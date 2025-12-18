Yamaha R7 2026, la sfida con le rivali sportive ''A2 ready'' - L'arrivo della nuova Yamaha R7 ha dato ulteriore slancio a una categoria già molto dinamica, quella delle sportive stradali. Tra nuovi arrivi e vecchie glorie, chi fosse alla ricerca di una carenata ''A2 ready'', magari da acquistare in configurazione depotenziata e poi riportare a piena potenza, può scegliere tra addirittura una decina di modelli. Tutti loro promettono grande efficacia su strada; alcuni sono a loro agio anche in pista. Tra prezzi d'attacco o elitari, pacchetti elettronici evoluti o basici, motori a due, tre o quattro cilindri e sospensioni regolabili o meno, farsi un'idea dei valori in campo è complicato. Motivo per cui vi proponiamo questa approfondita tabella riassuntiva, attraverso la quale diventa un po' più facile orientarsi e capire chi offre cosa - e a quale prezzo, e in cambio di quali rinunce. I valori riportati di potenza e coppia si riferiscono alle versioni ''full power'', sempre entro il perimetro dei 95 CV.

Yamaha R7 2026 in Anniversary White

Le moto coinvolte sono:

Yamaha R7 2026 contro tutti: il confronto con le sportive ''A2 ready'' rivali: la Aprilia RS 660

Molte le abbiamo già guidate: qui i link per leggere le prove.

Yamaha R7 2026 contro tutti: il confronto con le sportive ''A2 ready'' rivali: la CFMoto 675SR-R

Yamaha R7 2026, la sfida con le rivali sportive ''A2 ready''

Aprilia RS660 CFMoto 675SR-R Ducati Panigale V2 Honda CBR650R Kawasaki ZX-4RR QJ Motor SRK 800 RR Suzuki GSX-8R Triumph Daytona 660 Yamaha R7 Zontes 703 RR Prezzo f.c. 11.800 euro 7.590 euro 16.090 euro n.d. (la 2024 costava 10.090 euro) 9.790 euro 9.490 euro 8.890 euro 9.795 euro 10.500 euro 7.990 euro Motore Bicilindrico in linea, 659 cc Tricilindrico in linea, 674 cc Bicilindrico a V di 90°, 890 cc Quadricilindrico in linea, 649 cc Quadricilindrico in linea, 399 cc Quadricilindrico in linea, 778 cc Bicilindrico in linea, 659 cc Tricilindrico in linea, 660 cc Bicilindrico in linea, 689 cc Tricilindrico in linea, 699 cc Potenza max / Coppia max 95 CV / 70 Nm 90 CV / 68 Nm 95 CV / circa 90 Nm 95 CV / 63 Nm 77 CV / 39 Nm 95 CV / 75 Nm 83 CV / 78 Nm 95 CV / 69 Nm 73 CV / 68 Nm 95 CV / 74 Nm Cambio A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico monodirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale, con frizione automatica A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico monodirezionale Frizione Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Telaio In alluminio In acciaio In alluminio In acciaio In acciaio In alluminio In acciaio In acciaio In acciaio In alluminio Forcella / Regolazioni KYB / Precarico, estensione KYB / Completamente regolabile Marzocchi / Completamente regolabile Showa / Non regolabile Showa / Precarico Marzocchi / Precarico, estensione Showa / Non regolabile Showa / Non regolabile KYB / Completamente regolabile Marzocchi / Completamente regolabile ''Mono'' / Regolazioni KYB / Precarico, estensione N.d. / Precarico, estensione KYB / Completamente regolabile N.d. / Precarico Showa / Completamente regolabile Marzocchi / Precarico, estensione Showa / Precarico Showa / Precarico KYB / Completamente regolabile Marzocchi / Completamente regolabile Misura gomme 120/70 - 180/55 (o 180/60) 120/70 - 180/55 120/70 - 190/55 120/70 - 180/55 120/70 - 160/60 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 Freno anteriore Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm Pinze J.Juan ''radiali'', dischi di 300 mm Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 310 mm Pinze Kawasaki ''radiali'', dischi di 290 mm Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 310 mm Pinze Triumph ''radiali'', dischi di 310 mm Pinze Advics ''radiali'', dischi di 298 mm Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 300 mm Interasse 1.370 mm 1.400 mm 1.465 mm 1.450 mm 1.380 mm 1.450 mm 1.465 mm 1.425 mm 1.395 mm 1.450 mm Altezza sella 820 mm 810 mm 837 mm 810 mm 800 mm 815 mm 810 mm 810 mm 830 mm 820 mm Peso 183 kg in ordine di marcia 186 kg in ordine di marcia 179 kg in ordine di marcia senza benzina 211 kg col pieno 189 kg in ordine di marcia 223 kg in ordine di marcia 205 kg in ordine di marcia 201 kg in ordine di marcia 189 kg col pieno 196 kg in ordine di marcia Capacità serbatoio 15 litri 15 litri 15 litri 15,4 litri 15 litri 16 litri 14 litri 14 litri 14 litri 16 litri Sistemi elettronici ABS regolabile

Mappature erogazione

Controllo di trazione regolabile

Controllo impennata regolabile

Controllo freno motore regolabile

Launch control

Cruise control ABS

Controllo di trazione regolabile ABS regolabile

Mappature erogazione

Controllo di trazione regolabile

Controllo impennata regolabile

Controllo freno motore regolabile ABS

Controllo di trazione regolabile ABS

Mappature erogazione

Controllo di trazione regolabile ABS regolabile

Mappature erogazione

Controllo di trazione regolabile ABS

Mappature erogazione

Controllo di trazione regolabile ABS regolabile

Mappature erogazione

Controllo di trazione regolabile ABS regolabile

Mappature erogazione

Controllo di trazione regolabile

Controllo impennata regolabile

Controllo della derapata regolabile

Controllo freno motore regolabile

Launch control ABS

Mappature erogazione

Controllo di trazione (on/off) Piattaforma inerziale Sì No Sì No No Sì No No Sì No Display TFT, 5'', con connettività TFT, 5'', con connettività TFT, 5'' TFT, 5'', con connettività TFT, 4,3'', con connettività TFT, 5'', con connettività TFT, 5'' Misto LCD / TFT, con connettività TFT, 5'', con connettività TFT, 5,5'', con connettività Intervallo tagliandi 12 mesi / 10.000 km 12 mesi / 5.000 km 12 mesi / 15.000 km 12 mesi / 12.000 km 12 mesi / 6.000 km 12 mesi / 12.000 km 12 mesi / 12.000 km 12 mesi / 16.000 km 12 mesi / 10.000 km 12 mesi / 5.000 km

Yamaha R7 2026 contro tutti: il confronto con le sportive ''A2 ready'' rivali: la Ducati Panigale V2

Pubblicato da Fabio Meloni, 26/12/2025