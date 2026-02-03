Caduta e test di Sepang già finiti per Quartararo

I test MotoGP di Sepang si chiudono in anticipo per Fabio Quartararo. Il pilota Yamaha ha deciso di saltare gli ultimi due giorni di prove sul tracciato malese dopo la violenta caduta avvenuta martedì mattina alla curva 5, che gli ha provocato la frattura di un dito. Il campione del mondo 2021 è incappato in un impatto particolarmente duro durante la sessione mattutina, tanto da dover passare dal centro medico per accertamenti. Nonostante l’infortunio, Quartararo è riuscito a tornare in pista nel pomeriggio, chiudendo la giornata al nono posto in sella alla nuova Yamaha V4, ma la decisione finale è stata quella di fermarsi per non correre rischi inutili.

La decisione di fermarsi: test finiti per pensare a Buriram

Dopo che il team principal Massimo Meregalli a caldo aveva lasciato intendere la possibilità di uno stop precauzionale, è stato lo stesso Quartararo a confermare che i test di Sepang per lui sono già terminati, con l’obiettivo di recuperare in vista della prossima sessione in programma sul circuito di Buriram il 21 e 22 febbraio.

Il francese ha chiarito la situazione fisica senza giri di parole: ''Il braccio è un po' dolorante, ma il dito è rotto. Quindi, abbiamo deciso di fermarci per i prossimi due giorni di test. Penso che sia la cosa migliore''. Una scelta legata esclusivamente al contesto dei test e non a una reale impossibilità di guidare: ''Certo, se fosse un weekend di gara, potrei continuare. Ma non ha senso continuare per altri due giorni. Un po' sono triste perché, ovviamente, voglio correre, ma per la prima gara andrà meglio. Il braccio non è niente di strano, ma per il dito è meglio''.

Ripercorrendo quanto accaduto nella mattinata di oggi, Quartararo ha ammesso di non avere ancora una spiegazione precisa della caduta che lo ha mandato violentemente a terra. Il pilota Yamaha ha raccontato: ''L'ho persa quasi subito, non so bene cosa sia successo. Ma è stata una caduta veloce e sono finito nella ghiaia. Purtroppo, oggi non sono stato fortunato'', sottolineando però come l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie: ''Ma, come ho detto, poteva andare molto peggio''.

Yamaha V4 sotto esame: ''Siamo ancora molto lontani''

Dal punto di vista tecnico, Sepang resta comunque una tappa importante per Yamaha. Grazie alla classifica delle concessioni, Quartararo aveva già potuto svolgere due giornate complete di shakedown, accumulando chilometri preziosi con la nuova moto prima dell’inizio ufficiale dei test. Il bilancio, però, resta prudente. Il francese non nasconde che la Yamaha V4 sia ancora lontana dal livello richiesto per competere ai vertici, sia sul giro secco sia sul passo gara.

Analizzando il lavoro svolto finora, Quartararo ha ammesso: ''Penso che, più che lavorare, abbiamo testato molte cose. C'è molto da fare, perché sappiamo cosa ci manca soprattutto sul giro secco, ma anche sul ritmo''. La conclusione guarda già ai prossimi appuntamenti e al lavoro che attende la squadra: ''Dobbiamo lavorare sodo perché siamo ancora molto, molto lontani. So che la squadra lo sta facendo, quindi incrocio le dita per la Thailandia''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/02/2026