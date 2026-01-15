Ecco il team Aprilia Racing di Bezzecchi e Martin - VIDEO E FOTO

Aprilia Racing ha dato ufficialmente il via alla propria stagione MotoGP 2026 negli Studi Sky di Milano, svelando la nuova RS-GP26, affidata per il secondo anno consecutivo a Marco Bezzecchi e Jorge Martín. La presentazione ha segnato un momento chiave per la Casa di Noale, reduce dal miglior campionato della sua storia, e ha mostrato una moto che rappresenta la sintesi più avanzata del progetto tecnico sviluppato negli ultimi anni. La nuova livrea ripropone i colori iconici del marchio, ma introduce come elemento centrale il leone alato, simbolo storico legato al territorio veneto e al DNA di Aprilia Racing, scelto per incarnare forza, determinazione e spirito combattivo.

Dal punto di vista tecnico, la RS-GP26 è un’evoluzione profonda del prototipo precedente ed è destinata a entrare nella storia come l’Aprilia più veloce mai costruita.

Le caratteristiche della moto

Si tratta infatti dell’ultima espressione del ciclo regolamentare dei 1000 cc, con aerodinamica estrema, dispositivi di abbassamento e soluzioni raffinate che non saranno più consentite dal 2027. Il motore V4 a 90° da oltre 280 cavalli è stato oggetto di un intenso lavoro di sviluppo su tutti i componenti non soggetti a congelamento, mentre aerodinamica, ciclistica ed elettronica sono state ulteriormente affinate per massimizzare prestazioni e guidabilità. Il telaio in alluminio, il forcellone in fibra di carbonio, l’elettronica Magneti Marelli con software unificato e l’impianto frenante Brembo in carbonio completano un pacchetto progettato per lottare stabilmente ai vertici. L’obiettivo dichiarato è superare un 2025 già storico, chiuso con il secondo posto nel Mondiale Costruttori, 19 podi complessivi e il miglior risultato di sempre di un pilota Aprilia in MotoGP

Le parole dei protagonisti

Marco Bezzecchi

“Sono felice di tornare finalmente a parlare di moto. Ho tanta voglia di iniziare e c’è ancora molto lavoro da fare, anche se in realtà non ci siamo mai fermati: a Noale l’azienda sta lavorando intensamente e io mi sto allenando con continuità. La motivazione è altissima e non vedo l’ora di tornare a divertirmi in sella. Il finale della stagione 2025 è stato molto positivo e questo ci dà ulteriore fiducia: l’obiettivo è partire subito nel migliore dei modi e continuare a fare un buon lavoro”.

Jorge Martin

“Dopo l’esperienza fatta l’anno scorso insieme ad Aprilia e gli ultimi test molto importanti a Valencia, l’obiettivo ora è continuare a crescere insieme. Sicuramente ci sarà tanto lavoro da fare all’inizio della stagione, ma sappiamo molto bene dove dobbiamo migliorare. Sarà un anno in cui voglio tornare a lottare per le prime posizioni e a vincere. Appena sarò fisicamente al cento per cento, saremo pronti per affrontare qualsiasi sfida”.

Massimo Rivola

“Affrontiamo la stagione 2026 con la consapevolezza di ciò che siamo e di dove vogliamo arrivare. Veniamo da un 2025 solido, che ci ha permesso di raggiungere un livello di competitività molto elevato, e l’obiettivo ora è lottare in ogni gara. Avremo due percorsi diversi all’interno del box: da un lato con Marco cercheremo di ripartire dal livello espresso a fine stagione, dall’altro con Jorge dovremo costruire molto. La RS-GP26 è una moto in cui crediamo e che riteniamo abbia un grande potenziale, così come i nostri piloti”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/01/2026