Benelli: continua la promozione per TRK 702 e TRK 502

La concorrenza s'è fatta agguerrita per Benelli che, dopo anni di dominio in vetta alle immatricolazioni in Italia, sta vivendo un leggero ridimensionamento del ''fenomeno TRK''. Per tenere alto l'appeal delle sue adventure, il marchio italo-cinese ha deciso di prorogare fino a fine anno una vantaggiosa promozione per chi acquisterà negli prossimi 3 mesi le TRK 702, TRK 702 X e TRK 502 X.

TRIS DI BORSE COMPRESO, MA SOLO FINO A DICEMBRE

Promozione e prezzo di listino non subiscono variazioni rispetto alle condizioni attualmente vigenti, infatti acquistando e immatricolando uno dei modelli in promozione entro il 31 dicembre 2025, ogni cliente riceverà in omaggio un set di tre valigie, incluso nel prezzo della moto. Il prezzo di listino per la TRK 502 X è di € 5.990 f.c., mentre per le TRK 702 e TRK 702 X è di € 7.490 f.c.

QUALE TRK SCEGLIERE

Tra i segreti del successo di entrambe le TRK ci sono senz'altro l'aspetto da ''maxi'' pur essendo di cilindrata media o poco più, la 502 è stata la pioniera delle moto cinesi dal prezzo d'acquisto contenuto per patente A2, nella nostra comparativa di segmento ha mostrato i segni del tempo ma si è anche confermata come una delle più adatte a piccoli viaggi da soli o in coppia. La 702 è arrivata nel solco della sorella minore, aggiungendo quel pizzico di prestazioni in più che hanno fatto di lei una delle moto più apprezzate per rapporto dotazione/prestazioni/prezzo degli ultimi anni, attirando chi nei soli 48 CV della ''piccola'' vedevano un limite. Anche per lei la concorrenza non manca, dalle cinesi pure a un'altra italo-cinese molto apprezzata come la Morini X-Cape 700, qui sotto il video del loro testa a testa.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 01/10/2025