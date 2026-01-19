MotoGP 2026

Ducati Lenovo 2026: oggi tocca alle moto di Marquez e Bagnaia. Segui la diretta con noi

Avatar di Michele Perrino, il 19/01/26

Segui con noi la presentazione del team Ducati Lenovo 2026: scopriamo le moto di Marquez e Bagnaia per la prossima stagione MotoGP

Oggi tocca al team Ducati Lenovo MotoGP 2026: da Madonna di Campiglio scopriamo le moto di Marquez e Bagnaia nella diretta video.

Team Ducati Lenovo MotoGP 2026: segui la diretta video con noi

L'appuntamento con Pecco, Marc e le Desmosedici GP del nuovo anno è fissato per oggi alle 11: collegati con noi per seguire l'unveiling delle nuove moto.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/01/2026
