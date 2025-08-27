Campionato Mondiale SBK, ecco il calendario 2026

Svelato il programma provvisorio con dodici round. Balaton e Aragon in anticipo rispetto al 2025, Cremona sarà a settembre

Dorna ha svelato il calendario provvisorio dei dodici round in programma nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2026. Alcuni appuntamenti presentano una data diversa rispetto a quella di quest’anno, con un anticipo nel caso di Balaton Park e Aragon, mentre a Cremona si correrà nel mese di settembre.

La stagione inizierà nel weekend del 20-22 febbraio in Australia, al Phillip Island Grand Prix Circuit, con in azione WorldSBK e WorldSSP. Questa tappa sarà preceduta dai test ufficiali previsti per il 16 e 17 febbraio. Dal 27 al 29 marzo andà in scena il round del Portogallo sulla pista di Portimao, dove avverrà anche l’esordio del WorldSPB (il campionato femminile). Il terzo round della stagione 2026 si terrà dal 17 al 19 aprile ad Assen.

Entrato in calendario nel luglio 2025, il Balaton Park Circuit sarà teatro del Mondiale delle derivate di serie dall’1 al 3 maggio. Due settimane dopo sarà la volta dell’Autodrom Most – dal 15 al 17 maggio – mentre il giro di boa della stagione 2026 sarà al MotorLand Aragon nel weekend dal 29 al 31 maggio.

Poi il paddock viaggerà alla volta del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per il settimo round previsto dal 12 al 14 giugno mentre Donington Park accoglierà WorldSBK e WorldSSP dal 10 al 12 luglio, prima della pausa estiva.

Confermato a inizio settembre l’appuntamento al Circuit de Nevers Magny-Cours, con il nono round in programma dal 4 al 6 settembre, mentre dal 25 al 27 settembre il paddock sarà impegnato al Cremona Circuit. Il penultimo round della stagione si terrà dal 9 all’11 ottobre al Circuito Estoril: il gran finale a Jerez dal 16 al 18 ottobre (soggetto a contratto).

Campionato Mondiale SBK, calendario 2026

20-22 febbraio: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia

27-29 marzo: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo

17-19 aprile: TT Circuit Assen, Olanda

1-3 maggio: Balaton Park Circuit, Ungheria

15-17 maggio: Autodrom Most, Repubblica Ceca

29-31 maggio: MotorLand Aragon, Spagna

12-14 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia

10-12 luglio: Donington Park, Regno Unito

4-6 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia

25-27 settembre: Cremona Circuit, Italia

9-11 ottobre: Circuito Estoril, Portogallo

16-18 ottobre: Circuit de Jerez – Angel Nieto, Spagna*

*Da confermare





Pubblicato da Fabio Meloni, 28/08/2025