Ducati World Première 2025: qual è la prossima novità?

Se da una parte Ducati ha iniziato, insieme con gli altri team, la stagione MotoGP con i test, la Casa di Borgo Panigale non molla un centimetro anche sul fronte della produzione. Oggi, infatti, è previsto l'ultimo episodio della Ducati World Première 2025: scopriamo qual è la prossima novità moto.

Ducati World Première 2025: nuovo episodio in video

Il titolo dell'episodio di oggi della Ducati World Première 2025 è Feet Forward. Head Turning. Sulla nuova Ducati c'è qualche indizio – sul profilo YouTube del Marchio – e la Casa bolognese in merito ha affermato ''... una moto che unisce ad una personalità prorompente e inconfondibile le prestazioni e la tecnologia Ducati, per riscrivere i canoni del segmento''. L'appuntamento con la Ducati World Première 2025 è fissato per oggi, giovedì 13 febbraio, alle ore 16: collegati qui sul nostro sito per vedere in diretta quale moto sarà svelata.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 13/02/2025