QJ Motor COV, già disponibile la nuova motard 125 super interessante nel prezzo

Monocilindrica, ha 15 CV, sella a 860 mm da terra e pesa 129 kg in ordine di marcia. Due colori e fari full LED

QJ Motor COV - La Casa cinese amplia la sua offerta di moto di 125 cc con la COV, una supermotard che va ad affiancare la sportivaSRK 125 R e la nuda grintosa SRK 125 S. Guidabile (ovviamente) a 16 anni, la COV è già in vendita a 3.190 euro franco concessionario. Due le colorazioni, rosso e nero.

QJ Motor COV 125, due colorazioni. In foto la moto nera

QJ Motor COV, com'è fatta: iniezione elettronica, cerchi di 17'' e disco di 320 mm

Il cuore della COV 125 è un monocilindrico di 124,9 cc con distribuzione ad albero a camme in testa e 4 valvole. Il raffreddamento è a liquido e la potenza è di 15 CV a 9.500 giri/min. L'alimentazione è ad iniezione elettronica, il cambio è a sei marce.

Il telaio a doppia culla in acciaio è abbinato a una forcella rovesciata con steli di grande diametro e a un monoammortizzatore azionato da un forcellone a doppio braccio attraverso un leveraggio progressivo. I cerchi in alluminio di 17'' sono abbinati a gomme CST tubeless in misura 100/80 e 130/70, mentre l'impianto frenante sfrutta, all'avantreno, un disco di 320 mm con a una pinza flottante a due pistoncini, Dietro c'è un disco di 220 mm con pinza flottante a un pistoncino. Presente l’ABS. Il serbatoio ha 8 litri di capacità; la sella, a 860 mm da terra, è in un pezzo unico a vantaggio della libertà di movimento longitudinale.

Completano la dotazione i fari a LED, la strumentazione LCD e i paramani in tinta.

QJ Motor COV 125, i paramani sono di serie

QJ Motor COV, la scheda tecnica

Motore: 4T, monocilindrico con distribuzione ad albvero a camme in testa e 4 valvole. Raffreddamento a liquido, iniezione elettronica. Potenza massima 15 CV a 9.500 giri/min, coppia massima 12,1 Nm a 7.000 giri/min. Cambio a sei marce. Frizione multidisco in bagno d'olio.

Ciclistica: telaio a doppia culla in tubi di acciaio, forcellone a doppio braccio. Forcella upside down, monoammortizzatore con leveraggio progressivo. Cerchi di 17'' con gomme 100/80-130/70. Disco anteriore di 320 mm con pinza flottante a doppio pistoncino, posteriore di 220 mm con pinza flottante a singolo pistoncino.

Misure e peso: lunghezza 2.070 mm, larghezza 835 mm, altezza 1.220 mm. Interasse 1.430 mm. Altezza sella 860 mm, altezza minima da terra 280 mm. Capacità serbatoio 8 litri. Peso in ordine di marcia 129 kg.

QJ Motor COV 125, la vista posteriore; la gomma è di sezione 130/70

