QJ Motor presenta SQ 350 2026: lo scooter a ruota alta cresce di cilindrata

QJ Motor lancia SQ 350, nuovo scooter ruota alta di media cilindrata: scopriamo come è fatto e quando arriva, in attesa di EICMA

QJ Motor presenta il nuovo SQ 350 2026, fratello maggiore di SQ 16 e SQ 200. Scopriamo come è fatto il nuovo scooter 300, quando arriverà sul mercato e quale potrebbe essere il suo prezzo.

QJ Motor SQ 350 2026: novità e data di arrivo

SQ 350 è il nuovo top di gamma dei ruota alta della Casa cinese. Porta in dote le ruote da 16'' dei fratelli minori ma è equipaggiato con un motore raffreddato a liquido da 330 cc capace di 29 CV. Non potevano mancare freni a disco su entrambe le ruote, ABS a due canali e controllo di trazione, mentre il display TFT da 5'' è dotato di connettività Bluetooth e di serie ci sono anche sistema di avviamento Keyless, Dash-Cam, parabrezza e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Nuovo SQ 350 2026 arriverà sul mercato nei primi mesi del nuovo anno per dare battaglia al mitico SH350i di Honda. Il prezzo, dicono da QJ, sarà inferiore ai 5.000 euro... Da EICMA vi racconteremo di più.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2025