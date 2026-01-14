Ecco il team Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Di Giannantonio e Morbidelli

Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha svelato a Roma i colori con cui affronterà la stagione MotoGP 2026, presentando per la prima volta la nuova livrea “BLACKANDLIGHT”. L’evento si è svolto nella Capitale alla presenza dei piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, del team owner Valentino Rossi, del Team Director Alessio Salucci e del Team Manager Pablo Nieto. Il lancio ha segnato l’inizio di una nuova fase del progetto VR46, caratterizzata dal contrasto tra luce e ombra, fluo e nero, come simbolo di equilibrio e ambizione. In vista di una stagione record da 22 gare, il team guarda al 2026 con l’obiettivo di migliorare la continuità dei risultati e consolidarsi stabilmente nelle posizioni di vertice della MotoGP.

Le parole dei protagonisti

Fabio Di Giannantonio

“Questo è il mio terzo anno con il Pertamina VR46 Racing Team. È fantastico iniziare la nostra terza stagione insieme con questi nuovi colori, una moto più luminosa, con questo giallo che quest’anno è davvero molto bello abbinato al nero. Mi aspetto di disputare grandi gare, in continuità con come abbiamo chiuso il 2025. Spero di crescere molto durante l’anno e di lottare davanti. È davvero speciale ricominciare con il team e con le stesse persone, cosa che per me è una prima volta in MotoGP. Mi sento benissimo e non vedo l’ora di scendere in pista. È il mio secondo anno come pilota Ducati ufficiale e sarà una stagione un po’ diversa rispetto alla precedente. Ho più esperienza, anche il team ha più esperienza in questa situazione, mi sento più maturo e più pronto a capire cosa funziona meglio sulla moto e cosa no. Non vedo l’ora di iniziare e di capire se riusciremo a migliorare molto la moto per lottare al vertice. La nuova livrea è incredibile, è molto in stile VR, con questo nero e giallo che mi ricorda molto il casco di Vale. È più aggressiva, più racing, e penso che mi rappresenti molto bene. Roma è la mia città e presentare qui la mia moto e il mio team è fantastico. È qualcosa che ricorderò per sempre ed è anche una cosa bellissima per il team, che da squadra italiana ha lanciato la stagione nella capitale d’Italia, una città così storica”.

Franco Morbidelli

“Per questa seconda stagione sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di iniziare. Abbiamo un anno in più di esperienza insieme e questo sicuramente ci aiuterà a velocizzare alcuni processi durante i weekend di gara. Ho grande fiducia nella crew e in tutto il team. Ci sono aspetti da migliorare rispetto allo scorso anno, che comunque è stato positivo, soprattutto nella prima metà. Abbiamo ottenuto buoni risultati, alcuni molto importanti e anche qualche momento difficile. Sappiamo dove lavorare e lo stiamo facendo insieme, con grande voglia di iniziare.

La moto è bellissima. Mi piace molto il giallo, è un colore verso cui mi sono sempre sentito portato e che ha sempre fatto parte della mia vita. È l’anima della moto, mentre il carattere è dato dal nero sul serbatoio e nelle altre parti: una combinazione davvero racing. Speriamo che anche in pista la moto sia più veloce grazie a questi colori.

La presentazione a Roma è stata splendida. È una città che amo, dove sono nato e ho vissuto per dieci anni. Ho tantissimi amici e legami qui. Per me è la città più bella del mondo e avere la presentazione del team in un luogo così speciale è unico. È una cosa molto bella e spero possa dare a tutta la squadra un’energia extra per affrontare nel modo migliore questa stagione 2026”.

Valentino Rossi

“Siamo pronti, siamo molto ottimisti e l’obiettivo è cercare di fare meglio rispetto allo scorso anno. Il 2025 è stato una stagione con alti e bassi. In MotoGP oggi è sempre molto difficile per tutti i team restare costantemente nelle posizioni di vertice ogni weekend, ma questo può essere il nostro target per quest’anno: migliorare e cercare di essere competitivi ovunque. Abbiamo cambiato quest’anno. È un progetto che abbiamo sviluppato insieme ad Aldo Drudi ed è già la nostra terza stagione. All’inizio abbiamo iniziato a modificare un po’ la nostra immagine: tre anni fa siamo partiti con la moto gialla e bianca e abbiamo proseguito su quella strada anche l’anno scorso. Quest’anno però volevamo cambiare, mantenendo il giallo che è il nostro colore, ma aggiungendo il nero, che è più racing, tornando un po’ ai colori più classici. Ora siamo pronti. Le moto sono bellissime, adesso dobbiamo solo essere veloci”.

