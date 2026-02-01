Ecco il team BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e Aldeguer

Il BK8 Gresini Racing MotoGP ha svelato il progetto 2026 scegliendo per la prima volta una cornice internazionale, con la presentazione andata in scena a Kuala Lumpur, ospite del title sponsor BK8 News e a due passi dalla pista di Sepang, dove a breve inizierà la stagione con i primi test. Una scelta che segna un ulteriore passo nel percorso di crescita globale del team faentino, pronto a disputare la sua 30ª stagione nella classe regina. Sul palco era presente Alex Marquez, affiancato dal management e dai partner, mentre Fermín Aldeguer ha partecipato in collegamento video a causa di un infortunio che ne sta condizionando la preparazione invernale. La nuova livrea rappresenta un’evoluzione coerente dell’identità Gresini: design essenziale, superfici pulite e volumi valorizzati, con l’iconico azzurro reinterpretato in una tonalità piena e materica, abbandonando finiture cromate per un look ancora più racing. La serata è stata anche l’occasione per ricordare Fausto Gresini e ripercorrere le tappe che hanno costruito la storia della squadra, tra tradizione e ambizione rinnovata per un 2026 in cui l’obiettivo è dare continuità alla crescita mostrata nella scorsa stagione.

Le parole dei protagonisti

Alex Marquez

“Sono molto felice della nuova moto e molto emozionato di iniziare una nuova stagione con questo team. Quest’anno la presentazione a Kuala Lumpur è stata molto speciale: è un mercato diverso e molto importante. Speriamo sia una stagione ricca di successi. Da parte nostra metteremo tutto l’impegno e il lavoro che serve per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo assolutamente pronti a metterci alla prova”.

Fermin Aldeguer

“È ovviamente un grande dispiacere non essere qui a Kuala Lumpur per la presentazione del team. Abbiamo avuto un piccolo imprevisto e stiamo lavorando senza sosta per tornare il prima possibile. Mi manca il team e mi manca la moto, ma dobbiamo fare le cose per bene e recuperare. È l’unico obiettivo al momento: ritrovare la forma al cento per cento, poi penseremo a tornare in sella. Un passo alla volta. La moto è ancora più bella di quella dello scorso anno, c’è tanta voglia di tornare”.

Nadia Padovani

“Ci lasciamo alle spalle una stagione 2025 ricca di conferme e guardiamo al 2026 con entusiasmo e grande determinazione. Le aspettative restano alte: abbiamo una squadra solida, con tanta esperienza alle spalle, e due piloti di enorme talento pronti a dare continuità al percorso di crescita intrapreso in questi anni. Fermín è entrato nel progetto con naturalezza e personalità, dimostrando fin da subito di avere i valori e l’approccio giusti e, anche se in questo momento è ai box, sarà presto dei nostri. Alex ha tutte le carte in regola per essere stabilmente protagonista e lottare per le posizioni che contano in ogni weekend di gara. Crediamo molto in questo binomio e nel lavoro che stiamo portando avanti insieme. Siamo davvero orgogliosi del nuovo progetto: una moto dal carattere forte, essenziale, che rispecchia perfettamente la nostra identità e la nostra voglia di continuare a sorprendere”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/02/2026