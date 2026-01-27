Ecco lo squadrone Red Bull KTM, Factory e Tech 3 di Acosta, Binder, Viñales e Bastianini

KTM ha acceso ufficialmente i motori del proprio progetto MotoGP 2026 con una presentazione congiunta che ha coinvolto sia il Red Bull KTM Factory Racing sia il Red Bull KTM Tech3, svelando livree e partner per la nuova stagione. Per la Casa di Mattighofen si tratta del decimo anno nella classe regina e dell’ultima evoluzione della KTM RC16 nell’attuale ciclo regolamentare dei 1000 cc, prima della rivoluzione tecnica prevista nel 2027. In pista scenderanno Pedro Acosta e Brad Binder per il team ufficiale, affiancati da Enea Bastianini e Maverick Viñales per Tech3, in un quartetto che unisce gioventù, esperienza e velocità pura. La livrea, tra le più riconoscibili della griglia con l’inconfondibile arancione KTM e il blu Red Bull, è stata ritoccata per l’assalto 2026, in una stagione da 22 Gran Premi e 22 Sprint che si preannuncia intensa e combattuta. I numeri raccontano la crescita del progetto: 14 podi raccolti nel 2025, 17 piazzamenti in top five e un potenziale confermato anche dal record di velocità di 366,1 km/h fatto segnare dalla RC16. L’obiettivo dichiarato è capitalizzare il lavoro svolto negli ultimi mesi, sfruttare la maturità della moto e puntare in alto, senza perdere di vista il presente nonostante lo sguardo già rivolto al 2027.

“Nella seconda metà del 2025 abbiamo iniziato a disputare buone gare e a ottenere buoni risultati, anche quando non eravamo nelle nostre migliori giornate. Siamo riusciti a restare costantemente nella top five e nel complesso è stato davvero positivo poter lottare per il terzo posto nel Campionato. Grazie al team e a KTM per questo. Quest’anno vogliamo fare ancora di più e iniziare nel modo giusto fin da Sepang la prossima settimana”.

“È stata una grande off-season. Mi sono preso un paio di settimane di pausa, poi ho guidato molto e fatto tanto ciclismo. Non vedo l’ora di ricominciare e spero di tornare alle prestazioni di cui so di essere capace. La MotoGP è durissima: guardi i tempi sul giro e le differenze sono minime, ma ogni pilota li ottiene in modo diverso, chi in frenata, chi in accelerazione, con stili completamente differenti. L’anno scorso sentivo di pensare troppo in moto, invece di lasciare che la mia abilità naturale prendesse il sopravvento, ed è una cosa che voglio cambiare. Voglio divertirmi di più in sella. Sono piuttosto fiducioso di poter fare un bel passo avanti”.

“È stato molto importante riflettere sul 2025, perché è stato un anno complicato, ma anche utile, perché ho imparato molto. Il 2026 sarà diverso: conoscerò meglio la moto e il team, e penso che sarò molto più forte. Sono motivato a tornare in pista perché voglio lottare di nuovo per qualcosa di importante. Credo che la factory sarà molto forte quest’anno: ho visto tanto potenziale già nei test di Valencia. Penso che siamo pronti a correre e pronti a lottare”.

“L’anno scorso è stata una grande esperienza per me: dovevo capire molte cose in poco tempo, ma dopo due gare ho iniziato a comprendere la moto e il suo funzionamento, riuscendo a essere competitivo molto velocemente. Poi c’è stata la caduta al Sachsenring. C’erano diverse strade per recuperare, ma dovevamo capire quale fosse la migliore per la mia spalla e per il tipo di infortunio, e i ragazzi del Red Bull APC mi hanno aiutato a seguire il percorso più rapido. Ora sento di avere una grande responsabilità nel rendere questo progetto un progetto vincente. Quando sento questo tipo di pressione e responsabilità, do il meglio di me. Sono pronto a “divorare” la stagione: ho tantissima energia per quest’anno”.

“L’anno scorso è stato in qualche modo speciale dopo un inizio difficile. Abbiamo migliorato in modo costante durante la stagione. Sento davvero che abbiamo fatto un grande passo avanti nella comunicazione e nella semplificazione di molti aspetti. I risultati sono arrivati grazie alla comprensione e al miglioramento quotidiano. Ci si concentra su piccoli passi ogni giorno, perché non è facile fare grandi salti in poco tempo. Conosciamo il potenziale della moto, dei piloti e del gruppo. Possiamo essere entusiasti per il 2026, ma manterremo pazienza e concentrazione nel lavoro”.

“Il 2025 è stato emozionante, con grandi momenti e anche fasi difficili, ma fa parte di questo sport. La collaborazione con KTM è iniziata nel 2019 e posso dire che il supporto della factory è cresciuto costantemente, fino a raggiungere nel 2025 il livello più alto di sempre. Entrambi i team sono cresciuti allo stesso livello. Ora guardiamo con fiducia alla nuova gestione e a questa nuova era. Nel complesso, sono entusiasta della sfida che ci attende”.

“Abbiamo quattro piloti fantastici nel nostro gruppo e ognuno ha qualcosa di molto speciale. L’anno scorso non siamo riusciti a mettere a disposizione di tutti il pacchetto ideale per esprimere al meglio il loro potenziale, e questo è stato il nostro obiettivo principale nelle ultime settimane: assicurarci che ognuno abbia ciò di cui ha bisogno per performare. Abbiamo fiducia, tanti punti di forza e restiamo uniti come squadra. La moto è migliorata molto negli ultimi mesi e mi sento pronto a correre. Il 2026 sarà un anno intenso: molti guardano già al 2027, ma non dobbiamo dimenticare che il 2026 è dietro l’angolo. Vogliamo che questo sia il nostro anno e sfruttare tutte le opportunità. È il momento di provarci”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/01/2026