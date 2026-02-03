Marc Marquez torna sulla Ducati e domina il day 1 dei test MotoGP a Sepang

- 03/02/26 - Caduta e test di Sepang già finiti per Quartararo
La stagione MotoGP 2026 riparte da Sepang e lo fa nel segno di Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Dopo oltre tre mesi di stop per l’infortunio alla spalla rimediato a Mandalika, il campione del mondo in carica ha chiuso la prima giornata di test con il miglior tempo in 1’57”018, rifilando 256 millesimi alla Ducati numero 49 di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team). Terzo tempo per Maverick Vinales (KTM Factory) in 1’57”295, a 277 millesimi dalla vetta. Nella top-5 anche Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), autore di un 1’57”524, a soli 37 millesimi dal riferimento mattutino di Alex Marquez, e poi quinto nella combinata finale. Un rientro, quello del campionissimo iberico, che cancella ogni dubbio sulle condizioni fisiche e rilancia immediatamente le ambizioni Ducati.
First laps done... #MotoGP is BACK 💥📸#SepangTest ⏱️ pic.twitter.com/QFQv7hwx42— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 3, 2026
Ducati già compatta, Bagnaia lavora sul nuovo pacchetto
La Ducati GP26 ha mostrato subito un potenziale importante: oltre a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, anche Alex Marquez (Gresini Ducati) si è inserito stabilmente ai vertici, mentre Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha chiuso ottavo a 702 millesimi dal compagno di squadra. Il piemontese ha concentrato il lavoro sulla nuova carena portata in pista nel pomeriggio, alternando soluzioni 2025 e 2026 e testando anche configurazioni ibride tra telaio nuovo e ali precedenti. I tempi non sono stati il focus principale per Bagnaia, che ha girato costantemente sull’1’59”, ma i primi riscontri sul nuovo pacchetto aerodinamico sono apparsi incoraggianti in ottica Thailandia.
#SepangTest 🇲🇾— Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) February 3, 2026
You give me chills, as if it were the first time, what a thrill!
🔥🫠❤️🔥 #GoFreepic.twitter.com/nutYMywrhz
Honda sorprende, segnali concreti dalla RC213V
Tra le note più interessanti della giornata c’è la Honda RC213V, che sembra aver trasformato in sostanza il “fumo” visto nello Shakedown. Luca Marini (Honda HRC Castrol) ha firmato un eccellente 1’57”569, chiudendo a poco più di mezzo secondo da Marc Marquez, mentre Joan Mir (Honda HRC Castrol) ha girato in 1’57”693, confermando la competitività del nuovo pacchetto. Buone indicazioni anche per Johann Zarco (LCR Honda), 11° con 1’58”140. La casa giapponese ha lavorato su una carena profondamente rivista, con sfoghi d’aria evidenti e soluzioni nuove nella parte bassa, segno che lo sviluppo aerodinamico è entrato in una fase decisiva.
In the details 🥷 pic.twitter.com/SjtU4jMlyW— Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) February 3, 2026
Aprilia tra RS-GP25 e RS-GP26, Bezzecchi in evidenza
L’Aprilia RS-GP26 ha debuttato con un intenso programma comparativo tra versione 2025 e 2026. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ha alternato le due moto, provando anche un nuovo forcellone e diverse configurazioni dell’ala posteriore. Il suo 1’57”524 lo ha proiettato stabilmente nelle prime posizioni, a dimostrazione che il progetto di Noale parte da basi solide. Più attardati gli altri piloti Aprilia, mentre Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) ha lavorato sullo sviluppo. In casa KTM, oltre al terzo tempo di Maverick Vinales, si è visto un lavoro specifico sul codone della RC16 con nuove appendici per Pedro Acosta (KTM Factory).
Day 1 #SepangTest ✅#KTM#ReadyToRacepic.twitter.com/4vcMADc5Fk— RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) February 3, 2026
Caduta per Quartararo, rookie al lavoro
Giornata complicata per Fabio Quartararo (Yamaha Factory), scivolato ad alta velocità in curva 5 al mattino. Dopo il passaggio al centro medico, il francese è rientrato nel pomeriggio chiudendo in 1’57”869, ultimo sotto il muro dell’1’58” e migliore tra le M1, ma poi la tegola: una frattura a un dito lo costringerà a saltare il resto dei test. Yamaha ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico, testato anche dal collaudatore Andrea Dovizioso (Yamaha Test Team). Tra i rookie, Diogo Moreira (LCR Honda) ha chiuso in 1’58”682, mentre Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) ha lavorato anche senza ali sul codone, completando 26 giri. Con temperature di 54°C sull’asfalto e nessuna pioggia prevista, il Day-1 ha già fornito indicazioni importanti: Ducati davanti, Honda in crescita e una griglia che si preannuncia più compatta che mai.
BREAKING: Fabio Quartararo withdraws from the #SepangTest as he broke a finger when he crashed this morning 🚨#MotoGPpic.twitter.com/msvX9LVQku— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 3, 2026
Test MotoGP Sepang 2026 - I tempi del day-1
|Pos.
|Pilota
|Team
|Tempo
|Gap
|Giri
|1
|Marc Márquez
|Ducati Lenovo Team
|1:57.018
|—
|53
|2
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati VR46 Racing Team
|1:57.274
|+0.256
|51
|3
|Maverick Viñales
|Red Bull KTM Tech3
|1:57.295
|+0.277
|61
|4
|Alex Márquez
|Ducati Gresini Racing
|1:57.487
|+0.469
|49
|5
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:57.524
|+0.506
|56
|6
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|1:57.569
|+0.551
|55
|7
|Joan Mir
|Honda HRC Castrol
|1:57.693
|+0.675
|52
|8
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:57.720
|+0.702
|65
|9
|Fabio Quartararo
|Yamaha MotoGP Team
|1:57.869
|+0.851
|24
|10
|Franco Morbidelli
|Ducati VR46 Racing Team
|1:58.068
|1.050
|45
|11
|Johann Zarco
|Honda LCR Team
|1:58.140
|1.122
|54
|12
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|1:58.161
|1.143
|58
|13
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|1:58.194
|1.176
|57
|14
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha
|1:58.252
|1.234
|48
|15
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|1:58.313
|1.295
|58
|16
|Alex Rins
|Yamaha MotoGP Team
|1:58.320
|1.302
|41
|17
|Ai Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|1:58.613
|1.595
|70
|18
|Raul Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|1:58.659
|1.641
|61
|19
|Diogo Moreira
|Honda LCR Team
|1:58.682
|1.664
|35
|20
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha
|1:58.887
|1.869
|48
|21
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Racing
|1:58.908
|1.890
|50
|22
|Andrea Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|2:00.681
|3.663
|38
|23
|Augusto Fernández
|Yamaha Factory Racing
|2:01.054
|4.036
|16