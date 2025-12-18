Yamaha R7 2026, la sfida con le rivali sportive ''A2 ready'' - L'arrivo della nuova Yamaha R7 ha dato ulteriore slancio a una categoria già molto dinamica, quella delle sportive stradali. Tra nuovi arrivi e vecchie glorie, chi fosse alla ricerca di una carenata ''A2 ready'', magari da acquistare in configurazione depotenziata e poi riportare a piena potenza, può scegliere tra addirittura una decina di modelli. Tutti loro promettono grande efficacia su strada; alcuni sono a loro agio anche in pista. Tra prezzi d'attacco o elitari, pacchetti elettronici evoluti o basici, motori a due, tre o quattro cilindri e sospensioni regolabili o meno, farsi un'idea dei valori in campo è complicato. Motivo per cui vi proponiamo questa approfondita tabella riassuntiva, attraverso la quale diventa un po' più facile orientarsi e capire chi offre cosa - e a quale prezzo, e in cambio di quali rinunce. I valori riportati di potenza e coppia si riferiscono alle versioni ''full power'', sempre entro il perimetro dei 95 CV.
Yamaha R7 2026 in Anniversary White
Le moto coinvolte sono:
- Aprilia RS660 (disponibile anche in versione A3 con potenza di 105 CV)
- CFMoto 675SR-R (non disponibile in versione A2)
- Ducati Panigale V2 (disponibile anche in versione A3 con potenza di 120 CV)
- Honda CBR650R
- Kawasaki Ninja ZX-4RR (non disponibile in versione A2)
- QJ Motor SRK 800 RR
- Suzuki GSX-8R
- Triumph Daytona 660
- Yamaha R7
- Zontes 703RR
Yamaha R7 2026 contro tutti: il confronto con le sportive ''A2 ready'' rivali: la Aprilia RS 660
Molte le abbiamo già guidate: qui i link per leggere le prove.
- Aprilia RS660
- CFMoto 675SR-R
- Ducati Panigale V2
- Honda CBR650R
- Kawasaki ZX-4RR
- Suzuki GSX-8R
- Triumph Daytona 660
Yamaha R7 2026 contro tutti: il confronto con le sportive ''A2 ready'' rivali: la CFMoto 675SR-R
Yamaha R7 2026, la sfida con le rivali sportive ''A2 ready''
|Aprilia
RS660
|CFMoto
675SR-R
|Ducati
Panigale V2
|Honda
CBR650R
|Kawasaki
ZX-4RR
|QJ Motor
SRK 800 RR
|Suzuki
GSX-8R
|Triumph
Daytona 660
|Yamaha
R7
|Zontes
703 RR
|Prezzo f.c.
|11.800 euro
|7.590 euro
|16.090 euro
|n.d. (la 2024 costava 10.090 euro)
|9.790 euro
|9.490 euro
|8.890 euro
|9.795 euro
|10.500 euro
|7.990 euro
|Motore
|Bicilindrico in linea, 659 cc
|Tricilindrico in linea, 674 cc
|Bicilindrico a V di 90°, 890 cc
|Quadricilindrico in linea, 649 cc
|Quadricilindrico in linea, 399 cc
|Quadricilindrico in linea, 778 cc
|Bicilindrico in linea, 659 cc
|Tricilindrico in linea, 660 cc
|Bicilindrico in linea, 689 cc
|Tricilindrico in linea, 699 cc
|Potenza max / Coppia max
|95 CV / 70 Nm
|90 CV / 68 Nm
|95 CV / circa 90 Nm
|95 CV / 63 Nm
|77 CV / 39 Nm
|95 CV / 75 Nm
|83 CV / 78 Nm
|95 CV / 69 Nm
|73 CV / 68 Nm
|95 CV / 74 Nm
|Cambio
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico monodirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale, con frizione automatica
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico monodirezionale
|Frizione
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Telaio
|In alluminio
|In acciaio
|In alluminio
|In acciaio
|In acciaio
|In alluminio
|In acciaio
|In acciaio
|In acciaio
|In alluminio
|Forcella / Regolazioni
|KYB / Precarico, estensione
|KYB / Completamente regolabile
|Marzocchi / Completamente regolabile
|Showa / Non regolabile
|Showa / Precarico
|Marzocchi / Precarico, estensione
|Showa / Non regolabile
|Showa / Non regolabile
|KYB / Completamente regolabile
|Marzocchi / Completamente regolabile
|''Mono'' / Regolazioni
|KYB / Precarico, estensione
|N.d. / Precarico, estensione
|KYB / Completamente regolabile
|N.d. / Precarico
|Showa / Completamente regolabile
|Marzocchi / Precarico, estensione
|Showa / Precarico
|Showa / Precarico
|KYB / Completamente regolabile
|Marzocchi / Completamente regolabile
|Misura gomme
|120/70 - 180/55 (o 180/60)
|120/70 - 180/55
|120/70 - 190/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 160/60
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|Freno anteriore
|Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm
|Pinze J.Juan ''radiali'', dischi di 300 mm
|Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm
|Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 310 mm
|Pinze Kawasaki ''radiali'', dischi di 290 mm
|Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm
|Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 310 mm
|Pinze Triumph ''radiali'', dischi di 310 mm
|Pinze Advics ''radiali'', dischi di 298 mm
|Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 300 mm
|Interasse
|1.370 mm
|1.400 mm
|1.465 mm
|1.450 mm
|1.380 mm
|1.450 mm
|1.465 mm
|1.425 mm
|1.395 mm
|1.450 mm
|Altezza sella
|820 mm
|810 mm
|837 mm
|810 mm
|800 mm
|815 mm
|810 mm
|810 mm
|830 mm
|820 mm
|Peso
|183 kg in ordine di marcia
|186 kg in ordine di marcia
|179 kg in ordine di marcia senza benzina
|211 kg col pieno
|189 kg in ordine di marcia
|223 kg in ordine di marcia
|205 kg in ordine di marcia
|201 kg in ordine di marcia
|189 kg col pieno
|196 kg in ordine di marcia
|Capacità serbatoio
|15 litri
|15 litri
|15 litri
|15,4 litri
|15 litri
|16 litri
|14 litri
|14 litri
|14 litri
|16 litri
|Sistemi elettronici
|Piattaforma inerziale
|Sì
|No
|Sì
|No
|No
|Sì
|No
|No
|Sì
|No
|Display
|TFT, 5'', con connettività
|TFT, 5'', con connettività
|TFT, 5''
|TFT, 5'', con connettività
|TFT, 4,3'', con connettività
|TFT, 5'', con connettività
|TFT, 5''
|Misto LCD / TFT, con connettività
|TFT, 5'', con connettività
|TFT, 5,5'', con connettività
|Intervallo tagliandi
|12 mesi / 10.000 km
|12 mesi / 5.000 km
|12 mesi / 15.000 km
|12 mesi / 12.000 km
|12 mesi / 6.000 km
|12 mesi / 12.000 km
|12 mesi / 12.000 km
|12 mesi / 16.000 km
|12 mesi / 10.000 km
|12 mesi / 5.000 km
Yamaha R7 2026 contro tutti: il confronto con le sportive ''A2 ready'' rivali: la Ducati Panigale V2