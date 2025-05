Benelli BN 125, prova: una moto vera al prezzo di un ciclomotore

La Benelli BN 125 costa 2.690 euro f.c., vale a dire appena 300 euro più di un ciclomotore abbordabile quel è il Kymco Agility 50 R16 Plus e addirittura 100 euro meno di due scooter 125 super competitivi nel prezzo quali QJ Motor SQ 16 e Voge Sfida SR16. Inutile sottolineare come il suo Cool Factor, ovvero quella caratteristica per cui spicca nel mercato, sia la cifra scritta sul cartellino appeso al manubrio. Chi è in cerca di una vera moto ma non può o non vuole spendere grandi cifre, è il caso le dia una chance. A beneficio di chi non lo sapesse, immaginiamo pochi, può essere guidata con la patente B o con la A1 una volta compiuti i sedici anni.

In commercio dal 2018, la BN 125 è stata venduta in oltre 30.000 esemplari in Europa, mentre qui in Italia è sempre stata al secondo o terzo posto dei modelli più venduti di Benelli. Il motivo di un così grande successo è che ha carte da giocarsi che vanno al di là di quella del prezzo.

Benelli BN 125: forcella a steli rovesciati e telaio a traliccio rosso regalano un tocco di sportività

Benelli BN 125, linea riuscita con cenni di sportività

L'aspetto della Benellina è certamente quello di una moto poco costosa di piccola cilindrata. I volumi sono compatti, le linee filanti e si nota l'alettatura del motore raffreddato ad aria. Non mancano però dettagli che strizzano l'occhio a chi ha la passione per moto sportive o grintose in generale. Ciò che per primo cattura l'attenzione è il telaio a traliccio di tubi in acciaio verniciato in un bel rosso acceso, che spicca in entrambe le colorazioni disponibili, il bianco e il nero. Ci sono poi una forcella ''rovesciata'' e un doppio freno a disco, di 260 mm l'anteriore e di 240 mm il posteriore. I cerchi in alluminio hanno un bel disegno e sono abbelliti da adesivi dedicati.

Benelli BN 125: freno a disco con pinza flottante a tre pistoncini

Benelli BN 125, com'è fatta

Al di là dei vezzi sportivi è una naked tecnicamente piuttosto classica, imprtonata a semplicità d'uso ed economia di esercizio. Le sopensioni non sono regolabili e i cerchi di 17'' sono abbinati a gomme di sezione strettina, 100/80 anteriore e 130/70 posteriore. La forcella garantisce alla ruota 110 mm di corsa, il monoammortizzatore ha un'escursione di 40 mm. Niente ABS purtroppo ma come previsto dalla legge è presente la frenata combinata cosiddetta ''rear to front''. Significa che, utilizzando il pedale del freno posteriore, parte della pressione nell'impianto viene deviata automaticamente verso l'impianto anteriore, che quindi contribuisce alla decelerazione. La sicurezza non è la stessa che garantisce un impianto antibloccaggio ma, utilizzando il pedale, si dispone di una frenata efficace e sicura nei limiti del possibile. Il freno anteriore, azionato da solo, è deboluccio ma molto dolce e modulabile. Le luci sono tutte a LED tranne abbagliante e anabbagliante realizzati con classiche lampade alogene, e la strumentazione è composta da un display LCD abbastanza ben leggibile dotato di indicatori della marcia inserita e del livello della benzina.

Benelli BN 125: le luci di posizione del faro anteriore sono a LED; abbagliante e anabbagliante sono con lampade alogene

Benelli BN 125, leggera e adatta a una gamma ampia di stature

In tema di amichevolezza e facilità di approccio spicca la sella a 780 mm da terra che abbinata ai fianchi davvero stretti e a un peso in ordine di marcia contenuto in 142 kg fa sì che anche chi è proprietario di una statura dalle parti del metro e sessanta possa appoggiare a terra entrambi i piedi, e sentirsi così sicuro nelle soste e nelle manovre. Ottimo per inciso il raggio di sterzata, a prova dello slalom più ambizioso mel traffico più caotico. L'ergonomia piace ai... diversamente alti ma anche chi supera (magari non di molto) i 180 cm di altezza trova un'accoglienza più che dignitosa. Lo spazio tra pedane e piano di seduta non è super generoso ma più che accettabile sì, e il manubrio è collocato in modo da piacere a tutti e da offrire una bella sensazione di padronanza.

Benelli BN 125: la posizione di guida piace a chi è di bassa statura e non dispiace a chi supera (magari non di molto) 1,80 m

Benelli BN 125, cuore monocilindrico da 11 CV

Parola d'ordine semplicità anche per il cuore, un monocilindrico raffreddato ad aria e olio di 125 cc con distribuzione monoalbero in testa e misure di alesaggio e corsa pressoché quadre (54x54,5 mm). Accensione a doppia candela e rapporto di compressione di poco inferiore a 10:1 (9,8:1) raccontano di un progetto pensato anche per mercati nei quali la benzina non sempre è di ottima qualità. Il cambio a 5 marce funziona corretamente ed è abbinato a una frizione super morbida e modulabile. L'iniezione è elettronica con comando del gas a cavo. Potenza e coppia di picco valgono rispettivamente 11 CV a 9.500 giri/min e 10 Nm a 7.000 giri/min. Numeri che tradotti in performance descrivono prestazioni che senza dubbio non sono le più brillanti nel panorama delle 125 - la potenza massima concessa per legge alla categoria è di 15 CV - ma sono comunque sufficienti a muoversi in città e in ambito extraurbano con una moderata verve. Lavorando di frizione al ''verde'' si riesce a scattare davanti alle auto e la velocità massima che si raggiunge in condizioni favorevoli è di 123 km/h indicati, andatura alla quale interviene il limitatore.

Benelli BN 125: motore monocilindrico raffreddato ad aria e olio

Benelli BN 125, 500 km di autonomia (e un tagliando ogni sei pieni)

Nellambito dell'economia di esercizio spiccano i consumi. Guidando sempre a gas aperto è difficile scendere sotto i 30 km/l, mentre ad andature più rilassate si superano senza troppo impegno i 40 km/l. Considerando che il serbatoio ha 13,5 litri di capacità questo vuole dire poter percorrere più di 500 km con un pieno. Mentre non è altrettanto ragguardevole l'autonomia intesa come chilometraggio che si può percorrere tra una sosta dal meccanico e l'altra. I tagliandi sono previsti ogni anno o 3.000 km, e secondo i concessionari Benelli che abbiamo sentito hanno un costo di circa 100 euro - o poco più. La garanzia prevista dalla Casa ha durata di due anni e si può estendere gratuitamente a tre nel caso venga effettuata nel corso dei primi due anni la manutenzione programmata.

Benelli BN 125, parola d'ordine maneggevolezza

Da guidare, la BN125 è prima di tutto una moto agile, maneggevole, leggera; un mezzo, insomma, che si fa apprezzare da subito per facilità di gestione e amichevolezza. Allo stesso tempo convince fin dalla prima piega per precisione e stabilità. Le sospensioni hanno una taratura confortevole (e anche l'imbottitura della sella è piacevolemente morbida), eppure si dispone nelle varie fasi di guida di un rassicurante rigore, che si traduce in una bella sensazione di sicurezza, di certo superiore a quella che può offrire qualunque scooter di pari cilindrata. Che si tratti di affrontare un tratto di pavé infido, di infilare svolte e rotonde cittadine o qualche bella curvetta lontano dal traffico, la Benellina si fa trovare sull'attenti e piace (e convince) più di quanto ci si aspetti da una moto così economica e sulla carta poco prestante. Per il tragitto casa-scuola o casa-ufficio, o per una scampagnata nel weekend, la Benellina, insomma, nel suo piccolo può essere una scelta valida sotto molti punti di vista. Non ultimo quello della guida; anche al netto di vibrazioni fisiologicamente avvertibili quando si ''tirano'' le marce e di un moderato effetto on-off nei chiudi apri.

Benelli BN 125: da guidare è più coinvolgente di qualunque scooter di pari cilindrata

Pubblicato da Fabio Meloni, 28/05/2025