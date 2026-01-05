Moto 2026

Kawasaki Ninja ZX-6R 2026: colori e prezzo della Supersport

Avatar di Michele Perrino, il 05/01/26

1 ora fa - Kawasaki Ninja ZX-6R 2026: colori e prezzo della Supersport stradale

Kawasaki Ninja ZX-6R, supersportiva stradale con motore 4 cilindri, si aggiorna al model year 2026: colori e prezzo della moto

La Kawasaki Ninja ZX-6R 2026 resta uno dei rarissimi esempi di moto 4 cilindri della categoria Supersport in vendita per l'utilizzo su strada. Scopriamo le novità del model year 2026, i colori e il prezzo.

Kawasaki Ninja ZX-6R 2026: colori e prezzo

La Kawasaki Ninja ZX-6R 2026 non cambia nella tecnica – qui trovate i dettagli dell'ultimo aggiornamento – e... nemmeno nel prezzo. La Ninja 600 m.y. 2026 si aggiorna con nuove colorazioni, Lime GreenMetallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black/Lime Green – grigio scuro e nero con accenti in verde acceso, vedasi foto qui sopra – ma si mantiene alla stessa cifra dal 2024. La Ninja ZX-6R 2026 è in vendita al prezzo di 12.790 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/01/2026
