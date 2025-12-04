Le migliori naked, sportive e motard 2026: quali sono, data di arrivo e prezzi

Le migliori naked, sportive e motard 2026 - Per qualcuno, moto equivale a viaggio. Altri trovano nelle due ruote il fido alleato per combattere quotidianamente il traffico. C'è chi in moto fa i salti sulla terra, chi la usa in pista facendo fuori gomme slick. C'è chi vede la moto come puro e semplice oggetto del divertimento. Quello strumento di fuga mentale e fisica che cancella pensieri e preoccupazioni alla prima carezza al gas; quella compagna di scorribande che suscita un sorriso ebete quando ci fermiamo a guardarla. Chi sceglie la moto per divertirsi vuole una nuda, una sportiva o una motard, e questo articolo fa per lui. Tra le novità viste a EICMA in arrivo nei concessionari nei prossimi mesi abbiamo selezionato le più interessanti. Ne parliamo di seguito in ordine alfabetico, inquadrando il motivo per cui sono degne di nota, le caratteristiche tecniche salienti e quello che sappiamo riguardo prezzo e data di arrivo. Per via del gran numero di candidate che avrebbero avuto diritto a essere presenti nella rassegna, abbiamo deciso di prenderne una per Brand. Le escluse per ragioni di consanguineità sono le Ducati Monster e Panigale V4R, le ZXMoto 500RR e 820RR, e la Norton Manx.

Chi parla di moto divertenti senza citare la Ducati Hypermotard andrebbe processato per direttissima. Noi non vogliamo problemi con la legge e, soprattutto, siamo convinti che la motardona di Borgo Panigale sia una vera e propria icona tra le fun bike. Tanto più ora che è dimagrita di ben 13 kg. Ci aspettiamo moltissimo da lei. L'esame visivo lo ha già superato alla grandissima - personalmente, in versione SP era la moto più bella di EICMA. Per quello dinamico, bisogna pazientare ancora due-tre mesi.

Motore: bicilindrico a V di 90°, raffreddato a liquido, 890 cc, 120 CV a 10.750 giri/min e 94 Nm a 8.250 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: forcella completamente regolabile, monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell'estensione. Peso 180 kg (178 kg la versione SP) in ordine di marcia, sella a 880 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: a partire da 15.590 (19.890 la SP) euro f.c., da aprile 2026.

Le migliori naked, sportive e motard 2026: la Ducati Hypermotard V2

La Z1100 è una proposta significativa per due ragioni. La prima è che certifica la nascita di una nuova categoria, quella delle ''supermedie''. La grande crescita delle performance delle maxinaked ha creato un grande scollamento prestazionale tra loro e le medie, ed è bello vedere in tempo reale come alcune Case tra cui Kawasaki (le altre due sono Suzuki con la GSX-S1000 e Honda con la Hornet 1000) abbiano subito individuato questa nicchia e iniziato a presidiarla. La seconda ragione per cui la Zeta è una moto signficativa è la sua potenza massima, di soli 136 CV. Non pochi in assoluto, intendiamoci: pochi nel contesto di un mercato che fa molto leva sui numeri. Akashi è come se scommettesse sulla maturità dei motociclisti, i quali, secondo lei, capiranno che quei CV bastano per andare anche fortissimo, e che più del valore di picco conta l'erogazione ai regimi che più si usano su strada. Staremo a vedere!

Motore: quattro cilindri in linea fronte marcia, raffreddato a liquido, 1.099 cc, 136 CV a 9.000 giri/min e 113 Nm a 7.600 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: forcella completamente regolabile, monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell'estensione. Peso 221 kg in ordine di marcia, sella a 815 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: a partire da 11.990 euro f.c., in vendita.

Le migliori naked, sportive e motard 2026: la Kawasaki Z1100 SE

La Brutale è una vera e propria icona tra le naked ad alte prestazioni e il fatto che arrivi in una nuova versione è sufficiente a renderela una delle moto più interessanti che potremo guidare nel 2026. Ma c'è di più. Storicamente, si è sempre distinta nel panorama per il suo design e per la capacità di emozionare, mai per una guidabilità all'altezza della migliore concorrenza. Con la Enduro Veloce, la Casa di Schiranna ha dimostrato di sapere costruire moto di altissimo livello pure sotto il punto di vista della dinamica di guida. Siamo quindi super curiosi di scoprire se anche la nuova Brutale, profondamente rivista nella ciclistica e nell'ergonomia, saprà stupire per aspetti che non siano legati al suo aspetto e al suo carattere.

Motore: tre cilindri in linea fronte marcia, raffreddato a liquido, 931 cc, 148 CV a 11.200 giri/min e 107 Nm a 8.400 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: sospensioni completamente regolabili. Peso 195 kg in ordine di marcia senza benzina, sella a 850 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: 27.000 euro f.c., secondo trimestre 2026.

Le migliori naked, sportive e motard 2026: la MV Agusta Brutale Serie Oro

Le ragioni per le quali la Manx R è tra le moto più significative in arrivo nel 2026 sono numerose. La più rilevante, probabilmente, è che celebra un ritorno sul mercato in grande stile per un Marchio storico qual è Norton, il quale, fino ad oggi, non aveva avuto i mezzi per giocare un ruolo rilevante nel panorama. Ora invece ha alle spalle il colosso indiano TVS e, infatti, si è presentato a EICMA con una vera e propria nuova gamma che, tra l'altro è destinata ad ampliarsi. Personalmente trovo interessante anche il linguaggio di design che caratterizza i nuovi modelli, estremamente sobrio ed elegante. Mi sembra una scelta coraggiosa soprattutto parlando di Manx R (e della sorella naked Manx). Una supersportiva da oltre 200 CV senza ali, colori sgargianti, proporzioni grintose. Piacerà?

Motore: quattro cilindri a V, raffreddato a liquido, 1.200 cc, 206 CV a 11.500 giri/min e 130 Nm a 9.000 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: sospensioni semiattive. Peso 204 kg (in quali condizioni non è dichiarato), altezza sella non dichiarata.

Prezzo e disponibilità: non dichiarati.

Le migliori naked, sportive e motard 2026: la Norton Manx R

Le supersport sono morte, viva le supersport! Chi ha vissuto in prima persona l'evoluzione delle race replica negli ultimi due decenni non può che osservare il ritorno delle quattro cilindri di media cilindrata con grandissimo interesse. E una punta di scetticismo. Il fatto è che le ''seicento'' si sono estinte, o meglio, sembravano essersi estinte, per ragioni condivisibili. Prima fra tutte l'erogazione duetempistica, l'opposto di ciò che serve su strada. Ci eravamo davvero rotti di motori ''vuoti'' fino a 10.000 giri/min, e infatti, una dopo l'altra, le varie, mitiche CBR600RR, ZX-6R, GSX-R600 e R6, sono uscite dai listini. Adesso, tornano a spuntare come funghi modelli grinotosi, quadricilindrici, di 4-5-600 cc, come la RR660S di Voge. Che cavolo sta succedendo?

Motore: quattro cilindri in linea fronte marcia, raffreddato a liquido, 663 cc, 100 CV a 11.500 giri/min e 64 Nm a 10.000 giri/min. Cambio a sei marce.

Ciclistica: forcella non regolabile, monoammortizzatore regolabile nel precarico e in estensione. Peso 235 kg (in quali condizioni non è dichiarato), sella a 800 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: non dichiarati.

Le migliori naked, sportive e motard 2026: la Voge RS660S

La R7 è stata una moto significativa, se non rivoluzionaria. Nata nel momento di declino delle ''seicento'', ha dimostrato che il calo di interesse verso le supersportive non era legato solo a un cambio nei desideri dei motociclisti, ma anche a un'offerta che non rispondeva più alle esigenze di chi ancora voleva i semimanubri. Prima di lei, pochi avrebbero scommesso che una supersportiva da 70 CV avrebbe fatto proseliti. Invece è stata apprezzatissima, e il nuovo modello migliora sotto ogni aspetto. Non vediamo l'ora di guidarla.

Motore: due cilindri in linea fronte marcia, raffreddato a liquido, 689 cc, 73 CV a 8.750 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: sospensioni completamente regolabili. Peso 189 kg col pieno, sella a 830 mm da terra.

Prezzo e disponibilità: non dichiarato, prima metà 2026.

Le migliori naked, sportive e motard 2026: la Yamaha R7

C'è grandissima attesa attorno alle moto della neonata Casa cinese, la quale ha già una gamma variegata e credibile - e, soprattutto, interessante! Nell'ambito dei modelli divertenti, spicca la nuda820R. Il fatto che derivi o che, comunque, nasca sulla medesima base della versione da pista 820RR, lascia intendere doti dinamiche notevoli e la collega filosoficamente ad alcune tra le naked sportive più apprezzate di sempre (una fra tutte, la Triumph Street Triple, tricilindrica come lei). Ciclistica, numeri (185 kg in ordine di marcia, 130 CV) e frazionamento sembrano dar forma a una ricetta davvero perfetta per guidare forte su strada. E siamo oltremodo curiosi di scoprire quale funzione abbia il tasto ''fun'' sul blocchetto al manubrio...

Motore: tre cilindri in linea fronte marcia, raffreddato a liquido, 689 cc, 130 CV a 12.500 giri/min e 80 Nm a 9.500 giri/min. Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale.

Ciclistica: sospensioni completamente regolabili. Peso 185 kg in ordine di marcia, altezza sella non dichiarata.

Prezzo e disponibilità: non dichiarato, seconda metà 2026.

Le migliori naked, sportive e motard 2026: la ZXMoto 820R

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 02/01/2026