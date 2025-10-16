Benelli Leoncino Bobber 400 arriva nelle concessionarie: ecco il prezzo della cruiser

La Benelli Leoncino Bobber 400 è pronta al debutto sul mercato. Svelati colori, prezzo e data d'arrivo della power cruiser guidabile con patente A2

Dopo un'attesa più lunga del previsto è pronta al debutto sul mercato italiano la piccola power cruiser di Benelli, la Leoncino Bobber 400 che quasi un anno fa vi ho raccontato in diretta da EICMA 2024. Una variante inedita per la gamma Leoncino che per la prima volta va ad esplorare il mondo delle moto da viaggio all'americana, ma non una prima in assoluto data la presenza in gamma della 502 C, altra power cruiser che vi ho raccontato sui nostri canali ormai qualche annetto fa.

Benelli Leoncino 400 Bobber, prezzo e data d'arrivo

Benelli Leoncino Bobber 400 in azione

La piccola Leoncino, spinta da un nuovo motore bicilindrico a V di 60°, capace di 34 CV a 8.000 giri con una coppia di 3,57 kgm a 5.000 giri, numeri che la rendono guidabile tranquillamente con patente A2, sarà disponibile presso la rete di concessionari di Benelli già dai prossimi giorni, con un prezzo di listino di 5.490 euro franco concessionario. Tre le colorazioni disponibili, Desert Tan, Midnight Black e Onix Grey

