Ecco il team Castrol Honda LCR / Pro Honda LCR di Zarco e Moreira

Il team LCR Honda MotoGP ha presentato online le moto per la stagione 2026, svelando la rinnovata Castrol Honda LCR affidata a Johann Zarco e la nuova veste grafica della Pro Honda LCR, con cui il brasiliano Diogo Moreira debutterà nella classe regina. Per Zarco sarà la terza stagione con LCR, dopo la vittoria conquistata nel GP di Francia 2025, mentre Moreira arriva in MotoGP da campione del mondo Moto2 2025, primo brasiliano iridato nella storia del motociclismo. Il 2026 coincide anche con il 30° anniversario del team guidato da Lucio Cecchinello, pronto a rilanciare le ambizioni sportive con un mix di esperienza e gioventù.

Johann Zarco

“L’obiettivo è continuare a sognare le vittorie. L’anno scorso ho conquistato una vittoria quasi magica, qualcosa che con il progetto Honda non mi aspettavo davvero, almeno non così presto. Con tanti anni di esperienza ormai so che il sogno sarebbe lottare per il titolo mondiale, anche se non so se sia ancora possibile. L’importante è cogliere le opportunità, soprattutto quelle da podio. Sono molto soddisfatto delle prestazioni della nuova Honda. Anche i commenti degli altri piloti sono positivi. Abbiamo visto tempi sul giro veloci e questo ci dà grandi speranze per la stagione 2026. Abbiamo un piano di test ben definito, il team sta ancora lavorando per sistemare alcuni dettagli. Dopo la pausa invernale è sempre un piacere tornare in Malesia e risalire in moto. Sappiamo che farà molto caldo, ma avremo il tempo per ritrovare il ritmo e cercare quella grande sensazione che serve per iniziare bene la stagione”.

Diogo Moreira

“Penso che siamo pronti per iniziare la stagione. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno, ci siamo allenati tanto e dopo Valencia ci siamo fermati solo una settimana. Mi sono allenato anche con Marc e Alex e questo è stato molto utile perché ho imparato tanto. Credo che siamo pronti per cominciare. Lo Shakedown è andato molto bene. Abbiamo fatto un buon lavoro nei tre giorni in Malesia, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla nuova moto e cercare di capire meglio dove sia il limite. Credo comunque che siamo pronti per la Thailandia. Il ritorno del Brasile nel calendario MotoGP sarà qualcosa di incredibile. Ci saranno la mia famiglia e i miei amici, tutti molto entusiasti. Sarà sicuramente speciale. Prima però dobbiamo imparare in Thailandia e trovare ancora più feeling con la moto in vista del GP del Brasile”.

Lucio Cecchinello

“Sono stato il primo pilota del team LCR ed è un luogo che considero casa. Nel corso degli anni abbiamo visto crescere tanti piloti e ognuno ha lasciato il proprio segno con risultati importanti e momenti indimenticabili. Per il 2026 sono molto orgoglioso di poter contare su Diogo Moreira con il team Pro Honda LCR. Ha dimostrato una capacità di adattamento eccezionale e la sua etica del lavoro e personalità si combinano perfettamente con i valori LCR. Allo stesso tempo sono molto orgoglioso di avere Johann Zarco nel team: la sua esperienza è un grande contributo per i nostri risultati e insieme abbiamo costruito un legame solido, con un obiettivo comune e totale sintonia. Il 2026 rappresenta il 30° anniversario di LCR: dal 1996 abbiamo conquistato 133 podi, 41 vittorie e 36 pole position. Sono impaziente di vedere questi numeri crescere ancora”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/02/2026