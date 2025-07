La Superbike approda in Ungheria per la sua 1000° gara! Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 27 luglio il mondiale Superbike 2025 approda a Balaton Park, dove festeggerà la gara numero 1000: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla dell'ottavo round WorldSBK

Dopo 35 anni di assenza, la Superbike torna in Ungheria e lo fa in grande stile. Il circuito di Balaton Park ospiterà per la prima volta un round del Mondiale, diventando il teatro della gara numero 1000 nella storia della categoria, la Tissot Superpole Race. Il campionato è più acceso che mai: dopo Donington, Toprak Razgatlioglu ha scavalcato Nicolò Bulega inclassifica, con soli quattro punti a separarli alla vigilia del Round 8. Un duello serratissimo, su una pista nuova per tutti, che promette spettacolo e incertezza.

Lotta a due in vetta

Razgatlioglu arriva in Ungheria con otto vittorie nelle ultime nove gare, sei delle quali consecutive, frutto di una rimonta poderosa che gli ha permesso di ribaltare un gap di 42 punti. Bulega, però, è rimasto incollato al rivale, rispondendo colpo su colpo sui tracciati più ostici. A Balaton Park, entrambi hanno avuto modo di testare in anticipo, ma senza i riferimenti concreti della concorrenza. Alle loro spalle, la battaglia per il terzo posto tra Danilo Petrucci, Álvaro Bautista e Andrea Locatelli si fa sempre più serrata, con appena 15 punti a separare il terzo dal quinto in classifica.

Outsider e sorprese

Occhi puntati anche sul resto della griglia, a partire da Jonathan Rea, reduce dal miglior weekend della sua stagione, e su Alex Lowes, in forse per un infortunio ma motivato a replicare la prima fila di Donington. Attenzione anche ai progressi di Garrett Gerloff e Ryan Vickers, così come al ritrovato Dominique Aegerter, tornato in top ten. Honda cerca riscatto con Lecuona e Vierge, mentre tra i rookie Yari Montella vuole confermarsi in crescita. Spazio infine ai ritorni: da Tarran Mackenzie, che sostituisce Scott Redding, al rientrante Zaqhwan Zaidi con il team MIE Honda.

ROUND UNGHERIA IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend del'anno della Superbike sul circuito di Balaton Park trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento ungherese andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 25 luglio

09:30 - FP1 Supersport

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

13:55 - Superpole Supersport

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 26 luglio

09:00 - FP3 Superbike

09:30 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW) Domenica 27 luglio

09:00 - Warm Up Superbike

09:20 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13:00)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

