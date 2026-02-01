MotoGP 2026

Ecco il team BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e Aldeguer

2 ore fa - Presentato a Kuala Lumpur il team Gresini per la MotoGP 2026

Presentato a Kuala Lumpur il BK8 Gresini Racing MotoGP Team di Alex Marquez e Fermín Aldeguer che parteciperà alla stagione MotoGP 2026

Il BK8 Gresini Racing MotoGP ha svelato il progetto 2026 scegliendo per la prima volta una cornice internazionale, con la presentazione andata in scena a Kuala Lumpur, ospite del title sponsor BK8 News e a due passi dalla pista di Sepang, dove a breve inizierà la stagione con i primi test. Una scelta che segna un ulteriore passo nel percorso di crescita globale del team faentino, pronto a disputare la sua 30ª stagione nella classe regina. Sul palco era presente Alex Marquez, affiancato dal management e dai partner, mentre Fermín Aldeguer ha partecipato in collegamento video a causa di un infortunio che ne sta condizionando la preparazione invernale. La nuova livrea rappresenta un’evoluzione coerente dell’identità Gresini: design essenziale, superfici pulite e volumi valorizzati, con l’iconico azzurro reinterpretato in una tonalità piena e materica, abbandonando finiture cromate per un look ancora più racing. La serata è stata anche l’occasione per ricordare Fausto Gresini e ripercorrere le tappe che hanno costruito la storia della squadra, tra tradizione e ambizione rinnovata per un 2026 in cui l’obiettivo è dare continuità alla crescita mostrata nella scorsa stagione.

Le parole dei protagonisti

Alex Marquez

“Sono molto felice della nuova moto e molto emozionato di iniziare una nuova stagione con questo team. Quest’anno la presentazione a Kuala Lumpur è stata molto speciale: è un mercato diverso e molto importante. Speriamo sia una stagione ricca di successi. Da parte nostra metteremo tutto l’impegno e il lavoro che serve per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo assolutamente pronti a metterci alla prova”.

Fermin Aldeguer

“È ovviamente un grande dispiacere non essere qui a Kuala Lumpur per la presentazione del team. Abbiamo avuto un piccolo imprevisto e stiamo lavorando senza sosta per tornare il prima possibile. Mi manca il team e mi manca la moto, ma dobbiamo fare le cose per bene e recuperare. È l’unico obiettivo al momento: ritrovare la forma al cento per cento, poi penseremo a tornare in sella. Un passo alla volta. La moto è ancora più bella di quella dello scorso anno, c’è tanta voglia di tornare”.

Nadia Padovani

“Ci lasciamo alle spalle una stagione 2025 ricca di conferme e guardiamo al 2026 con entusiasmo e grande determinazione. Le aspettative restano alte: abbiamo una squadra solida, con tanta esperienza alle spalle, e due piloti di enorme talento pronti a dare continuità al percorso di crescita intrapreso in questi anni. Fermín è entrato nel progetto con naturalezza e personalità, dimostrando fin da subito di avere i valori e l’approccio giusti e, anche se in questo momento è ai box, sarà presto dei nostri. Alex ha tutte le carte in regola per essere stabilmente protagonista e lottare per le posizioni che contano in ogni weekend di gara. Crediamo molto in questo binomio e nel lavoro che stiamo portando avanti insieme. Siamo davvero orgogliosi del nuovo progetto: una moto dal carattere forte, essenziale, che rispecchia perfettamente la nostra identità e la nostra voglia di continuare a sorprendere”.

