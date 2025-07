SBK Ungheria: Razgatlioglu vince gara n. 1000 e 1001! C'è lo strappo su Bulega

Razgatlioglu conquista la 72° vittoria in Superbike, vincendo la gara n. 1000 e 1001. Bulega sbaglia gomme al mattino, poi è secondo in gara-2. Doppio podio per Lowes

Aveva vinto la n. 800, aveva vinto la n. 900 e ora può fregiarsi della statistica più prestigiosa: Toprak Razgatlioglu è il vincitore della gara numero mille nella storia della Superbike! Il turco parte guardingo nella Superpole Race del mattino, e dopo essere scivolato in quarta posizione su asfalto bagnato, ha atteso che le sue slick entrassero in funzione e ha rimontato senza fronzoli recuperando in poco tempo la prima posizione. Una vittoria che vale doppio per il pilota della BMW, anche perché la scelta delle gomme non ha premiato né Danilo Petrucci, davanti nelle primissime fasi su pista bagnata, né soprattutto Nicolò Bulega, naufragato ben oltre la zona punti e spinto provvisoriamente a -21 punti nella classifica iridata. La Ducati si consola con la seconda piazza dell'ottimo Sam Lowes (caduto ieri) e la terza di Alvaro Bautista, che mette pressione nella classifica iridata proprio a Petrucci, alla fine solo decimo e passato dai vari Andrea Locatelli (buon quarto con la Yamaha!), Xavi Vierge (Honda), Axel Bassani (Bimonta), Ryan Vickers (Ducati), Tarran Mackanzie (Ducati) e Jonathan Rea (Yamaha). Caduti Yari Montella e Tito Rabat.

Today is the day! 🎉 The Superpole Race marks an incredible milestone — it’s race number 1000 in #WorldSBK history ❤️#HungarianWorldSBK 🇭🇺 #WorldSBK1000pic.twitter.com/snH3gLJxvJ — WorldSBK (@WorldSBK) July 27, 2025

Razgatlioglu, tripletta sontuosa. Bulega, buona rimonta.

Non cambia il genere musicale nel pomeriggio del Lago Balaton, anche se cambia lo spartito. Stavolta Razgatlioglu non lascia spazio a nessuno, e quando Bautista prova a mettere il muso davanti dopo il via, lo ricacciasubito indietro e scappa via a un ritmo insostenibile per chiunque. Dal canto suo Bulega riesce, su pista asciutta, a raddrizzare la stortura della Superpole Race, recuperando fino alla seconda piazza e limitando i danni nei confronti del turco, che ora conduce nel mondiale con 26 punti di margine sull'italiano. Sul podio con i due che si stanno giocando il mondiale sale anche Sam Lowes, al secondo podio del weekend, mentre è quarto Petrucci, che torna ad allungare in classifica su Bautista e Locatelli (quinto oggi con la Yamaha). In top ten Alex Lowes (Bimonta), Vierge (Honda), Bassani (Bimota), Aegerter (Yamaha) e Montella (Ducati), mentre prendono punti anche Mackanzie, Rea, Sofuoglu, Rinaldi e Rabat. 16° Van der Mark, caduto durante la gara e ciò nonostante davanti a Zaidi, mentre è caduto nei primissimi giri, quando era quarto, Alvaro Bautista, che disintegra la sua Ducati in curva 8 (la stessa dell'incidente di Rabat nelle prove). Curioso e sfortuato quanto accaduto infine a Ryan Vickers, che prende un Long Lap Penalty mentre è sesto e stava facendo la sua gara migliore, e finisce nella ghiaia proprio mentre sconta la penalità, buttando alle ortiche la possibilità di ottenere il suo migliore. A due giri dalla fine, comunque, cade e non vede il traguardo.

Risultati Superpole Race Superbike Round Ungheria 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Ungheria 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/07/2025