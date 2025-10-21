Super nel prezzo, è bicilindrica di 450 cc, ha 48 CV, cerchi di 21"-18", serbatoio da 18 litri, sospensioni regolabili e TC

QJ Motor SRT 450 RX 2026 - La categoria delle adventure ''A2'' è attualmente tra le più vivaci. Ecco per esempio un'altra interessantissima novità, la QJ Motor SRT 450 RX. La Casa cinese la presenterà a giorni a EICMA; sarà poi in vendita a inizio 2026 a un prezzo che la Casa annunica essere davvero invitante: sarà sotto 6.000 euro!

QJ Motor SRT 450 RX 2026, il ''mono'' è completamente regolabile

Spinta da un bicilindrico parallelo fronte marcia di 449,5 cc, che eroga 48 CV a 9.500 giri/min, la SRT 450 RX ha sospensioni a lunga escursione col monoammortizzatore completamente regolabile (l'escursione alle ruote non è dichiarata) e cerchi a raggi di 21” l'anteriore e di 18” il posteriore. Il telaio Il serbatoio ha 18 litri di capacità e la dotazione tecnologica include ABS (ovviamente), controllo di trazione e un display TFT a colori di 5'' con connettività. Il peso a secco dichiarato è di 177 kg. Di serie paramani, parabrezza regolabile, slitta paramotore, presa USB.

QJ Motor SRT 450 RX 2026, il display TFT a sviluppo verticale, con connettività

La sfida alle varie CF Moto 450 MT, KTM 390 Adventure R e Royal Enfield Himalayan è lanciata!

