/min e 54 Nm a 5.500 giri/min (ma è disponibile anche la versione a 48 CV, per patente A2). L'evoluzione del bicilindrico 500 porta con sé anche il nuovo manovellismo a 270° – in luogo del precedente a 360° – e, non ultimo, il motore è ancor più di prima elemento stressato della ciclistica, di cui parliamo di seguito. Il cambio della Tornado 550, a 6 marce, ha la sesta allungata, per una velocità di 175 km/h dichiarati (il limitatore è posto a 8.700 giri/min).

Ciclistica

Il telaio della Tornado 550 è un traliccio di tubi in acciaio e lavora insieme a un forcellone, anch'esso in acciaio, in lamiere saldate. Il comparto sospensioni conta su una forcella Marzocchi a steli rovesciati da 41 mm completamente regolabile e un monoammortizzatore, direttamente collegato al forcellone, regolabile in precarico ed estensione (per 110 mm di corsa davanti e 125 mm dietro). I cerchi da 17'' calzano pneumatici 120/70 e 160/60 Pirelli Angel GT – per la prova in pista erano montati i Diablo Rosso IV – mentre l'impianto frenante, dotato di ABS a 2 canali, può contare su una coppia di dischi semi-flottanti da 320 mm con pompa e pinze radiali Brembo davanti e dietro su un disco da 260 mm morso da pinza a doppio pistoncino. Infine le misure di Tornado 550: 1.420 mm di interasse per 198 kg in ordine di marcia col serbatoio da 16,5 litri al 90% (tanto per capire i valori in campo, Leoncino 500 a quota 1.460 mm di interasse e circa 215 kg in o.d.m.).

Elettronica

La dotazione elettronica della nuova Tornado 550 può contare su un display TFT da 5'' con connessione Wi-Fi e Bluetooth per collegare lo smartphone e possibilità di usufruire della navigazione attraverso l'app Carbit. Attraverso la strumentazione è possibile anche scegliere tra due riding mode – Normal e Sport – anche se la moto ha il comando del gas a cavo (ciò è possibile grazie a un diverso anticipo dell'accensione). Il Traction Control è disattivabile dal menù e non manca neanche il sistema TPMS per misurare pressione e temperatura degli pneumatici. La Tornado è dotata, inoltre, di presa USB e USB-C.

Posizione di guida e comandi

Una scelta audace quella di Benelli di presentare la Tornado 550 in pista. Niente prova su strada, ma solo 4 turni tra i cordoli dell'Autodromo di Modena. La prima presa di contatto con la prima sportiva pesarese della nuova era è quindi in pit-lane, già con la tuta indosso. Una sella bassa e stretta – 800 mm lei, 180 cm il tester – permette di toccare bene il terreno: ho le gambe flesse e arrivo davvero molto bene a terra, intuendo che la Tornado 550 vuole essere una moto per i piloti – e le pilotesse – di tutte le taglie. A bordo, però, c'è spazio nonostante sia una moto di medio-piccola cilindrata: il manubrio è alto, a livello della piastra di sterzo, e non particolarmente chiuso, pertanto il carico sui polsi è moderato. La sella permette anche a un pilota della mia stazza di muoversi longitudinalmente, solo le pedane, un po' arretrate e vicine alla seduta, fanno sì che le gambe siano un po' rannicchiate. Un plauso ai comandi, con leve di freno e frizione regolabili, ma anche alle regolazioni elettroniche: scorrere nel menù attraverso i tasti sul blocchetto sinistro, è intuitivo e il display rende la vita facile.

Motore: le prestazioni

Durante i primi giri in sella la Benelli Tornado 550 mostra... il fianco. Uno dei limiti nell'uso in pista – come è ovvio – è il motore, fluido ed elastico, ma poco incline ad allungare verso l'alto. Nel lungo rettilineo principale si snocciolano tutte e 6 le marce – sul display leggo oltre 170 km/h – ma tra una curva e l'altra del piccolo circuito modenese la seconda marcia è un pelo troppo corta, mentre la terza fa perdere un po' di spunto all'uscita delle curve più lente. Mi ritrovo così a ''rimbalzare'' sul limitatore tra seconda e terza marcia in uscita dalla prima curva e in un altro paio di punti del tracciato. Poco male, mi serviranno giusto un paio di turni per mettermi alle spalle la vocazione stradale del bicilindrico e concentrarmi sulla guida.

Sospensioni: comfort o performance?

Benelli Tornado 550 2025: il test in pista

Il setting di base della Tornado 550 è morbido, soprattutto dietro: non appena apro il gas in uscita di curva il mono si accuccia, trasmettendo un'eccessiva cedevolezza. La sportiva Benelli non è dotata di una grande luce a terra e, sin dal primo turno, è tutto uno sferragliare dei piolini delle pedane sull'asfalto (lasciati per evitare di esagerare con le inclinazioni). Un motivo in più per cercare di alzare un pelo la moto al posteriore – o meglio, cercare di non farla abbassare – e intervenire sulle regolazioni del mono. Dopo l'intervento dei tecnici ai box – 3 click in compressione – il monoammortizzatore risponde meglio: ora l'assetto è un po' meno comfort e più orientato alla performance in pista. La luce a terra però è sempre poca e si continua a limare i piolini praticamente a ogni curva... Poco male, gran soddisfazione (con poco).

Frenata e curve

Sulla forcella della Tornado non interveniamo, lavora bene e la taratura è adeguata se non si cercano staccate al cardiopalma. Col passare dei giri e dei turni la confidenza sale e con essa il passo. Dopo il primo turno i tecnici di Benelli ci staccano l'ABS, potenzialmente troppo invasivo per la guida in circuito. Così la frenata si fa più consistente: la 550 digerisce bene anche il trail braking – vale a dire la frenata portata, a moto inclinata, verso il centro della curva – si inserisce in curva precisa e abbastanza svelta, non soffre di sottosterzo. L'unico limite agli ingressi in curva decisi e rapidi è l'inclinazione, che mostra i limiti della modesta luce a terra dei piolini (senza , però, toccherebbero cavalletto, leva del cambio e carene, probabilmente).

La nuova Tornado 550 arriverà nelle concessionarie Benelli in questi giorni in 3 colorazioni, Midnight Black e Pure White – come quelle usate nel nostro test – nonché Tech Silver. Il prezzo della Tornado 550 2025 è di 6.490 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/05/2025