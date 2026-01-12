Ducati presenta Desmo450 MX Factory 2026: novità, data di arrivo e prezzo

Ducati presenta Desmo450 MX Factory 2026, moto che condivide buona parte della base tecnica con la prima moto da offroad della Casa di Borgo Panigale ma si eleva a un livello superiore, per chi cerca il massimo. Scopriamo le novità, la data di arrivo sul mercato e il prezzo.
Ducati Desmo450 MX Factory 2026: novità, data di arrivo, prezzo
La Desmo450 MX Factory 2026 condivide con la sorella telaio doppia trave in alluminio e motore monocilindrico Desmo da 449,6 cc – 63,5 CV e 53,5 Nm – così come l'elettronica, ma aggiunge componentistica ancor più pregiata.
Ducati Desmo450 MX Factory 2026: novità
Per la Desmo450 MX Factory non si tratta solo della livrea Ducati Corse 2025: arrivano infatti lo scarico Akrapovič in titanio (-1,7 kg), le sospensioni Showa con trattamenti Dark Kashima su foderi forcella e corpo ammortizzatore, e TiO con superfinishing su steli e asta, piastre di sterzo Factory ricavate dal pieno (-200 grammi), paracoppa e copridisco anteriore, la catena RK MXU con o-ring – la stessa delle moto ufficiali – e il modulo Wi-Fi per personalizzare i riding mode direttamente dall'app. Il dispositivo holeshot, infine, che mantiene la forcella compressa nella partenza dal cancelletto, è di serie sulla Factory. La Desmo450 MX Factory raggiunge un peso di 104 kg senza carburante (-0,8 kg).
Ducati Desmo450 MX Factory 2026: quando arriva, quanto costa
La Desmo450 MX Factory 2026 è già disponibile nelle concessionarie al prezzo di 14.990 euro, vale a dire 2.000 euro in più rispetto alla ''standard''.