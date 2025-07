Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702: quale scegliere?

La Benelli TRK 702 è ormai da qualche anno una moto tra le più apprezzate dagli italiani. Il motivo di questo largo consenso è semplice: si tratta di un prodotto davvero riuscito in termini di rapporto tra contenuti, piacere di guida e prezzo.

Chi si sente attratto da lei è un motociclista che sta cercando una moto adatta a viaggiare e a divertirsi ma non può o non vuole spendere cifre davvero importanti. C'è però un piccolo problema, una volta presa la decisione di interessarsi a questo modello, ed è che è disponibile in due versioni con differenze tra loro magari non così notevoli ma nemmeno trascurabili.

Prima però di analizzare cosa separa le due TRK, vediamo cose le unisce, cosa condividono. A partire dal prezzo, identico, di 7.490 euro f.c.

La lista in realtà è bella lunga perché di fatto parliamo quasi della stessa moto. Quindi, per entrambe, motore bicilindrico in linea fronte marcia di 698 cc capace di 70 CV e 70 Nm, telaio a traliccio di tubi in acciaio, forcellone a doppio braccio in alluminio, doppio disco di 320 mm all'avantreno (a margherita sulla X, tradizionale sulla 702) e disco di 260 mm al retrotreno. Identiche anche le sovrastrutture con le luci a LED, tutte le parti di carenatura, il parabrezza, le barre di protezione, il serbatoio da 20 litri.

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. Tra le migliorie introdotte sui MY 25, i parabrezza più ampi

E anche nella dotazione le due TRK sono pressoché paragonabili con il display TFT a colori, i blocchetti retroilluminati e tutte le migliori introdotte sul MY 2025, quindi sella e manopole riscaldabili di serie, parabrezza più protettivo, nuova sella del passeggero e portapacchi ridisegnato a vantaggio del comfort del passeggero. Questi ultimi due elementi sono ora meno inclinati in avanti.

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. Tra le migliorie introdotte sui MY 25, nuovo portapacchi e sella del passeggero

La differenza principale tra le due TRK, quindi la standard e la X, è rappresentata dai cerchi. E questa caratteristica definisce un animo leggermente più da globetrotter nel caso della X e più da crossover sportiva nel caso della standard. La X, nello specifico, è dotata di cerchi a raggi con camere d'aria, l'anteriore di 19'' e il posteriore di 17''. Mentre la standard ha cerchi in alluminio tubeless, entrambi di 17''.

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. La X ha pinze flottanti e dischi a margherita

Cambia di conseguenza anche la gommatura di primo equipaggiamento con le Pirelli Scorpion Rally STR sulla X e le Pirelli Angel GT sulla standard, differenti anche nelle misure: 110/80 e 150/70 per la X, 120/70 e 160/60 per la standard.

Un'altra differenza piccola ma non trascurabile è rappresentata dalle pinze freno anteriori, che sulla versione più stradale sono a quattro pistoncini ad attacco radiale mentre sulla X sono a due pistoncini, flottanti.

Le sospensioni sono di solito una differenza cruciale tra le moto al 100% stradali e quelle che ambiscono a fare dell'offroad anche leggero e in effetti ciò si verifica anche tra le TRK. Stranamente la forcella non regolabile non cambia tra le due versioni nella corsa garantita alla ruota di 140 mm, ma solo nella taratura. Mentre il monoammortizzatore della X ha un leveraggio differente, è completamente regolabile anziché regolabile solo nel precarico e nella velocità di estensione, e garantisce alla ruota una corsa maggiore, 173 mm contro 154 mm.

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. Per entrambe, fanaleria full LED

Cambiano infine alcune misure. La X, sia per il cerchio anteriore di maggior diametro, sia per il diverso monoammortizzatore, è più alta e questo si traduce in una sella posta a 835 mm da terra anziché i 790 mm da terra della standard. La X è inoltre un pochino più pesante per via dei cerchi e del cavalletto centrale che ha di serie a differenza della 702: 218 kg a secco contro i 215 kg a secco della versione stradale.

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. La X ha di serie il cavalletto centrale.

Anche nella guida le due moto condividono molto offrendo comunque delle differenze apprezzabili. Abbiamo parlato molte volte sul nostro canale delle due TRK (e messo la X a confronto con la Morini X-Cape 700), quindi già conoscete le caratteristiche dinamiche che qui ci limitiamo a ricordare.

Hanno un bel motore magari non ricchissimo di coppia ma comunque soddisfacente e piacevole, abbinato a una ciclistica che non ha nella maneggevolezza la sua dote principale ma gratifica con una bella stabilità e un bell'equilibrio rendendo piacevole ogni tipo di percorso. Bene la protezione aerodinamica, un po' meno bene l'accoglienza riservata al passeggero riguardo la capacità di assorbimento delle asperità.

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. La 702 stradale è più bassa e maneggevole

La scelta tra la versione X e la stradale può essere fatta secondo noi sulla base di vari aspetti. A livello puramente di guida le due moto sono simili ma la versione con cerchio da 17'' ha alcuni vantaggi su asfalto. In particolare è un po' più maneggevole e reattiva in inserimento curva e nei cambi di direzione, e ha un freno anteriore più potente o, meglio, che richiede meno forza per generare buone decelerazioni. Ha anche il vantaggio di esser più bassa di sella e quindi più adatta a chi è di bassa statura. D'altra parte ha un po' meno luce a terra e nelle pieghe più accentate le pedane possono entrare in contatto col suolo.

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. I cerchi a raggi con l'anteriore di 19'' rendono la X adatta anche al fuoristrada leggero

A livello di posizione di guida le due moto sono pressoché identiche. Si ha una piacevole sensazione di controllo ma bisogna convincere con una distanza tra pedane e sella un po' risicata che obbliga chi supera il metro e settantacinque a viaggiare con le gambe un po' rannicchiate.

La 702 X è comunque piacevole da guidare su asfalto anche se, come detto, un po' meno maneggevole. Permette comunque di tenere un bel passo grazie anche alle sue ottime gomme di primo equipaggiamento, che permettono ai più smanettoni di far valere quel poco di luce a terra in più che ha. Non serve un indovino per capire che tra le due sia la più adatta a un facile sterrato sia perchè il cerchio anteriore di maggior diametro offre fisiolgicamente più sicurezza, sia per la distanza maggiore tra suolo e motore (205 mm contro i 175 mm della stradale) e per la corsa maggiore consentita alla ruota posteriore. Tuttavia va ricordato che è una moto dedicata principlamente all'utilizzo su asfalto, come conferma l'ABS non disinseribile.

Ecco qui il video che abbiamo realizzato relativo al confronto tra le due twin Benelli.

