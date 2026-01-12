Ducati presenta Desmo450 MX Factory 2026: novità, data di arrivo e prezzo

Desmo450 MX Factory 2026 è l'evoluzione "da corsa" della prima moto da fuoristrada Ducati. Più leggera e con sospensioni aggiornate

Ducati presenta Desmo450 MX Factory 2026, moto che condivide buona parte della base tecnica con la prima moto da offroad della Casa di Borgo Panigale ma si eleva a un livello superiore, per chi cerca il massimo. Scopriamo le novità, la data di arrivo sul mercato e il prezzo.

Ducati Desmo450 MX Factory 2026: novità, data di arrivo, prezzo

La Desmo450 MX Factory 2026 condivide con la sorella telaio doppia trave in alluminio e motore monocilindrico Desmo da 449,6 cc – 63,5 CV e 53,5 Nm – così come l'elettronica, ma aggiunge componentistica ancor più pregiata.

Ducati Desmo450 MX Factory 2026: novità

Per la Desmo450 MX Factory non si tratta solo della livrea Ducati Corse 2025: arrivano infatti lo scarico Akrapovič in titanio (-1,7 kg), le sospensioni Showa con trattamenti Dark Kashima su foderi forcella e corpo ammortizzatore, e TiO con superfinishing su steli e asta, piastre di sterzo Factory ricavate dal pieno (-200 grammi), paracoppa e copridisco anteriore, la catena RK MXU con o-ring – la stessa delle moto ufficiali – e il modulo Wi-Fi per personalizzare i riding mode direttamente dall'app. Il dispositivo holeshot, infine, che mantiene la forcella compressa nella partenza dal cancelletto, è di serie sulla Factory. La Desmo450 MX Factory raggiunge un peso di 104 kg senza carburante (-0,8 kg).

Ducati Desmo450 MX Factory 2026: quando arriva, quanto costa

La Desmo450 MX Factory 2026 è già disponibile nelle concessionarie al prezzo di 14.990 euro, vale a dire 2.000 euro in più rispetto alla ''standard''.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/01/2026