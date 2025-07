SBK Ungheria: Razgatlioglu vince gara-1 e allunga su Bulega, secondo

Toprak Razgatlioglu vince la prima gara del mondiale Superbike corsa al Balaton Park, per il Round ungherese del WorldSBK. Il pilota della BMW, scattato dalla pole position, non ha avuto problemi ad andarsene nei primi giri, salutando la concorrenza e cogliendo la vittoria nella 999° gara nella storia del campionato. Non molla Nicolò Bulega, che nonostante le difficoltà affrontate ieri. Il ducatista riesce a rimontare con pazienza fino alla seconda posizione (complice anche la caduta di Sam Lowes quando era in seconda posizione) e a limitare a 5 i punti persi dal turco, che si sommano ai 4 di ritardo che pagava fino a stamattina per un totale di nove lunghezze da recuperare nella classifica iridata. Sul podio coi soliti noti sale anche Alvaro Bautista (Ducati), costante ma mai pericoloso per i due piloti di vertice, bravo a tenersi alle spalle Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci, coinvolto in un incidente al primo start e costretto a recuperare dall'ultima piazza alla quinta, utile a tenersi la terza piazza in classifica.

With 8 laps to go, gaps between podium contenders grow👀🕐#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/tTBhaZXuCq — WorldSBK (@WorldSBK) July 26, 2025

Patatrac alla prima partenza, cadono in 7. Lecuona e Gardner out

La gara era stata preceduta da una partenza rovinosa, poi ripetuta, nella quale erano caduti ben sette piloti (Gerloff, Montella, Vickers, Iannone. Petrucci, Gardner, Lecuona) e per la quale la colpa (probabilmente eccessiva) è stata attribuita tutta ad Andrea Iannone, punito con un doppio long lap penalty. Dalla carambola ad avere la peggio sono stati Iker Lecuona, che ha rimediato la frattura del polso sinistro, e Remy Gardner, portato anch'esso in clinica mobile. Al di fuori della top 5 sono giunti Alex Lowes (Bimonta), Yari Montella (Ducati), Xavi Vierge (Honda), Garrett Gerloff (Kawasaki) e Axel Bassani (Bimota). Punti anche per Van der Mark (BMW), Aegerter (Yamaha), Iannone (Ducati), Mackenzie (Honda) e Sofuoglu (Yamaha). 16° Rinaldi, mentre cade, per ben due volte (la seconda rovinosamente), Jonathan Rea, mentre militava entro la soglia della top ten.

Superpole: Razgatlioglu sempre top, Bulega solo quinto

Al mattino si era svolta la Superpole, e il più veloce di tutti era stato Razgatlioglu, stabilendo il record della nuova pista ungherese in 1:38.357. Il pilota della BMW è stato accompagnato in prima fila da Sam Lowes e Locatelli, entrambi staccati di quasi mezzo seondo, mentre Bulega, a 6 decimi dall vetta, ha aperto la seconda fila conquistata anche da Petrucci e Lecuona. Bautista è stato autore del settimo tempo, in terza fila con Iannone e Vierge, mentre Rea, Gardner e Alex Lowes si sono messi in quarta fila. Le prove sono state interrotte a 2 minuti e 40 secondi dal termine come conseguenza del gran volo della Honda di Tito Rabat, disintegratasi dopo la caduta del pilota spagnolo.

WHAT A RIDE🤯🔥@toprak_tr54 had one chance and 'El Turco' has set another best lap time this weekend, taking the pole🔥💨#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/nn3xb3sX9x — WorldSBK (@WorldSBK) July 26, 2025

Risultati Superpole Superbike Round Ungheria 2025

Risultati Gara-1 Superbike Round Ungheria 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/07/2025