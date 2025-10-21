QJ Motor, in arrivo a EICMA la adventure "media" SRT 800 RX 2026

Bicilindrica, di 800 cc, ha 100 CV, cerchi di 21"-18", serbatoio da 21 litri, sospensioni Marzocchi e freni Brembo. Il prezzo? Super!

QJ Motor SRT 800 RX - Tante Case cinesi hanno lanciato di recente belle adventure di media cilindrata, per esempio CFMoto la 800MT-X e Voge la Valico 800DSX Rally. Ora è il turno di QJ Motor, che ha appena annunciato la presentazione a EICMA 2025 della SRT 800 RX.

QJ Motor SRT 800 RX 2026, adventure con un prezzo super interessante: la Casa promette sarà inferiore a 9.000 euro!

Si tratta di una adventure dalle caratteristiche davvero promettenti, il cui arrivo è previsto nella primavera 2026 a un prezzo davvero invitante: la promessa della Casa è di tenerlo sotto quota 9.000 euro.

QJ Motor SRT 800 RX 2026, il display ha orientamento verticale

Spinta da un bicilindrico parallelo fronte marcia di 799 cc capace di erogare 99 CV a 9.000 giri/min (dato che sembra escludere la disponibilità di una versione A2), la SRT 800 RX ha cerchi a raggi di 21'' davanti e 18'' dietro abbinati a sospensioni Marzocchi a lunga escursione. Il telaio in tubi di acciaio è abbinato a un forcellone in alluminio; il telaietto è imbullonato. Il serbatoio ha 21 litri di capacità e la sella è in un pezzo unico, su due piani. L’impianto frenante firmato Brembo sfrutta, all'avantreno, due dischi di 320 mm con pinze ad attacco radiale. Presenti ABS disinseribile e controllo di trazione. Nella dotazione, display TFT da 7” con connettività bluetooth, avviamento keyless, parabrezza regolabile, sella e manopole riscaldabili, cambio elettronico bidirezionale. Interessante il peso a secco di 179 kg.

QJ Motor SRT 800 RX 2026, il parabrezza è regolabile in altezza

Pubblicato da Fabio Meloni, 21/10/2025