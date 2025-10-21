QJ Motor presenta SRV 400VS, nuova bobber con motore a V

QJ Motor porta a EICMA la SRV 400VS, nuova bobber con motore bicilindrico a V. Scopriamo come è fatta e quando arriverà su piazza.

QJ Motor SRV 400VS 2026: caratteristiche e data di arrivo

La nuova SRV 400VS è la punta di diamante tra le custom con motore bicilindrico a V della Casa cinese, col V-Twin da 385 cc che eroga 35,4 CV di potenza a 8.000 giri. Look da vera bobber per la SRV 400VS, col serbatoio a goccia da 16 litri, cerchi da 16'' e la forcella a steli rovesciati che integra vistose sovrastrutture sui foderi, per un aspetto ancor più possente, come testimonia anche il doppio scarico sovrapposto sul fianco destro. Per la QJ Motor SRV 400VS impianto frenante con disco da 300 mm all’anteriore e disco da 240 mm al posteriore, il tutto supervisionato dal sistema ABS. Da QJ confermano che la dotazione prevede luci anteriore a LED. L'arrivo della SRV 400VS 2026 è previsto per inizio anno, mentre il prezzo non è ancora stato svelato ma c’è chi è pronto a scommettere che resterà contenuto entro 5.000 euro. Da EICMA cercheremo di raccontervela e dirvi di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2025