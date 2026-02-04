MotoGP Test Sepang Day 2: Mir vola in 1’56, Yamaha si ferma sotto la pioggia

Il protagonista della seconda giornata dei Test MotoGP 2026 a Sepang è Joan Mir (Honda HRC Castrol), autore di un notevole 1’56.8 che lo proietta in vetta alla classifica e gli vale il primato di Honda più veloce di sempre al SIC. Un segnale forte: la RC213V 2026 entra ufficialmente nel club dell’1’56, confermando i progressi intravisti a fine 2025. Alle sue spalle si piazza Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), unico insieme a Mir a scendere sotto l’1’57 con un 1’56.983, a soli 109 millesimi dalla vetta. Terzo tempo per la Ducati numero 49 di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), staccato di appena 66 millesimi dal compagno. VR46 completa così una brillante top-3.

🇲🇾 #sepangtest | Buen tiempo hoy y buenas sensaciones. La confianza sigue creciendo. Mañana, a dar otro paso.#mir36pic.twitter.com/TNKg8d31Db — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) February 4, 2026

Yamaha, stop totale

La notizia più rumorosa però arriva dal box Yamaha. Dopo il problema accusato da Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) nella prima giornata – legato alla caduta che lo ha costretto al ritiro anticipato dai test – la casa di Iwata ha deciso di tenere ferme tutte le M1. Una scelta precauzionale: il team dichiara di aver individuato il problema ma non ancora la causa. Finché non sarà chiarita, sia Monster Energy Yamaha che Prima Pramac Yamaha non torneranno in pista. Una giornata completamente bianca che rallenta inevitabilmente il programma di sviluppo 2026.

How does the future look like for @YamahaMotoGP? 🤔



Technical Director Max Bartolini is clear: “we must make a better bike” 🎯#SepangTest ⏱️https://t.co/j90SXVvS4I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 4, 2026

Ducati lavora nell’ombra

In casa Ducati il lavoro prosegue con metodo. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) chiude ottavo dopo una giornata frammentata: sei run brevi senza simulazione Sprint, ma con sensazioni positive sul pacchetto. Il campione del mondo in carica Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), dopo il miglior tempo di ieri, gestisce il carico di lavoro e termina 15°, concentrandosi sul programma tecnico. Scivolata senza conseguenze per Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) in curva 5 durante i test con l’aerodinamica 2024: rientra in pista nel pomeriggio ma senza migliorare il riferimento mattutino, chiudendo 12°.

KTM cresce, Aprilia conferma

Molto interessante il quarto tempo di Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), autore di diversi giri in 1’57 basso con la nuova carena anteriore aggiornata. Ancora non basta per l’1’56, ma il passo è incoraggiante. Più complicata la giornata di Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), 13°, condizionata anche da alcune partenze non perfette. In casa Aprilia continua il buon momento di Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), sesto e miglior RS-GP in pista, mentre Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) resta vicino. Molto chiacchierata la nuova ala posteriore verticale provata dalla casa di Noale insieme a un nuovo forcellone, segnale di uno sviluppo che prosegue a ritmo sostenuto.

Steps made on the other side of the box, with @BradBinder_33 putting in a fastest time of 1'57.753🔥#KTM#ReadyToRace#SepangTest 🇲🇾 pic.twitter.com/Zcsb0zCdNg — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) February 4, 2026

Pioggia e finale anticipato

Il pomeriggio malese è stato condizionato dalla pioggia, che ha accorciato il lavoro in pista. Qualcuno ne ha approfittato: Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) ha girato sul bagnato per raccogliere dati utili, mentre Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ha preferito restare ai box dopo il quinto posto di ieri. La sensazione, dopo due giorni, è chiara: Honda è tornata credibile, Ducati resta solidissima, KTM cresce e Aprilia continua a sperimentare. Yamaha invece è chiamata a una risposta immediata nell’ultima giornata prima della partenza per la Thailandia. Domani l’atto finale di Sepang: ultimi time attack e prime simulazioni vere. E lì, probabilmente, si inizierà a capire qualcosa in più.

