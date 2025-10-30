QJ Motor Rino 900 ADV: è la gemella diversa di nuova Benelli TreK?

Colpo di scena. QJ Motor Rino 900 ADV potrebbe essere la sorpresa di EICMA 2025. Come dicono quelli bravi l'underdog, anche fosse solo per il fatto che, tra le tante novità 2026 che vedremo al Salone, questa sembra proprio una sorpresa. Scopriamo di cosa si tratta.

QJ Motor Rino 900 ADV 2026: novità e caratteristiche

Rino 900 ha tanto l'aria di essere la versione di QJ Motor di quella Benelli TreK 900 – non è detto si chiami così – avvistata poco più di un mese fa. Una crossover con ruote a raggi da 19'' e 17'', motore 3 cilindri e cambio ''automatico''. Secondo quanto riportato dai colleghi di Motorrad, infatti, Qianjiang Motorcycle presenterà tra pochi giorni ad EICMA la nuova moto, il cui design sarebbe stato realizzato da C-Creative, azienda fondata da Giovanni Castiglioni – ex CEO di MV Agusta – con Adrian Morton, già designer di MV Agusta e Benelli. Vista la ricca offerta di crossover a 95 CV nella gamma QJ, dal motore 3 cilindri in linea di questa Rino 900 ADV ci si aspettano più CV – oltre quota 100 – per un segmento ancora inesplorato dal Marchio cinese (quello delle crossover più grandi, come Moto Guzzi Stelvio ed Enduro Veloce, tanto per capirsi). Tutto da scoprire anche il comparto ciclistica, anche se è logico immaginare sospensioni Marzocchi e freni Brembo con l'aggiunta di una dotazione ricca, come da tradizione Made in China, tra manopole e sella riscaldabili, cruise control e non solo, con un prezzo bello aggressivo. Tra pochi giorni ne sapremo di più, non solo di Rino, ma anche di TreK 900 di Benelli (o almeno speriamo).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 30/10/2025